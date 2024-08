Chuyện tình 6 năm ngọt ngào của tỷ phú Jeff Bezos và hôn thê nóng bỏng

Năm 2018, truyền thông thế giới rúng động trước thông tin, tỷ phú Jeff Bezos hẹn hò với Lauren Sánchez. Thời điểm đó, cả hai đều đang là người có gia đình nên chuyện tình của họ không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Mối quan hệ này khiến hai cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Tỷ phú Jeff Bezos và MC kiêm diễn viên Lauren Sánchez gắn bó với nhau từ năm 2018 (Ảnh: Getty Images).

Lauren chia tay người chồng doanh nhân đồng thời là người sáng lập của một công ty tài năng có tiếng - Patrick Whitesell. Cặp đôi gắn bó với nhau từ năm 2005 và có hai con chung.

Về phần tỷ phú Jeff, ông cũng khiến nhiều người choáng váng khi kết thúc cuộc hôn nhân 25 năm với người bạn đời gắn bó từ thời "tay trắng" MacKenzie Scott.

Năm 2020, Jeff và Lauren chính thức công khai mối quan hệ và đính hôn vào tháng 5/2023. Từ khi là bạn gái của một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới, Lauren luôn xuất hiện trên mặt báo, được chồng tương lai hết mực cưng chiều.

Chuyện tình của Lauren và Jeff cũng tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền thông. Từng có nhiều nghi vấn cho rằng, cặp đôi sẽ sớm chia tay. Song, sau 6 năm bên nhau, họ ngày càng thắm thiết. Tình yêu với Lauren cũng giúp Jeff hồi sinh, trở nên trẻ trung, năng động và thích phô diễn hơn.

Tỷ phú Jeff Bezos và MC kiêm diễn viên Lauren Sánchez đồng hành như hình với bóng trong nhiều sự kiện (Ảnh: Getty Images).

Mới đây, Jeff Bezos và Lauren Sánchez lọt vào ống kính của giới săn tin trong kỳ nghỉ hè lãng mạn tại Italy. Cặp đôi được trông thấy cùng thực hiện màn ném đồng xu vào đài phun nước Trevi để cầu nguyện theo truyền thống.

Sau đó, tỷ phú 64 tuổi và người đẹp 54 tuổi trao nhau nụ hôn đắm đuối trước sự chứng kiến của nhiều khách du lịch.

Trong buổi đi chơi, Jeff Bezos diện chiếc áo polo màu trắng kết hợp với quần jean xanh tím than và giày da màu xám nhạt. Lauren Sánchez xuất hiện nóng bỏng với váy hai dây màu đỏ và giày cao gót.

Sau khi trao nhau nụ hôn, Bezos dắt tay hôn thê đi dạo trên đường, đến một nhà hàng nổi tiếng để ăn tối. Cánh săn ảnh chụp được nhiều khoảnh khắc tình tứ của ông chủ Amazon và vợ tương lai.

Theo một nguồn tin, tỷ phú Jeff Bezos và vợ sắp cưới đã đón tiếp vài người bạn nổi tiếng trên chiếc siêu du thuyền trị giá 485 triệu USD. Họ chụp ảnh cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Katy Perry, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio và bạn gái hiện tại của anh - Vittoria Ceretti.

Được biết, tỷ phú Amazon và vợ tương lai đang dành nhiều thời gian nghỉ hè tại châu Âu.

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ sắp cưới Lauren Sanchez hôn nhau tại đài phun nước Trevi, Rome (Italy) (Ảnh: Backgrid).

Trước khi gắn bó với tỷ phú Amazon, Lauren Sanchez đang là một diễn viên kiêm MC tại Mỹ. Cuộc tình với một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới giúp cô ngày càng được quan tâm.

Lauren Sanchez sinh ra tại Mỹ trong một gia đình gốc Mexico nhập cư không giàu có. Nữ MC 56 tuổi khởi nghiệp tay trắng từ khi là một sinh viên. Cô bắt đầu công việc làm thực tập tại các đài tin tức địa phương. Sau khi tốt nghiệp, Lauren làm phóng viên tại một chi nhánh của đài CBS ở Phoenix (Mỹ).

Các chương trình như Extra và Good day LA cùng nỗ lực phi thường đã giúp Lauren Sanchez trở thành gương mặt được yêu thích trên truyền hình Mỹ. Không dừng lại ở đó, cô còn dành thời gian để khám phá lĩnh vực hàng không và lấy bằng phi công sau 5 năm.

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ sắp cưới Lauren Sanchez dành cả mùa hè năm nay đi nghỉ tại châu Âu (Ảnh: DM).

Năm 2010, Lauren Sanchez được tạp chí People bình chọn là một trong 50 phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Năm 2016, Lauren thành lập Black Ops Aviation - công ty chuyên ghi lại các cảnh quay trên không.

Thông qua đơn vị này, nữ MC sản xuất các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Black Ops Aviation đã hợp tác với một số ông lớn làm phim như Amazon, Fox và Netflix.

Không những vậy, Lauren còn xuất hiện trong một số bộ phim như: Ted 2, Fight Club, The Longest Yard, The Fantastic Four… cũng như tham gia chương trình truyền hình So You Think You Can Dance với vai trò người dẫn chương trình.

Theo HITC, trước khi yêu tỷ phú Jeff Bezos, Lauren Sánchez sở hữu khối tài sản ròng trị giá 30 triệu USD. Đến khi chuyện tình với một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới được công khai, Sánchez càng nổi tiếng. Ước tính, tài sản của cô lên tới 35 triệu USD.

Lauren Sanchez từng trải qua một cuộc hôn nhân, có 3 đứa con trước khi đến với tỷ phú Jeff. Các con của nữ MC nóng bỏng được cho là ủng hộ chuyện tình của cô và ông chủ Amazon.

Tỷ phú Jeff Bezos đưa vợ sắp cưới đến "trại hè tỷ phú" ở Sun Valley, tháng 7 (Ảnh: Reuters).

Về phần tỷ phú Jeff Bezos, ông hiện là người giàu thứ hai trên thế giới với tài sản ước tính lên tới 211 tỷ USD, tính tới tháng 7/2024, theo Forbes. Ông giữ vị trí người giàu nhất thế giới từ năm 2017 đến năm 2021, theo số liệu của Bloomberg và Forbes.

Chuyện tình của Jeff và Lauren Sanchez từng tiêu tốn giấy mực của truyền thông khi ông chủ Amazon bị chỉ trích chia tay người vợ gắn bó từ thuở hàn vi để theo đuổi tình yêu với Lauren Sanchez. Ông chủ Amazon và vợ cũ có 4 người con chung.

Những năm qua, tỷ phú Jeff luôn khẳng định, Lauren Sanchez khiến ông thêm yêu đời và phát hiện những khía cạnh mới mẻ của bản thân. Lauren Sanchez cũng làm thay đổi gu thời trang của một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, biến Jeff Bezos từ một quý ông cổ điển sang một người đàn ông trẻ trung, năng động.