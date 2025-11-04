Chi Pu lọt top nhà lãnh đạo tiên phong dưới 35 tuổi năm 2025

Diễn đàn Doanh nhân trẻ châu Á - Thái Bình Dương (APEA), thuộc khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025, đã công bố 141 nhà lãnh đạo trẻ tiêu biểu dưới 35 tuổi của khu vực. Trong đó, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam hiếm hoi góp mặt và sẽ xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm năm nay.

Sánh vai cùng các tên tuổi như Tiêu Chiến (Trung Quốc), Son Heung-min (Hàn Quốc) và Vương Hưng Hưng - nhà sáng lập, CEO Unitree Robotics (Trung Quốc), Chi Pu được vinh danh trong lĩnh vực văn hóa và giải trí, khẳng định vị thế của nghệ sĩ Việt trên bản đồ khu vực.

Chi Pu vừa lọt danh sách “Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025” (Ảnh: Weibo).

Chủ đề của Diễn đàn năm 2025 là “Kết nối - Đồng sáng tạo - Thịnh vượng chung”, nhấn mạnh vai trò then chốt của thế hệ lãnh đạo trẻ trong hội nhập kinh tế, chuyển đổi công nghệ và phát triển bền vững.

Ban tổ chức lựa chọn dựa trên ba tiêu chí: Thành tích cá nhân (40%), đóng góp xã hội (30%) và ảnh hưởng quốc tế (30%). Ở nhóm văn hóa - nghệ thuật - thể thao, có 56 cá nhân được vinh danh, gồm các nghệ sĩ nổi tiếng như Bạch Lộc, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đàn Kiện Thứ, Lý Hiện, IU và Chi Pu…

Khi biết tin được ghi danh, Chi Pu cho biết đây là “cột mốc quan trọng và là động lực lớn” để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, lan tỏa tình yêu ẩm thực và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Chi Pu xuất hiện bên cạnh nhiều cái tên trẻ đình đám thế giới (Ảnh: Weibo @APEA).

Chi Pu bắt đầu mở rộng sự nghiệp quốc tế từ năm 2023, khi tham gia chương trình thực tế Đạp gió tại Trung Quốc. Cô lọt top 6 chung cuộc, giành 2 giải phụ và gây ấn tượng mạnh với khán giả khu vực.

Sau chương trình, giọng ca sinh năm 1993 liên tục góp mặt trong nhiều chương trình ăn khách tại Trung Quốc như: Toàn viên gia tốc 2024 (Run For Time), A Delicious Guess, Hello Saturday, Tmall và Đại nhạc hội Thanh niên châu Á.

Với gương mặt sáng và phong cách làm việc chuyên nghiệp, Chi Pu trở thành một trong những nghệ sĩ quốc tế được yêu thích tại Trung Quốc. Hai năm liên tiếp, cô được mời trình diễn tại các đại nhạc hội mừng năm mới - sự kiện giải trí lớn của quốc gia tỷ dân.

Chi Pu bắt đầu được truyền thông và khán giả Trung Quốc yêu mến từ sau chương trình "Đạp gió năm 2023" (Ảnh: Instagram).

Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ Việt đều mang đến phần trình diễn tràn đầy năng lượng, nhận nhiều lời khen về ngoại hình, vũ đạo và phong thái tự tin. Các tiết mục của cô thường đạt hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Chi Pu còn kinh doanh thành công khi mở nhà hàng phở tại Thượng Hải (Trung Quốc). Nhà hàng nhanh chóng trở thành điểm đến được yêu thích, đứng đầu danh sách các nhà hàng Việt Nam tại Thượng Hải trên nền tảng Dian Ping.

Nữ ca sĩ 32 tuổi cũng thành lập công ty giải trí riêng và tiếp tục hoạt động nghệ thuật song song tại Việt Nam và Trung Quốc. Thời gian qua, Chi Pu thường xuyên giới thiệu âm nhạc, trang phục và các yếu tố văn hóa Việt trong các sản phẩm của mình, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.