Ca sĩ Thái Thanh: "Điểm mạnh của tôi là khả năng thích ứng"

Thái Thanh sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, hiện làm việc tại Đà Nẵng. Cô được công chúng biết tới sau khi đăng quang ngôi vị Á quân cuộc thi Tài năng Âm nhạc Việt 2023. Không chỉ được ghi nhận bởi giọng ca nội lực, giàu cảm xúc, Thái Thanh còn gây chú ý khi có vẻ ngoài xinh đẹp.

Cô cho biết, danh hiệu này đã mở ra cánh cửa đưa mình đến gần hơn với khán giả và những sân khấu lớn nhỏ trên cả nước.

Thái Thanh giành ngôi vị Á quân cuộc thi "Tài năng Âm nhạc Việt 2023" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi nhận được sự tin tưởng từ nhiều bầu show, doanh nghiệp và các đơn vị nhà nước. Niềm vinh hạnh đó đi kèm với áp lực, khiến tôi luôn tự nhắc mình phải hát tốt hơn kỳ vọng của khán giả”, nữ ca sĩ chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, Thái Thanh từng là nhân viên văn phòng. Việc chuyển sang công việc ca hát toàn thời gian khiến nhịp sống của cô thay đổi đáng kể.

Từ những ngày làm việc đến khuya, cô bước vào môi trường linh hoạt hơn, có thời gian chăm sóc bản thân, luyện thanh và giữ gìn sức khoẻ. Âm nhạc cũng đưa cô đi nhiều nơi, mở ra những trải nghiệm mà trước đây cô chưa từng có. “Tôi được gặp nhiều người, yêu mến những cảnh sắc, món ăn truyền thống của từng vùng miền. Cuộc sống nhờ vậy mà đầy màu sắc hơn”, cô chia sẻ thêm.

Được nhận xét là ca sĩ đa phong cách, Thái Thanh tự tin rằng sự linh hoạt là điểm mạnh nổi bật của mình. Cô theo đuổi dòng nhạc nhẹ với màu sắc tinh tế, sang trọng, gần với Văn Mai Hương hay Uyên Linh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng thường xuyên thử sức với nhạc ngoại của Lady Gaga, Adele để khai thác nội lực và cảm xúc.

Trên sân khấu sự kiện, cô lại biến hóa thành một phiên bản khác: Mạnh mẽ, trẻ trung với những tiết mục remix, EDM sôi động. Gần đây, cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả miền Bắc khi thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên hay Vũ Thành An - những tác phẩm đòi hỏi sự chín chắn trong cảm xúc.

Thái Thanh cho rằng thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay đang rất sôi động và đa dạng. Nữ ca sĩ nhận định: “Khán giả ngày càng cởi mở hơn, họ có thể thích một ca sĩ trẻ trung trong phòng trà, nhưng vẫn nâng niu vẻ đẹp của những ca khúc bất hủ.

Điều đó tạo cơ hội cho những nghệ sĩ như tôi - những người theo đuổi sự tinh tế của dòng nhạc nhẹ nhưng vẫn muốn bắt nhịp với xu hướng mới.

Tôi tin rằng bản chất của âm nhạc vẫn luôn là “cảm xúc thật”. Kỹ thuật, hình thức hay xu hướng chỉ là chất liệu. Cái giữ chân khán giả lâu nhất chính là sự chân thành mà mình gửi vào mỗi bài hát. Điều đó giúp tôi theo đuổi đam mê và động lực đưa tôi đến những nơi xa xôi biểu diễn cho khán giả của mình”.

Nữ ca sĩ sở hữu sắc vóc xinh đẹp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong hành trình đi diễn, Thái Thanh lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp, trong đó có buổi biểu diễn ngoài trời giữa cơn mưa bất chợt.

“Tôi và ê-kíp tưởng chừng chương trình sẽ gián đoạn, nhưng khán giả vẫn ở lại, đứng dưới mưa hát theo tôi đến hết tiết mục. Khoảnh khắc ấy khiến tôi suýt rơi nước mắt. Âm nhạc thật sự kết nối những con người xa lạ bằng cảm xúc rất chân thành”, Á quân Tài năng Âm nhạc Việt 2023 bộc bạch.

Hướng về tương lai, Thái Thanh cho biết mục tiêu của mình trong 5 năm tới là phát triển sự nghiệp theo hướng bền vững và có chiều sâu. Cô dự định thực hiện các dự án âm nhạc chỉn chu hơn, từ EP đến những live session mang dấu ấn riêng.

Bên cạnh đó, Thái Thanh muốn nâng cao kỹ năng trình diễn, học thêm vũ đạo để mỗi lần xuất hiện đều mang đến trải nghiệm mới. Việc tham gia các cuộc thi âm nhạc quy mô trong nước và quốc tế cũng nằm trong kế hoạch của cô: “Tôi xem đó là môi trường để rèn luyện bản lĩnh và mở rộng tư duy, chứ không phải nơi đo lường danh tiếng”.