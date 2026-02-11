Chuyện tình Chử Đổng Tử được chuyển thể thành phim

Chuyện tình của Chử Đổng Tử và công chua Tiên Dung được Đài Hà Nội chuyển thể thành phim điện ảnh Huyền tình Dạ Trạch, ra mắt đúng dịp lễ tình nhân 14/2.

Thuộc thể loại huyền sử - lãng mạn, Huyền tình Dạ Trạch do đạo diễn Tôn Văn thực hiện, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử.

Nhân vật Chử Đồng Tử được khắc họa như biểu tượng của lòng hiếu thảo, tinh thần nhân ái và khát vọng làm giàu bằng con đường thương nghiệp.

Huyền tình Dạ Trạch không chỉ kể câu chuyện tình yêu mà còn đặt tình yêu trong mối liên hệ với sự hình thành cộng đồng (Ảnh: Ban tổ chức).

Bộ phim tái hiện mối tình nổi tiếng trong kho tàng truyền thuyết Việt giữa công chúa Tiên Dung và chàng trai nghèo Chử Đồng Tử.

Trong bối cảnh xã hội Việt cổ thời kỳ Văn Lang đang hình thành và mở rộng không gian sinh tồn, hai con người mang tinh thần tự do, vượt qua rào cản giai cấp để nên duyên vợ chồng. Họ cùng nhau dẫn dắt cộng đồng khai phá đầm lầy, phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, mở mang giao thương và ổn định đời sống.

Theo ê kíp làm phim, Huyền tình Dạ Trạch không chỉ kể câu chuyện tình yêu mà còn đặt tình yêu trong mối liên hệ với sự hình thành cộng đồng và nền tảng văn hóa. Nhân vật Chử Đồng Tử được xây dựng như một người tiên phong, đại diện cho khát vọng kiến tạo cuộc sống phồn vinh, công bằng và hài hòa với thiên nhiên của cư dân Văn Lang.

Tạo hình Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung trong phim (Ảnh: Ban tổ chức).

Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ và các nghệ sĩ gạo cội như Nguyễn Xuân Phúc (vai Chử Đồng Tử), Lê Trần Thanh Tâm (vai Tiên Dung), cùng NSND Trọng Trinh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, NSƯT Chiều Xuân.

Phim được quay tại nhiều địa điểm ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có Chử Xá (nay thuộc xã Bát Tràng, Hà Nội) - quê hương Chử Đồng Tử và vùng đầm Dạ Trạch (Hưng Yên), gắn liền với truyền thuyết về mối duyên Chử Đồng Tử - Tiên Dung.

Thông qua các bối cảnh và chi tiết tạo hình, tác phẩm tái hiện không gian sinh hoạt của người Việt cổ thời Văn Lang, với nhiều yếu tố văn hóa tiền Đông Sơn như tục xăm mình, đấu vật, tín ngưỡng dân gian và các nghề thủ công như đúc đồng, làm gốm, đóng thuyền, chế tác vũ khí.

Chử Đồng Tử được dân gian tôn vinh là một trong bốn "tứ bất tử" cùng với Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng và Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Hiện nay, đền Đa Hòa (Khoái Châu, Hưng Yên) - nơi thờ Chử Đồng Tử và hai phu nhân - còn được dân gian gọi là “đền thờ tình yêu”. Ngôi đền được xây dựng cuối thế kỷ XIX trên nền tích xưa, nơi tương truyền Chử Đồng Tử gặp Tiên Dung lần đầu. Từ lâu, đây đã trở thành điểm hành hương của những người cầu duyên, cầu hạnh phúc, hay mong hàn gắn những mối quan hệ rạn nứt.

Hằng năm, lễ hội Chử Đồng Tử không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn là dịp cộng đồng tái hiện lại mối tình huyền thoại ấy qua các trò diễn dân gian. Điều đó cho thấy, câu chuyện Tiên Dung - Chử Đồng Tử không chỉ sống trong sách vở, mà vẫn hiện diện sinh động trong đời sống tinh thần của người Việt hôm nay.