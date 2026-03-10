Cái chết bí ẩn của nhân viên công ty quản lý Jang Nara rúng động Hàn Quốc

Theo các nguồn tin ban đầu, người này được cho là đã để lại thư tuyệt mệnh trước khi qua đời vào ngày 9/3. Ngay sau đó, công ty quản lý của Jang Nara lập tức trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận.

Một nguồn tin chia sẻ với Naver cho biết công ty thời gian gần đây đang đối mặt với nhiều mâu thuẫn liên quan đến vấn đề đầu tư. Được biết, doanh nghiệp này đang vướng vào vụ kiện liên quan đến các khoản đầu tư có dính líu tới ca sĩ kiêm nhạc sĩ Kim Joo Hoon, người từng hoạt động dưới nghệ danh Remember.

Jang Nara liên tục bị gọi tên khi một nhân viên trong công ty quản lý của cô tử vong bất thường (Ảnh: Naver).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy cái chết của nhân viên nói trên có liên quan đến vụ kiện tụng hay những bất ổn nội bộ của công ty.

Truyền thông Hàn Quốc đã liên hệ với phía công ty quản lý nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức. Các cơ quan báo chí cũng kêu gọi công chúng tránh suy đoán và chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Vụ việc lập tức khiến cái tên Jang Nara được "réo gọi" trên nhiều nền tảng dù nữ diễn viên được cho là không liên quan.

Jang Nara (SN 1981) là nghệ sĩ đa năng của Hàn Quốc khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, người mẫu và sản xuất âm nhạc. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, khi cha mẹ đều làm việc trong ngành giải trí. Ngay từ thời trung học, Jang Nara đã nhận được nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo.

Năm 2002, tên tuổi của cô nổi tiếng khắp châu Á khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Cô gái thông minh. Tác phẩm đạt tỉ suất người xem lên tới 42,6% và trở thành một trong những bộ phim Hàn Quốc nổi bật từng được phát sóng trên truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, Jang Nara còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Vẻ đẹp trẻ thơ, Định mệnh anh yêu em, Hoàng hậu cuối cùng… Dù đã bước sang tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc, vì vậy thường được gọi là “mỹ nhân không tuổi” của làng giải trí Hàn Quốc.

Năm 2022, Jang Nara thông báo kết hôn. Chồng của cô cũng làm việc trong ngành giải trí nhưng ở vị trí hậu trường. Dù kém nữ diễn viên 8 tuổi, cả hai được cho là có nhiều điểm chung và niềm đam mê nghệ thuật. Sau khi lập gia đình, Jang Nara vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn.