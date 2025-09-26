Ca sĩ JayKii trở lại sau nhiều năm vắng bóng, biết ơn vợ vực dậy tinh thần

Từng ghi dấu ấn với các ca khúc như Chiều hôm ấy hay Đừng như thói quen, sự vắng bóng của JayKii suốt thời gian dài khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Nam ca sĩ thừa nhận, anh mất 7 năm loay hoay, mất cảm xúc với âm nhạc.

Ngày 25/9, JayKii ra mắt album Tan tương tư cũng là album đầu tay của anh sau 8 năm hoạt động nghệ thuật. Ca sĩ xem việc ra mắt album vừa là bước quay lại với âm nhạc, vừa là lời hồi đáp cho sự mong đợi của khán giả.

JayKii trở lại âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng (Ảnh: Ban tổ chức).

Album bao gồm 8 bản ballad, nói về chương buồn của cuộc đời JayKii trước khi gặp được vợ - người mẫu Mai Anh. Ca sĩ thừa nhận, có thời gian, anh bị mất lửa nghề, cứ nghe nhạc là đau đầu. Nhờ có Mai Anh và khán giả động viên, nam ca sĩ đã thay đổi và trở nên tích cực hơn.

Mai Anh cũng chính là người đầu tư kinh phí thực hiện album. Tuy nhiên, bà xã nam ca sĩ cho biết cô chỉ góp... một cây vàng, phần còn lại vẫn là do Jaykii và công ty đầu tư sản xuất. Nữ người mẫu cũng hài hước tiết lộ chuyện Jaykii "viết cho người yêu cũ cả album, còn vợ chỉ được một bài".

Nói về bà xã, JayKii chia sẻ: "Mai Anh luôn theo sát tôi như hình với bóng. Những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt, vợ đều nhắc nhở tôi".

JayKii nói, anh biết ơn người bạn đời đã đến, vực anh dậy và giúp anh tốt hơn từng ngày. Vào đám cưới năm 2023, JayKii từng một lần “mượn nhạc tỏ tình” bằng cách ra mắt ca khúc Em là tất cả dành tặng vợ.

JayKii nói, anh biết ơn bà xã Mai Anh (Ảnh: Ban tổ chức).

JayKii tiết lộ, suốt nhiều năm im ắng, anh vẫn duy trì luyện giọng, trau dồi bản thân và phát hành một vài ca khúc. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn mông lung, chưa rõ mình cần hay muốn gì.

Trong lần trở lại này, anh thoải mái về mặt tinh thần, không đặt nặng việc phải đạt thành tích hay thứ hạng. “Tôi đang có những điều quý giá như gia đình, đồng nghiệp và khán giả nên chỉ cần họ vẫn ở đây, tôi vẫn sẽ hát. Nếu may mắn được khán giả yêu thương, tôi càng biết ơn", anh nói.