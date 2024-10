120 người tố Diddy lạm dụng tình dục, "ông trùm" vẫn tin mình vô tội

Ngày 1/10, luật sư Tony Buzbee đã tổ chức một buổi họp báo tại Texas (Mỹ). Ông cho biết, công ty của ông đã nhận được lời kêu cứu của 120 nạn nhân gồm cả nam và nữ.

Những vụ việc bị cáo buộc diễn ra từ năm 1991 đến năm 2024 tại các bữa tiệc hoặc phòng thu âm ở Los Angeles, New York, Miami (Mỹ). Theo Tony, một nửa số khách hàng của ông từng báo cáo về việc bị lạm dụng cho cảnh sát hoặc nhân viên y tế.

Tại buổi họp báo, luật sư Tony Buzbee phát biểu: "Tôi muốn tập trung vào độ tuổi của các nạn nhân. Thật sốc khi xem xét độ tuổi của họ khi sự việc xảy ra".

Luật sư Tony Buzbee phát biểu tại buổi họp báo ở Texas (Mỹ), ngày 1/10 (Ảnh: Getty Images).

Theo Page Six, luật sư Tony Buzbee chia sẻ về trường hợp bị xâm hại khi mới 9 tuổi. Nhân vật đến buổi thử giọng tại phòng thu âm của Diddy ở New York (Mỹ) và bị ngôi sao ca nhạc cùng một số người xâm hại tình dục với lời hứa là một hợp đồng thu âm.

Một nạn nhân khác kể với luật sư việc bị lạm dụng vào năm 15 tuổi. Nhân vật nữ cho biết, cô bị chuốc thuốc và đưa đến căn phòng có mặt Diddy tại bữa tiệc ở New York (Mỹ). Nạn nhân kể rằng, cô bị một vài người xâm hại.

Luật sư Tony Buzbee nói tại buổi họp báo: "Tất cả các nạn nhân đều tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc hoặc truyền hình. Họ nhận được lời hứa nâng đỡ trở thành ngôi sao. Combs đã làm những điều khiến họ không còn muốn liên quan tới ngành giải trí".

Luật sư Tony Buzbee tiết lộ tại buổi họp báo, công ty của ông có kế hoạch đệ đơn kiện ở nhiều bang, gồm Texas, California, Georgia, Florida và New York (Mỹ) trong một tháng tới. Luật sư cũng khẳng định công ty của ông đã thu thập hình ảnh, video và văn bản làm bằng chứng các vụ tấn công.

Ngay sau buổi họp báo của luật sư Tony Buzbee, luật sư của Diddy cũng lên tiếng trước truyền thông. Họ nói: "Ông Combs kiên quyết phủ nhận những cáo buộc sai trái và mang tính bôi nhọ cho rằng ông đã lạm dụng tình dục ai đó, bao gồm cả trẻ vị thành niên. Ông Combs mong muốn chứng minh sự vô tội và minh oan cho mình tại tòa, nơi sự thật sẽ được sáng tỏ dựa trên bằng chứng chứ không phải bằng suy đoán".

Luật sư của Diddy cho biết, "ông trùm nhạc rap" sẽ không nhận tội (Ảnh: Getty Images).

Sean Combs (nghệ danh Diddy) bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm vướng cáo buộc xâm hại tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 17/9.

Cục Điều tra An ninh Mỹ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội của Diddy. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Ngoài ra, Diddy còn vướng nghi vấn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Vụ bê bối của "ông trùm nhạc rap" gây rúng động dư luận toàn cầu và chỉ trong một tuần qua, nhiều nạn nhân của Diddy cũng lần lượt lên tiếng. Ngôi sao nhạc rap bị từ chối tại ngoại dù sẵn sàng chi 50 triệu USD. Ngày xét xử tiếp theo của Diddy vẫn chưa được ấn định.

Theo nguồn tin từ Fox News, Sean Combs hiện không còn thuộc diện theo dõi tự tử tại Trung tâm giam giữ Metropolitan, New York (Mỹ). Hiện, nam rapper tập trung chuẩn bị cho phiên tòa xét xử với các cáo buộc liên quan tới tình dục.

Khi được hỏi về việc Diddy có chấp nhận thỏa thuận nhận tội hay không, luật sư của Diddy - Marc Agnifilo - nói: "Điều đó không phụ thuộc vào tôi mà tùy thuộc vào ông Combs. Tôi nghĩ điều này sẽ không xảy ra bởi ông ấy tin rằng bản thân vô tội.

Ông Combs tin rằng, mình cần phải tự đứng lên không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình, vì những người bị chính quyền liên bang nhắm đến. Anh ấy thấy bản thân có nghĩa vụ cho cả thế giới thấy một người đàn ông da đen có thể thắng kiện tại tòa án liên bang".