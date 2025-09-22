Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trở lại với nhạc phim, kết hợp cùng Hồ Hoài Anh

Sau thời gian tập trung cho gia đình và các sự kiện quan trọng, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh chính thức trở lại với dòng nhạc Pop trữ tình qua ca khúc nhạc phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Bộ phim đang phát sóng giờ vàng trên VTV, thu hút sự chú ý của khán giả với sự tham gia của dàn diễn viên như: Phương Oanh, Việt Hoa và Quỳnh Kool...

Ca khúc chủ đề Khép lại dở dang, do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác và Lilly Nguyễn viết lời, được thể hiện qua giọng hát đầy cảm xúc của Nguyễn Ngọc Anh, mang phong cách mới lạ, trẻ trung.

Ở tuổi 43, Nguyễn Ngọc Anh vẫn giữ được sắc vóc gợi cảm, xinh đẹp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyễn Ngọc Anh - giọng ca quen thuộc với các ca khúc nhạc phim tâm lý tình cảm trên VTV như Bí mật Eva, Người đàn bà thứ hai hay Hãy nói lời yêu - tiếp tục khẳng định dấu ấn với Khép lại dở dang.

Tuy nhiên, cô khiêm tốn từ chối biệt danh "nữ hoàng nhạc phim" và chỉ mong khán giả nhớ đến mình như một ca sĩ truyền tải cảm xúc phù hợp với các bộ phim truyền hình.

MV Khép lại dở dang, do đạo diễn Tuấn Phan thực hiện, mang phong cách tự sự, khắc họa hình ảnh một cô gái từng trải qua vấp ngã nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên, trong sáng.

MV sử dụng một số cảnh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh. Trong ca khúc này, Nguyễn Ngọc Anh gây bất ngờ với cách hát trẻ trung, hiện đại, đến mức nhiều khán giả ban đầu không nhận ra giọng hát quen thuộc của cô.

Chia sẻ về điều này, nữ ca sĩ bộc bạch: "Cách thể hiện ca khúc được giám sát chặt chẽ bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Một số đoạn có thể khán giả nghe không rõ lời, nhưng đó là ý đồ của chúng tôi.

Âm nhạc đôi khi không cần quá rõ ràng, mà cần truyền tải tinh thần và màu sắc phù hợp với bài hát. Nói như vậy không phải là chúng tôi không chú trọng tới việc hát rõ lời nhưng đôi khi hát rõ lời quá sẽ giảm tâm trạng của bài hát, đặc biệt là với nhạc nhẹ".

Hồ Hoài Anh cũng lý giải về sự thay đổi trong phong cách hát của Nguyễn Ngọc Anh: "Cô ấy là một giọng ca nội lực, có kinh nghiệm lâu năm, nhưng khán giả trẻ ngày nay chuộng không gian và tâm trạng của bài hát hơn là cách hát mạnh mẽ, rung nhiều. Tôi hướng Nguyễn Ngọc Anh đến một cách thể hiện mới, hạn chế rung để tạo sự khác biệt, đồng thời mở rộng đối tượng khán giả trẻ hơn”.

Anh nhấn mạnh rằng Nguyễn Ngọc Anh đã nhanh chóng thích nghi và mang đến bản thu hoàn hảo nhất.

Nữ ca sĩ trở lại với ca khúc nhạc phim "Gió ngang khoảng trời xanh" - "Khép lại dở dang" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tiết lộ Khép lại dở dang là ca khúc Pop đơn thuần nhưng được xây dựng với nhiều âm sắc mới, phù hợp với xu hướng âm nhạc hiện đại.

"Viết một ca khúc đủ sức cho Nguyễn Ngọc Anh nhưng vẫn gần gũi với khán giả trẻ là một thử thách lớn. Tôi và Lilly Nguyễn đã dành nhiều thời gian để cân bằng giữa việc giữ chất giọng đặc trưng của cô ấy và mang đến màu sắc mới mẻ”, anh chia sẻ.

Sau khi ra mắt MV, Nguyễn Ngọc Anh đang gấp rút hoàn thiện album mới, dự kiến phát hành vào cuối tháng 10. Album có sự góp mặt của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với 3 ca khúc, cùng sự tham gia của ông xã Tô Minh Đức và ca sĩ Tùng Dương.