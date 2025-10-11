Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hiếm hoi nhắc về chồng cũ

Sau Chị đẹp đạp gió 2024, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi trở lại đường đua âm nhạc với EP (đĩa mở rộng) “Xinh sao phải khóc”, đánh dấu cột mốc 28 năm hoạt động nghệ thuật và mang đến hình ảnh mới mẻ, hiện đại hơn trong âm nhạc lẫn cuộc sống.

Nữ ca sĩ cho biết, cô muốn lan tỏa năng lượng tích cực qua âm nhạc. Khi 3 cô con gái của mình dần trưởng thành và có gu âm nhạc riêng, Phạm Quỳnh Anh muốn các sản phẩm cũng mang hơi thở mới, giúp cô vừa làm mẹ, vừa làm bạn để gần gũi hơn với các con.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh xuất hiện rạng rỡ tại buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Nói về hành trình gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phạm Quỳnh Anh cho biết, dù có lúc thăng hoa và có khi đối diện thử thách, cô luôn xem mọi thứ là trải nghiệm đáng giá mà không có trường lớp nào dạy cho mình.

Nữ ca sĩ biết ơn chồng cũ - nhạc sĩ Quang Huy - vì chính anh là người đã dạy cô nhiều điều trong nghề, từ ca hát, làm quản lý đến sản xuất sản phẩm.

“Nhờ được tích lũy kinh nghiệm nhiều năm, hôm nay tôi có thể tự bước đi, tự làm mọi thứ mà không bị bỡ ngỡ. Tôi trân trọng quá khứ vì đã giúp tôi trưởng thành như hôm nay”, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Lan Ngọc đến chúc mừng Phạm Quỳnh Anh (Ảnh: Ban tổ chức).

Phạm Quỳnh Anh và "ông bầu" Quang Huy từng song hành trong công việc lẫn cuộc sống. Cặp đôi kết hôn vào năm 2012 và có 2 con gái. Tháng 10/2018, nữ ca sĩ xác nhận ly hôn. Cả hai vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, thường xuất hiện cùng nhau trong các dịp sinh nhật của con.

Ở tuổi 41, Phạm Quỳnh Anh có cuộc sống viên mãn. Trải qua 3 lần sinh nở, nữ ca sĩ vẫn giữ vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung. Với sản phẩm lần này, nữ ca sĩ muốn gửi thông điệp đến phụ nữ: Hãy yêu thương, trân trọng bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực trong hành trình sống và yêu.

EP gồm các ca khúc: Đợi bàn (kết hợp cùng Hoàng Yến Chibi), Là cơn say nói và ca khúc chủ đề Xinh sao phải khóc với phần rap do Tuimi chắp bút, còn phần thể hiện rap giao cho Đồng Ánh Quỳnh. MV được thực hiện bởi đạo diễn Kiên Ứng, quy tụ những người bạn thân thiết của Phạm Quỳnh Anh trong hành trình Chị đẹp đạp gió 2024.

“Tôi muốn có một sản phẩm âm nhạc truyền động lực cho tất cả phụ nữ, bất kể lứa tuổi nào. Họ xứng đáng được yêu thương, được xinh đẹp và hạnh phúc theo cách của riêng mình”, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.