Ca sĩ Quốc Thiên xúc động khi hát ca khúc về tình yêu nước

Thời gian qua, Quốc Thiên được khán giả yêu mến khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, trong khi Quân A.P bước ra từ Anh trai say hi, Dương Hoàng Yến từng góp mặt trong Chị đẹp đạp gió còn Lâm Bảo Ngọc đang tham gia Em xinh say hi.

Đây là lần đầu tiên 4 giọng ca kết hợp trong ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, với sự góp giọng đặc biệt của NSND Thu Huyền. Đây là MV nằm trong dự án nghệ thuật cộng đồng mang tên "VIET NAM LOVE", được lên ý tưởng và dàn dựng bởi tổng đạo diễn Trần Thành Trung. Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

Ca sĩ Quốc Thiên chia sẻ: “Bốn nghệ sĩ đến từ bốn chương trình khác nhau, nhưng tất cả cùng hội tụ vì một tiếng nói chung của dân tộc. Chính tình yêu thiêng liêng dành cho đất nước đã kết nối chúng tôi”.

Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P, Lâm Bảo Ngọc lần đầu kết hợp cùng nhau (Ảnh: Ban tổ chức).

Tổng đạo diễn Trần Thành Trung cho biết, anh mong muốn có một ca khúc mới mang đậm màu sắc dân tộc nhưng vẫn phù hợp với tinh thần thời đại. Sau nhiều lần trao đổi, anh và nhạc sĩ Tuấn Cry đã chọn “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” - sáng tác thể hiện cảm xúc biết ơn và niềm tự hào khi được sống trên quê hương Việt Nam.

Quân A.P tiết lộ, mỗi câu hát trong bài đều “chan chứa niềm tự hào và lòng yêu nước”. Anh nói thêm: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được góp mặt trong một MV đặc biệt như thế này. Trong quá trình thu âm, lòng yêu nước trong tôi như được thắp sáng thêm”.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, MV còn tạo ấn tượng khi kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại, đan xen các phân đoạn quay thực tế và công nghệ AI nhằm mang đến trải nghiệm thị giác mới lạ, đậm chất nghệ thuật nhưng vẫn giữ được hồn cốt Việt.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc gọi đây là “một nguồn động lực lớn”, đồng thời là “thông điệp ý nghĩa gửi đến người trẻ, để lan tỏa tinh thần đoàn kết và yêu nước, cùng nhau xây dựng một Việt Nam vững mạnh”. MV sẽ chính thức ra mắt vào lúc 19h ngày 7/8.