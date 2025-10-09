Cẩm Vân bật khóc tiết lộ con gái từng bị trầm cảm nặng

Trong buổi ra mắt EP (đĩa mở rộng) Những đường cong thẳng hàng tại TPHCM, ca sĩ CeCe Trương bật khóc khi nhắc về hành trình làm nghề nhiều thử thách: "Tôi nghĩ mình đã cố gắng rất lâu rồi. Có những lúc loay hoay không biết nên đi theo hướng nào".

Nữ ca sĩ cho biết cô từng rơi vào giai đoạn khủng hoảng tinh thần, có lúc kiệt sức đến mức ngất xỉu và phải nhờ sự hỗ trợ y tế để vượt qua trầm cảm.

"Thời điểm đó thật khủng khiếp, nhưng âm nhạc lại một lần nữa trở thành điểm tựa để tôi giải tỏa và tìm lại chính mình. Tôi viết nhạc như một cách đối thoại với bản thân. Đây không phải sản phẩm chạy theo xu hướng, mà là kết quả của sự đối diện chân thành với chính mình", cô chia sẻ.

Cẩm Vân khóc khi chia sẻ về con gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước chia sẻ của con gái, ca sĩ Cẩm Vân nghẹn ngào nói: "Ở chung nhà nhưng ít khi tôi biết con đang nghĩ gì. CeCe là người giỏi kìm nén cảm xúc, vì vậy con từng rơi vào trầm cảm. Có thời gian con lên Đà Lạt để thiền, tìm lại sự cân bằng. Sau này tôi mới biết con cần đến bác sĩ tâm lý hỗ trợ.

Gia đình luôn ở bên con, con cứ làm điều mình thấy vui và đúng với trái tim nghệ sĩ".

Cẩm Vân cho biết vợ chồng chị chưa từng dùng các mối quan hệ trong giới để hỗ trợ con.

"CeCe không chịu và tôi cũng không muốn. Tôi muốn con gái tự bước đi bằng thực lực của mình", chị nói.

Đàm Vĩnh Hưng đến chúc mừng CeCe Trương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những đường cong thẳng hàng là EP đầu tay của CeCe Trương, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của cô từ hình ảnh đến âm nhạc.

EP gồm 4 ca khúc: Thoát, Đi đi, Lửa tắt và Không còn là người. Trong đó có 3 bài do chính CeCe Trương sáng tác. Các sáng tác đều xuất phát từ những trải nghiệm thật, phản ánh quá trình trưởng thành cả trong âm nhạc lẫn tâm hồn của cô.

Với dự án lần này, CeCe Trương còn thay đổi diện mạo, cắt bỏ mái tóc xoăn gắn bó nhiều năm để xuất hiện với kiểu tóc ngắn duỗi thẳng, phù hợp với năng lượng tươi mới mà cô muốn thể hiện.

Ca sĩ cũng lên kế hoạch hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ trẻ nhằm mở rộng màu sắc âm nhạc và tăng độ nhận diện.