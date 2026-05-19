Ca sĩ Quốc Đại nói về việc ứng dụng AI trong âm nhạc

Ca sĩ Quốc Đại cho biết, gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh luôn tìm kiếm những sáng tạo mới cho dòng nhạc dân ca trữ tình. Gần đây, anh tìm được sự đồng điệu với ca nhạc sĩ Hamlet Trương khi tiếp cận với ca khúc Câu vọng cổ tìm vợ.

Bài hát mang âm hưởng dân ca trữ tình, được đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân khoác lên tinh thần tươi mới, hiện đại bằng hình ảnh được dàn dựng kết hợp giữa chất liệu thực tế và trí tuệ nhân tạo AI.

Đây được cho là bước thử nghiệm mới mẻ của ê-kíp để vẫn giữ lại những cảm xúc chân thực cho dòng nhạc quê hương sở trường lâu nay của Quốc Đại.

Ca sĩ Quốc Đại đã có gần 3 thập kỷ gắn bó với dòng nhạc dân ca trữ tình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ thêm về những công đoạn sáng tạo, đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân cho biết, để tái hiện chân thật không khí miền Tây những thập niên trước, ê-kíp đã có nhiều ngày ghi hình liên tục tại Tiền Giang (cũ), Cà Mau... rong ruổi qua những con sông, cánh đồng, chợ nổi và các sân khấu cải lương địa phương để có chất liệu đời sống chân thật nhất.

Bên cạnh đó, ê-kíp mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào quá trình hậu kỳ nhằm tăng chiều sâu cảm xúc và hiệu ứng hình ảnh cho tác phẩm. Đó cũng là nỗ lực đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại.

Ca sĩ Quốc Đại cho rằng dòng nhạc dân ca, quê hương không lép vế hay đứng bên lề dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện nay, mà là đang thiếu những cách tiếp cận mới.

"Khán giả trẻ không quay lưng với giá trị truyền thống, họ cần một ngôn ngữ phù hợp hơn với tốc độ thưởng thức hiện thời. Gen Z vẫn có thể nghe dân ca, nhạc quê hương nếu sản phẩm đủ chân thành và có độ thẩm mỹ mới mẻ.

Diện mạo của nghệ thuật tại Việt Nam sẽ không nằm ở việc nên hay không nên ứng dụng công nghệ, mà là học cách dùng công nghệ để kể những câu chuyện rất Việt Nam theo cách hiện đại hơn, toàn cầu hơn”, ca sĩ chia sẻ.

Sau ca khúc này, ca sĩ Quốc Đại đang lên kế hoạch phát hành một sản phẩm nhạc nhẹ đánh dấu sự tái hợp với nhạc sĩ Minh Vy với phần hình ảnh trẻ trung hơn.