Chàng trai Khmer từng là Nam vương Toàn cầu giờ ra sao?

Danh Chiếu Linh (SN 1996) người dân tộc Khmer, quê Kiên Giang, xuất thân trong gia đình làm nông nghiệp.

Danh Chiếu Linh từng được biết đến với tên gọi “Nam vương chân đất” vì hình ảnh mộc mạc, chân chất và chăm chỉ công việc vườn tược khi tham gia đấu trường nhan sắc dành cho nam giới.

Nam vương Toàn cầu Danh Chiếu Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi giành ngôi vị Á vương Toàn cầu 2021 và được trao lại danh hiệu Nam vương Toàn cầu 2021 (do Nam vương thắng giải bị tước danh hiệu không lâu sau cuộc thi), Danh Chiếu Linh đã tham gia tích cực trên các sân khấu biểu diễn thời trang với vai trò người mẫu.

Những năm gần đây, Danh Chiếu Linh thường xuyên chia sẻ cuộc sống gắn với vườn tược, thiên nhiên tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), khiến nhiều người cho rằng anh rút khỏi làng giải trí. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ ban tổ chức, đây là giai đoạn anh chuẩn bị cho vai trò mới trong công tác tổ chức cuộc thi dành cho nam giới.

Bên cạnh việc trau dồi kinh nghiệm, Danh Chiếu Linh xây dựng một khu nghỉ dưỡng sinh thái tại Bảo Lộc với định hướng trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động, sự kiện gắn với thiên nhiên, trong đó có các cuộc thi nhan sắc nam. Ý tưởng này được anh ấp ủ từ thời gian tham gia thi quốc tế và làm giám khảo một số sân chơi.

Theo chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, kế hoạch để Danh Chiếu Linh đảm nhiệm vị trí Trưởng ban tổ chức đã được chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, nam người mẫu mong muốn có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm, vì vậy mùa 2 của Mister Vietnam được xem là bước đệm trước khi anh chính thức đảm nhận vai trò điều hành.

Cùng với việc Danh Chiếu Linh trở thành Trưởng ban tổ chức, cuộc thi Mister Vietnam đổi tên thành Nam vương Việt Nam.

Ở cương vị mới, Danh Chiếu Linh cho biết việc điều chỉnh này nhằm mở rộng vai trò đại diện quốc gia của thí sinh, đồng thời kế thừa nền tảng từ các mùa trước. Anh cho biết, bản thân mong muốn góp phần phát triển sân chơi nhan sắc dành cho nam giới theo hướng chuyên nghiệp hơn, tạo thêm cơ hội để thí sinh Việt Nam tham gia các đấu trường quốc tế.