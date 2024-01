Chuyện tình của mỹ nhân từ bỏ sự nghiệp ở tuổi 20, sinh con cho tỷ phú

Lương Lạc Thi (SN 1988) từng nhận nhiều lời đàm tiếu, giễu cợt khi từ bỏ sự nghiệp để ở bên tỷ phú Lý Trạch Giai mà không có danh phận chính thức. Ngôi sao xinh đẹp bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 12 tuổi với tư cách là người mẫu nhí của tập đoàn giải trí Emperor Entertainment Group.

Lương Lạc Thi từng là mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong trước khi tạm dừng sự nghiệp để sinh con cho tỷ phú Lý Trạch Giai (Ảnh: Sina).

Năm 16 tuổi, cô trở thành cái tên đình đám trong làng âm nhạc Hong Kong (Trung Quốc). Một năm sau, cô trở thành diễn viên trẻ triển vọng xứ hương cảng. Năm 2007, Lương Lạc Thi đã được đề cử giải Ảnh hậu Kim Tượng và nhận nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác.

Một năm sau đó, cô có cơ hội xuất hiện trong bộ phim Hollywood mang tên The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (Xác ướp Ai Cập 3: Lăng mộ Tần vương). Đây cũng là cơ hội giúp cô nổi tiếng và lọt vào mắt xanh của tỷ phú Lý Trạch Giai.

Năm 2008, sau khi quen Lý Trạch Giai, ở tuổi 20, cô quyết định bỏ sự nghiệp diễn xuất để trở thành bạn đời của người đàn ông hơn mình 22 tuổi. Nữ diễn viên làm mẹ lần đầu ở tuổi đôi mươi. Chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh con trai đầu lòng, cô tiếp tục sinh cặp sinh đôi hai trai.

Chuyện tình của Lương Lạc Thi và Lý Trạch Giai trở thành tâm điểm trên mặt báo khi nữ diễn viên chấp nhận hy sinh sự nghiệp triển vọng, sinh nở liên tiếp dù chưa từng là vợ chính thức của tỷ phú giàu có xứ hương cảng.

Một số nguồn tin cho biết, gia đình Lý Trạch Giai không ủng hộ mối quan hệ nên Lương Lạc Thi không thể trở thành dâu con chính thức trong gia đình. Để tránh sự tò mò của dư luận, Lý Trạch Giai đưa 4 mẹ con Lương Lạc Thi ra nước ngoài sinh sống.

Nữ diễn viên xinh đẹp sống tại một khu biệt thự hạng sang của gia đình họ Lý tại San Francisco (Mỹ), được chăm sóc, hỗ trợ bởi những vú em và vệ sĩ. Trở thành người đàn bà của Lý Trạch Giai, Lương Lạc Thi chấp nhận cuộc sống kín tiếng, từ chối mọi lời mời phỏng vấn của truyền thông.

Lương Lạc Thi và tỷ phú Lý Trạch Giai có 3 con trai chung (Ảnh: Apple Daily).

Tuy nhiên, ba đứa con chung cũng không thể khiến cuộc tình của Lương Lạc Thi và Lý Trạch Giai kéo dài. Năm 2011, nữ diễn viên bất ngờ xác nhận chia tay với Lý Trạch Giai sau 3 năm bên nhau.

Theo HK01, khi chia tay Lương Lạc Thi, Lý Trạch Giai quyết định hỗ trợ cô 500 triệu HKD (1.500 tỷ đồng). Những năm qua, người đẹp họ Lương được tỷ phú họ Lý chu cấp tiền nuôi con, tặng một biệt thự đắt giá tại Hong Kong và có cuộc sống khá thoải mái về mặt vật chất.

Năm 2018, Lương Lạc Thi đưa ba con trai về Hong Kong và bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp trong làng giải trí. Cô tham gia một số bộ phim như Thì thầm (2015), Quý cô nổi loạn (2019), Đệ nhất lư hương (2020)... Cô hợp tác cùng những cái tên nổi tiếng của showbiz Hong Kong như Mã Tư Thuần, Bành Vu Yến, Du Phi Hồng...

Năm 2023, cô tham gia tác phẩm Bursting Point, hợp tác với Trương Gia Huy và Trần Vỹ Đình. Nữ diễn viên 9X còn làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu cao cấp hay xuất hiện trên các tạp chí thời trang như Elle, Harper's Bazaar, Madame Figaro.

Ngoài hoạt động trong làng giải trí, Lương Lạc Thi còn thử sức kinh doanh và khá mát tay trong lĩnh vực này. Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Lương Lạc Thi khoảng 50 triệu USD.

Năm 2011, Lương Lạc Thi chia tay tỷ phú Lý Trạch Giai nhưng vẫn cùng ông nuôi dạy 3 con chung (Ảnh: Sohu).

Quay lại Hong Kong, Lương Lạc Thi nhận được nhiều lời mời phỏng vấn của truyền thông về chuyện tình 3 năm với tỷ phú họ Lý. Song, nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ. Cô tâm sự, mối quan tâm lớn nhất hiện tại chính là 3 đứa con và muốn nuôi dạy chúng trưởng thành, khỏe mạnh.

Sau nhiều lần từ chối, tháng 1, nữ diễn viên đã nhận lời tham gia chương trình Có hẹn với Lỗ Dự. Lần đầu tiên, người đẹp nói về mối quan hệ với tỷ phú hơn 22 tuổi. Nữ diễn viên nhớ lại, thời điểm mối quan hệ giữa cô và Lý Trạch Giai được công khai, cô phải chịu sức ép lớn từ dư luận.

Nhiều người cười chê mỹ nhân 9X tham tiền bạc, đào mỏ, là máy đẻ khi chấp nhận chung sống không danh phận với một người đàn ông nhiều tuổi. Những sự chỉ trích và miệt thị từng khiến Lương Lạc Thi buồn bã, tủi thân. Tuy nhiên, cô khẳng định chưa bao giờ hối tiếc khi yêu hay chấp nhận sinh con cho tỷ phú họ Lý.

Lương Lạc Thi thổ lộ thêm, cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, thiếu thốn tình cảm. Do vậy, sự chân thành, quan tâm, thành đạt và chín chắn của Lý Trạch Giai khiến cô rung động và cảm thấy được bù đắp tình cảm. Cô quyết tâm từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để xây dựng một tổ ấm riêng của mình.

Khi được hỏi về lý do khiến mối quan hệ của hai người tan vỡ, Lương Lạc Thi cho biết, họ chia tay vì không còn hòa hợp về quan điểm sống. Cô nói: "Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn làm như vậy".

Lương Lạc Thi hiện sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc) (Ảnh: Sina).

Theo SCMP, nữ diễn viên sinh năm 1988 hiện không hò hẹn với ai, tập trung vào các con và sự nghiệp. Tờ HK01 tiết lộ, nữ diễn viên và 3 con sống trong một biệt thự trị giá hơn 1,5 tỷ HKD (4.700 tỷ đồng) vốn của Lý Trạch Giai nhưng được chuyển giao cho nữ diễn viên từ năm 2018.

"Không có cái gọi là phí ly hôn trị giá hàng tỷ USD. Có thể chúng tôi đã chia tay nhưng tôi và anh ấy vẫn là cha mẹ của các con. Chúng tôi chăm sóc con bằng tiền riêng. Tôi phải tự kiếm tiền để nuôi con", nữ diễn viên làm rõ nghi vấn cô ăn bám tài sản của gia đình chồng cũ.

Nữ diễn viên từng chia sẻ, ngoài những căn nhà mà cô đang ở, kèm với khoản tiền nuôi con, Lương Lạc Thi không nhận bất cứ thứ gì khác từ chồng cũ sau khi ly hôn. Theo Forbes, năm 2022, tỷ phú Lý Trạch Giai sở hữu khối tài sản 4,7 tỷ USD, đứng thứ 18 trong danh sách 50 người giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc).

Tháng 8/2022, truyền thông Hong Kong xôn xao trước thông tin, ba con trai của Lương Lạc Thi bị tỷ phú Lý Gia Thành (cha của Lý Trạch Giai) loại khỏi quyền thừa kế. Theo thống kê của Forbes năm 2022, tỷ phú Lý Gia Thành là người giàu nhất Hong Kong với khối tài sản ước tính 36 tỷ USD.

Năm 2022, ông Lý Giai Thành đã quyết định phân chia khối tài sản kếch xù của mình. Theo đó, tài sản của ông được chia làm ba phần, lần lượt để lại cho hai con trai Lý Trạch Cự, Lý Trạch Giai và phần còn lại nằm trong quỹ tín thác của gia đình. Trong khi vợ con của Lý Trạch Cự đều có tên trong danh sách thụ hưởng thì 3 con trai của Lương Lạc Thi không có mặt.