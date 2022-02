Cặp tình nhân chú cháu bị ghét nhất showbiz Hàn gây chú ý khi sánh đôi

Sau 2 năm ở ẩn và không thể tham dự sự kiện vì dịch Covid-19, nữ diễn viên Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo đã xuất hiện cùng nhau tại LHP quốc tế Berlin để tranh giải với bộ phim The Novelist's Film. Đây là dự án điện ảnh mới nhất, đánh dấu sự hợp tác tiếp tục của hai người.

Xuất hiện tại sự kiện ở nước ngoài, nữ diễn viên Kim Min Hee chọn một chiếc váy đen có kiểu dáng đơn giản, thùng thình. Gương mặt của cô được trang điểm nhẹ và lộ rõ vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống. So với những hình ảnh trong quá khứ, mỹ nhân xứ Hàn có phần kém quyến rũ.

Sánh đôi cùng tình trẻ Kim Min Hee, đạo diễn Hong Sang Soo, sinh năm 1960, diện áo măng tô đen lịch lãm. Cặp đôi chênh nhau 22 tuổi trông rất tình cảm, liên tục nắm tay và trao nhau ánh mắt tình tứ.

Cặp tình nhân thị phi của Hàn Quốc - Hong Sang Soo và Kim Min Hee xuất hiện tại LHP quốc tế Berlin, Đức, ngày 16/2 (Ảnh: News).

Đây là sự kiện đầu tiên Hong Sang Soo và Kim Min Hee tham gia trong vòng hai năm trở lại đây (Ảnh: News).

Nữ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp và xuất thân là người mẫu xứ Hàn khiến khán giả thất vọng khi lộ vẻ ngoài mệt mỏi, thiếu quyến rũ (Ảnh: News).

Mối quan hệ ngang trái và thị phi của Kim Min Hee và Hong Sang Soo khiến họ bị khán giả Hàn Quốc ghét bỏ. Tuy nhiên, tại thị trường quốc tế, đạo diễn Hong Sang Soo luôn được xem là một đạo diễn tài năng, có góc nhìn điện ảnh đa dạng. Ông thường được mời tham dự các LHP quốc tế. Kim Min Hee góp mặt trong nhiều dự án của bạn trai. Nhờ sự nâng đỡ, chỉ dẫn của ông, cô cũng là một cái tên Hàn Quốc có tiếng trên trường quốc tế.

Kim Min Hee, sinh năm 1981, trở thành cái gai trong mắt công chúng xứ Hàn sau khi công khai qua lại với đạo diễn Hong Sang Soo - người hơn cô đến 22 tuổi và đã có vợ con. Vì chuyện ngoại tình chấn động, Kim Min Hee bị dư luận xứ Hàn gọi là "người phụ nữ đáng ghét", "hồ ly tinh", "tiểu tam trơ trẽn"… mất nhiều hợp đồng quảng cáo và bị mẹ ruột từ mặt.

Đạo diễn Hong Sang Soo quyết tâm ly hôn với người vợ gắn bó 30 năm để hợp thức hóa mối quan hệ với Kim Min Hee. Bất chấp sự phản ứng của dư luận, Kim Min Hee và Hong Sang Soo chung sống từ năm 2017, song hành trong sự nghiệp.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo thừa nhận mối quan hệ vào năm 2017 khi đạo diễn Hong vẫn đang có vợ con (Ảnh: Getty).

Hong Sang Soo và Kim Min Hee sánh đôi hạnh phúc trong nhiều sự kiện bất chấp khoảng cách 22 tuổi, sự phản đối của dư luận và người thân (Ảnh: AFP).

Nhờ sự hậu thuẫn của bạn trai, Kim Min Hee có cơ hội tham gia nhiều sự án nghệ thuật và trở thành "nàng thơ" của đạo diễn Hong (Ảnh: Getty).

Nữ diễn viên và vị đạo diễn đáng tuổi bố lần đầu gặp gỡ vào năm 2015, khi cô nhận vai chính trong bộ phim Right Now, Wrong Then của ông. Kể từ đó, Kim Min Hee liên tiếp được Hong Sang Soo ưu ái, trở thành "nàng thơ" trong mọi tác phẩm của ông. Tới năm 2017, mối quan hệ của cặp đôi được truyền thông Hàn Quốc đăng tải. Không né tránh, Kim Min Hee thừa nhận và thách thức vợ của Hong Sang Soo.

Nhiều năm qua, mối quan hệ của Hong Sang Soo và Kim Min Hee đã trở thành bê bối ngoại tình tai tiếng nhất xứ Hàn. Vì say mê tình trẻ, Hong Sang Hoo quyết tâm quay lưng với người vợ tào khang, cắt đứt liên lạc với gia đình bất chấp việc vợ ông lên sóng truyền hình khóc lóc, cầu xin chồng thay đổi suy nghĩ.

Xuất hiện trước truyền thông, đạo diễn Hong Sang Soo luôn nắm chặt tay Kim Min Hee để bảo vệ cô, không ngại nói lời yêu thương tình trẻ mỗi khi lên sân khấu nhận giải thưởng. Những năm gần đây, có thông tin cho rằng Hong Sang Soo đã mua nhà riêng và đăng ký kết hôn với Kim Min Hee tại Mỹ. Tuy nhiên, cặp đôi chưa bao giờ lên tiếng trước thông tin này.

Kim Min Hee là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp của showbiz Hàn Quốc trước khi dính bê bối đời tư (Ảnh: High Cut).