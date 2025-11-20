Ca sĩ Anh Thơ: "Tôi chưa bao giờ hét giá cát-xê"

Tối 19/11, đêm nhạc Khát vọng sống trước kỷ nguyên mới, chương trình nghệ thuật đặc biệt của Đại tá, nhạc sĩ Đào Tiến (nguyên cán bộ Tổng cục An ninh, Bộ Công an) được diễn ra.

Đêm nhạc mang đến những sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Đào Tiến, cũng là lời tri ân anh muốn gửi đến những người thầy nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhạc sĩ Đào Tiến đã sáng tác hàng trăm ca khúc, thuộc nhiều đề tài, nhiều lát cắt đời sống. Ông chia sẻ rằng, mỗi ca khúc với ông như một lời tâm sự, gửi gắm tình yêu với đất nước, dân tộc, công việc và bạn bè...

Trong suốt cuộc đời, ông luôn ấp ủ ước mơ một ngày nào đó được nghe các nghệ sĩ cất lên những giai điệu do chính mình sáng tác để tri ân thầy cô - những người đã đồng hành, dìu dắt ông trong nhà trường cũng như trong cuộc sống.

Chương trình đưa người nghe hòa cùng dòng chảy của âm nhạc, được kết nối theo 3 chương, với sự tham gia của dàn nghệ sĩ như: NSƯT Việt Hoàn, Thanh Tâm, Anh Thơ, Lê Việt Anh, Thái Thùy Linh, Nhóm Dòng thời gian, Nhóm tứ ca nữ Học viện Âm nhạc Quốc gia, Nhà hát Công an Nhân dân và Đoàn múa Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ca sĩ Anh Thơ cho biết, khi được mời vào đêm nhạc của nhạc sĩ Đào Tiến, chị nhận lời ngay vì muốn đứng trên một sân khấu ấm cúng, gửi lời tri ân đến những người thầy nhân ngày 20/11.

"Trong đêm nhạc, tôi hát hai ca khúc quen thuộc nhưng cũng nhiều cảm xúc. Đây cũng là dịp để công chúng thưởng thức một cách trọn vẹn thế giới âm nhạc phong phú về chất liệu nhưng cũng rất dung dị về ca từ của nhạc sĩ Đào Tiến", chị nói.

Khi được hỏi về cát-xê được trả sau đêm nhạc, Anh Thơ nói rằng: "Tôi chưa bao giờ hét giá cát-xê. Thù lao tôi được nhận là do đơn vị tổ chức làm việc cùng tác giả nhưng tôi cho rằng, đó cũng là mức vừa đủ mà hai bên đều vui...", chị nói.

Nữ ca sĩ cho biết thêm, cuối năm chị cũng có nhiều show diễn. Khi chị đi vắng, người giúp việc sẽ hỗ trợ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.

"Nếu đi diễn tỉnh, tôi không bao giờ tôi ở lại qua đêm mà thường về ngay. Có lần vào TPHCM diễn, đêm muộn tôi vẫn bay về Hà Nội để kịp hôm sau đưa con đi học. Tôi thích được đưa các con đến trường. Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn đi chợ, vào bếp nấu ăn cho các con. Tôi cũng chọn cách tâm sự thấu hiểu hơn là áp đặt các con", chị bộc bạch.

Phần biểu diễn của Anh Thơ trên sân khấu đêm nhạc "Khát vọng sống trước kỷ nguyên mới" của nhạc sĩ Đào Tiến (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhà có 4 con ở các độ tuổi khác nhau nên Anh Thơ thường xuyên gắn kết các thành viên bằng cách ngồi nói chuyện với các con.

"Ngày xưa bố và tôi không hợp tính cách nhau. Bố con tôi ít nói chuyện nên tôi luôn cảm thấy thiếu thốn và buồn vì vậy bản thân luôn cố gắng bù đắp cho các con. Tôi cố gắng đến 200% để các cháu luôn cảm thấy đầy đủ, hạnh phúc", chị tâm sự.