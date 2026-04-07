Ca sĩ Châu Khải Phong: "Nhạc do AI làm không thay thế được cảm xúc thật"

Ca sĩ Châu Khải Phong vừa ra mắt MV Bên ấy em có ai rồi, nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đạt hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube sau 3 tuần, vào top 7 YouTube Chart Việt Nam, vươn lên top 20 YouTube thế giới. Trên TikTok, ca khúc ghi nhận tổng cộng hơn 1 tỷ lượt xem và được sử dụng làm nhạc nền trong hơn 1 triệu video.

Đáng chú ý, trong bối cảnh nhạc AI (trí tuệ nhân tạo) và các công cụ công nghệ ngày càng phổ biến, chiếm lĩnh thị trường nhạc số, sản phẩm âm nhạc "làm bằng trái tim" - theo lời nam ca sĩ - vẫn có những cú bứt phá ngoạn mục về thành tích.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Châu Khải Phong nói rằng: “AI có thể giúp một số khâu trong làm nhạc, nhưng không thể thay thế cảm xúc thật. Tôi tin khán giả luôn nhận ra đâu là thứ được làm bằng trái tim".

Ca sĩ Châu Khải Phong (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên ấy em có ai rồi được Châu Khải Phong thực hiện dựa trên chủ đề tình yêu đôi lứa quen thuộc, với ca từ đơn giản, giai điệu dễ nghe. Theo nam ca sĩ, chính sự đồng điệu trong chất giọng và cách xử lý đã giúp ca khúc tiếp cận khán giả, tạo hiệu ứng lan tỏa trên nền tảng số.

Nam ca sĩ cho biết anh không đặt mục tiêu cụ thể về thành tích khi thực hiện sản phẩm nhưng hiệu quả ngoài mong đợi.

“Tôi nghĩ yếu tố lớn nhất để ca khúc thành công là sự đồng cảm. Ca khúc chạm vào một cảm xúc rất quen thuộc, nỗi đau khi biết người mình từng yêu đã có người khác. Giai điệu dễ nhớ, ca từ gần gũi nên khi lên nền tảng số, mọi người dễ dùng, dễ chia sẻ. Khi nhiều người tìm thấy mình trong đó, bài hát tự nhiên sẽ lan đi rất nhanh", anh nói.

Châu Khải Phong cho biết thêm, so với Ngắm hoa lệ rơi, ca khúc từng gắn liền với tên tuổi, sản phẩm mới có sự điều chỉnh trong cách xây dựng giai điệu và cấu trúc, hướng đến sự dễ tiếp cận hơn với khán giả.

Về danh xưng “ông hoàng tạo hit”, nam ca sĩ cho rằng đây là cách gọi mang tính động viên từ khán giả. Anh cho biết bản thân hướng đến việc làm những sản phẩm gần gũi, phù hợp với tâm trạng và câu chuyện đời sống.

Châu Khải Phong cũng nhìn nhận thị trường âm nhạc hiện nay có nhiều thay đổi, khi khán giả có nhiều lựa chọn hơn trước. Theo anh, việc một ca khúc được đón nhận rộng rãi là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có sự chuẩn bị của ê-kíp và thời điểm phát hành.