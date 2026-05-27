Ca sĩ Dương PM nói lý do sống kín tiếng sau giải Giọng hát hay Hà Nội 2022

Giữa thị trường giải trí ngày càng sôi động với những xu hướng ngắn hạn, Dương PM chọn cho mình một hướng đi khá lặng lẽ. Anh khẳng định là không tạo bê bối, chiêu trò truyền thông. Nam ca sĩ kiên trì theo đuổi dòng nhạc ballad thiên về cảm xúc và tính tự sự.

Dương PM tên thật là Vũ Văn Dương, SN 1993, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Trước khi hoạt động nghệ thuật tự do, anh từng công tác tại Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. Đây là môi trường giúp nam ca sĩ tích lũy kinh nghiệm sân khấu và rèn luyện chuyên môn thanh nhạc bài bản.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Dương PM đến vào năm 2022 khi anh giành Quán quân dòng nhạc nhẹ của cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội. Đây được xem là một trong những sân chơi âm nhạc uy tín của Thủ đô, từng là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hồ Quỳnh Hương hay Tùng Dương.

Thời điểm đăng quang, Dương PM được đánh giá cao nhờ chất giọng nội lực, cách xử lý bài hát giàu cảm xúc và phong thái trình diễn điềm tĩnh. Sau cuộc thi, anh tiếp tục giới thiệu các sản phẩm riêng như Nếu có hai trái tim, đồng thời tham gia biểu diễn tại nhiều sân khấu phòng trà và chương trình nghệ thuật ở Hà Nội.

Bước ra từ một cuộc thi lớn nhưng Dương PM lại chọn cách sống khá kín tiếng. Nam ca sĩ cho biết anh không đứng ngoài dòng chảy của thị trường mà chỉ muốn theo đuổi con đường phù hợp với cá tính âm nhạc của anh.

Anh lý giải: “Danh hiệu Quán quân là một cột mốc rất đẹp nhưng lúc đó tôi vẫn thấy mình cần thêm thời gian để trưởng thành hơn trong cảm xúc và tư duy âm nhạc. Sau những va vấp và biến cố, tôi nghĩ mình đã đủ chín chắn để kể lại hành trình của mình một cách chân thành nhất. Tôi cho rằng, sau cùng điều ở lại lâu nhất trong lòng khán giả vẫn phải là giọng hát, cảm xúc và giá trị của sản phẩm âm nhạc".

Dương PM thừa nhận từng có quãng thời gian cảm thấy hoài nghi chính mình và gần như mất phương hướng vì áp lực cuộc sống. Theo anh, âm nhạc trong giai đoạn đó không đơn thuần là nghề nghiệp mà giống như “một chiếc phao cứu sinh”, giúp anh cân bằng cảm xúc và có thêm động lực để tiếp tục đi tiếp.

Sau chặng đường 15 năm làm nghề, Dương PM sẽ thực hiện minishow cá nhân mang tên Dưới ánh mặt trời vào tối 30/5 tại SOL 8 Live Stage (Hà Nội). Nam ca sĩ cho biết đây không chỉ là một đêm nhạc kỷ niệm mà còn là dịp để anh nhìn lại hành trình nhiều thăng trầm với nghề.

Minishow được xây dựng theo hình thức kể chuyện với 3 chương cảm xúc, tái hiện những giai đoạn khác nhau trong hành trình làm nghề của nam ca sĩ, từ những ngày đầu bước vào âm nhạc bằng sự hồn nhiên, đến khi đối diện với áp lực, mất phương hướng và học cách bước tiếp sau biến cố.

Đêm nhạc sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời Đạt Ozy, Đức Phạm, Mai Diệu Ly cùng MC Dương Suri, dưới sự chỉ đạo sản xuất của Hiếu Hoàng và giám đốc âm nhạc Bình Văn.