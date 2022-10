Lộ diện Quán quân "Giọng hát hay Hà Nội 2022"

Chung kết Giọng hát hay Hà Nội diễn ra tối 11/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tranh tài của 12 thí sinh ở ba thể loại âm nhạc: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ.

Sau hai phần thi, ban tổ chức Giọng hát hay Hà Nội 2022 đã trao giải nhất dòng nhạc dân gian cho Trần Thị Minh Hằng, giải nhất dòng nhạc thính phòng cho Lê Hồng Phong và giải nhất cho dòng nhạc nhẹ cho Vũ Văn Dương.

Ba thí sinh Quán quân các dòng nhạc của cuộc thi và các thí sinh khác lên nhận giải (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trần Thị Minh Hằng, giải nhất dòng nhạc dân gian của Giọng hát hay Hà Nội 2022 gây ấn tượng trong đêm chung kết với ca khúc Sông ơi đừng chảy của Nguyễn Vĩnh Tiến và Trăng về trên phố của nhạc sĩ Lê Mây. Cô sinh năm 1999, hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Trần Thị Minh Hằng, Quán quân dòng nhạc dân gian của Giọng hát hay Hà Nội 2022 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Lê Hồng Phong, chàng trai sinh năm 2001 đến từ Hải Dương, được dự đoán giành giải nhất của dòng nhạc thính phòng ngay từ phần đầu với màn trình diễn Tự hào đi lên, ôi Việt Nam tràn ngập không khí hào hùng và niềm tự hào dân tộc. Sau đó, anh hát "Hướng về Hà Nội" ở phần hai.

Lê Hồng Phong hiện là sinh viên năm 4 trường Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương, từng đoạt giải triển vọng giọng hát hay sinh viên mở rộng 2022, Top 20 tài năng âm nhạc Việt 2022.

Lê Hồng Phong, Quán quân dòng nhạc thính phòng lên nhận giải (Ảnh: Ban Tổ chức).

Vũ Văn Dương giành chiến thắng thuyết phục ở dòng nhạc nhẹ của Giọng hát hay Hà Nội với các nhạc phẩm Có không giữ mất đừng tìm và Hà Nội nơi tìm về. Anh là thí sinh nhiều tuổi nhất của cuộc thi, sinh năm 1993, tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, từng làm việc tại Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, từng Nam tiến và kết hợp ra sản phẩm với các nghệ sĩ Mạnh Quỳnh, Nguyễn Quốc Đạt…

Vũ Văn Dương giành chiến thắng thuyết phục ở dòng nhạc nhẹ của Giọng hát hay Hà Nội (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2022, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Âm nhạc Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 1012 năm Thăng Long - Hà Nội, 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022).

Cuộc thi năm nay thu hút gần 400 người đăng ký tham gia. Qua vòng sơ tuyển và bán kết, 12 thí sinh xuất sắc bước vào đêm chung kết. Các thí sinh biểu diễn cùng ban nhạc với hai phần dự thi: Ca khúc tự chọn và ca khúc về Hà Nội. Khác với những mùa trước, phần ca khúc về Hà Nội hấp dẫn và mang tính tranh đua hơn khi các thí sinh được chia cặp hòa giọng cùng nhau, phô diễn khả năng ca hát của mình.

Trong mỗi phần thi, các thí sinh đã cho thấy sự tiến bộ trong chọn và xử lý tác phẩm, tạo nên những phần trình diễn hấp dẫn, nhiều màu sắc, đem đến khán giả một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc. Nhiều ca khúc để lại ấn tượng như: S.O.S (Bùi Caroon) do Phạm Tống Khang thể hiện, Tôi đọc báo công cộng (Nguyễn Duy Hùng) do Trần Hải Anh hát, I am Diva (Mew Amazing) do Phạm Vũ Nhật Anh biểu diễn, Em nhớ chàng (sáng tác: Eric Serra, lời Việt: An Hiếu) do Dương Ngọc Ánh hát…

Nguyễn Thị Ngọc Hà đoạt giải thí sinh hát về Hà Nội hay nhất (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đặc biệt, những ca khúc về Hà Nội được các thí sinh thể hiện theo cặp vô cùng hứng khởi, như Hà Nội nơi tìm về (Lê Thành Trung), Hà Nội linh thiêng hào hoa (Lê Mây) với cặp thí sinh Vũ Văn Dương, Mạc Hoàng Lương; Trăng về phố (lời Hiền Mặc, nhạc Lê Mây), Hà Nội mùa lá rụng (Quốc Trụ) với cặp thí sinh Trần Thị Minh Hằng và Trịnh Văn Hiệp; Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh), Sóng đàn Hà Nội (nhạc An Thuyên, thơ Nguyễn Chính) do cặp đôi Vũ Thùy Linh và Nguyễn Thị Ngọc Hà thể hiện; Hà Nội một trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương) do Nguyễn Thị Hà Phương và Lê Hồng Phong biểu diễn…

Ngoài 3 thí sinh đoạt giải nhất, Ban Tổ chức còn trao giải hát về Hà Nội hay nhất và giải biểu diễn ấn tượng nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà. Giải thí sinh được yêu thích nhất trên sóng truyền hình Hà Nội thuộc về Nguyễn Thị Hà Phương. Thí sinh đoạt giải khán giả yêu thích nhất là Trịnh Văn Hiệp. Thí sinh Mạc Hoàng Lương đoạt giải thí sinh dòng nhạc dân gian được yêu thích.