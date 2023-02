Cả cuộc đời yêu bồng bột, "biểu tượng sex" Megan Fox lại đối diện đổ vỡ

Biểu tượng sex Megan Fox xóa tài khoản giữa lúc nghi bị tình trẻ "cắm sừng"

Nữ diễn viên Megan Fox và nam ca sĩ Machine Gun Kelly trong một lần tham dự sự kiện (Ảnh: New York Post).

Giữa lúc nổi lên loạt nghi vấn nam ca sĩ Machine Gun Kelly có "tình ngoài luồng", nữ diễn viên "biểu tượng sex" của Hollywood - Megan Fox bất ngờ xóa tài khoản mạng xã hội.

Động thái mới nhất của nữ diễn viên Megan Fox (36 tuổi) sau khi xuất hiện thông tin hôn phu - nam ca sĩ Machine Gun Kelly (32 tuổi) có "tình ngoài luồng", đó là cô xóa tài khoản mạng xã hội cá nhân. Hành động này của Megan Fox khiến công chúng lo lắng cho tình trạng mối quan hệ giữa Fox và Kelly.

Động thái xóa tài khoản được thực hiện chỉ vài tiếng sau khi nữ diễn viên 36 tuổi xóa tất cả ảnh có sự xuất hiện của Kelly mà cô từng đăng tải trên tài khoản cá nhân. Fox thậm chí còn bỏ theo dõi tài khoản của Kelly. Trong số ít tài khoản mà Fox lựa chọn theo dõi có tài khoản của rapper Eminem, trong khi Eminem và Kelly vốn có mâu thuẫn căng thẳng kéo dài nhiều năm.

Trong đăng tải mới nhất trước khi xóa tài khoản, Megan Fox cũng có những ẩn ý về việc mình đang phải nếm trải sự thiếu thành thật từ người khác.

Fox sử dụng câu hát trong ca khúc "Pray to Catch Me" do Beyoncé thể hiện: "Tôi có thể cảm nhận thấy rõ sự thiếu thành thật, điều ấy tỏa ra từ hơi thở của anh". Ca khúc này được Beyoncé thể hiện lần đầu hồi năm 2015 khi cô phát hiện ra chồng mình - rapper Jay-Z đang thiếu chung thủy.

Vai diễn của Fox trong bộ phim "Transformers" (2007) giúp cô trở thành diễn viên nổi tiếng ở Hollywood và là biểu tượng gợi cảm mới của màn ảnh rộng (Ảnh: New York Post).

Về nữ diễn viên Megan Fox, cô bắt đầu hẹn hò nam ca sĩ Machine Gun Kelly từ năm 2020, ngay khi cô quyết định ly hôn người chồng đầu của mình - nam diễn viên Brian Austin Green. Fox và Kelly tuyên bố đính hôn hồi tháng 1/2022.

Trước khi đến với Kelly, Megan Fox đã có 16 năm gắn bó với nam diễn viên Brian Austin Green. Fox đã theo đuổi Green từ năm cô 18 tuổi, bất chấp khoảng cách tuổi tác. Xuyên suốt các câu chuyện tình cảm của mình, Megan Fox luôn cho thấy cô là người sống rất cảm tính và quyết liệt hành động theo cảm xúc và bản năng mách bảo.

"Cảm nắng" chồng cũ ngay lần đầu gặp mặt, chủ động theo đuổi dù liên tục bị chối từ

Megan Fox và chồng cũ Brian Austin Green lần đầu gặp nhau trên phim trường một bộ phim sitcom có tên "Hope & Faith", khi ấy Fox mới 18 tuổi còn Green đã 30, mặc dù không biết Green là ai, nhưng Fox biết ngay từ lần đầu gặp mặt rằng cô đã bị Green hấp dẫn.

Lúc này, Green đã có một người con trai lên 2 tuổi từ một mối quan hệ trước đó. Dù giữa hai người có nảy sinh tình cảm, nhưng Green không muốn biến một thoáng rung động trở thành một mối quan hệ nghiêm túc. Megan Fox cũng từng tiết lộ rằng Green thoạt tiên rất hờ hững trong việc bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với cô, bởi khoảng cách lứa tuổi giữa hai người là khá lớn.

Megan Fox và Brian Austin Green khi còn gắn bó trong hôn nhân (Ảnh: New York Post).

"Tôi phải thuyết phục anh ấy hiểu rằng tôi là một cô gái sống có trách nhiệm, giỏi đối thoại, biết lắng nghe và có nhiều ưu điểm khác, tôi không chỉ có tuổi trẻ và sự bồng bột, dù khi ấy tôi mới 18 tuổi. Green lúc này 30 tuổi và anh ấy coi tôi là một cô nhóc mới lớn", Fox từng nói.

Sau đó, cặp đôi có một mối quan hệ khá kín tiếng, một phần bởi trong thời gian này, cả hai người đều không có được những vai diễn thu hút sự chú ý lớn. Năm 2006, họ tuyên bố đính hôn.

Vai diễn của Fox trong bộ phim "Transformers" (2007) giúp cô trở thành diễn viên nổi tiếng ở Hollywood và là biểu tượng gợi cảm mới của màn ảnh rộng. Trong khi đó, Green cũng có nhiều vai diễn trong lĩnh vực truyền hình.

Lúc này, bắt đầu có tin đồn rằng Fox "cảm nắng" bạn diễn trong "Transformers" - nam diễn viên Shia LaBeouf. Fox và Green liền tuyên bố hủy hôn vào đầu năm 2009.

Vài tháng sau khi chia tay, Fox trả lời trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Us Weekly rằng: "Hôn nhân không phải mục tiêu của một cô gái 23 tuổi. Tôi muốn tập trung vào việc cải thiện bản thân trước khi thực sự cam kết gắn bó với ai đó".

Dù tuyên bố chia tay, nhưng thợ săn ảnh lại bắt gặp cặp đôi đi với nhau khá liên tục. Đến tháng 6/2010, họ tuyên bố đính hôn trở lại. Fox lại chia sẻ với Us Weekly: "Chúng tôi bây giờ thậm chí còn cảm thấy gắn bó với nhau hơn trước. Tôi yêu anh ấy nhiều hơn cả lúc mới yêu".

Fox và Green khi còn bên nhau (Ảnh: New York Post).

Khi được hỏi về một lễ cưới, Fox cho rằng phải vài năm nữa họ mới nghĩ tới chuyện này. Nhưng chỉ hai tuần sau, họ đã tổ chức một hôn lễ bí mật ở Hawaii. Cậu con trai riêng của Green khi ấy đã trở thành vị khách duy nhất của hôn lễ.

Năm 2015, sau khi đã có 2 con trai chung, Fox tuyên bố đã đệ đơn ly hôn vì có những khác biệt không thể hàn gắn với Green. Khi chuyện ly hôn còn chưa ngã ngũ thì Megan Fox lại... có thai. Việc ly hôn bị gác lại, hai người lại về một nhà.

Tháng 5/2020, Megan Fox bất ngờ xuất hiện bên nam ca sĩ Machine Gun Kelly rất thắm thiết, gây sửng sốt đối với truyền thông và công chúng. Lúc này, Green lên tiếng chia sẻ về việc anh và Fox đã đi đến quyết định tạm thời cho nhau không gian riêng kể từ tháng 12/2019.

Ngay sau khi công khai xuất hiện bên Fox, nam ca sĩ Machine Gun Kelly tung ra MV ca nhạc mới có tên "Bloody Valentine". MV này có sự xuất hiện dày đặc của Megan Fox và những cảnh tình tứ giữa hai người.

Gặp lần đầu trên phim trường, biết ngay "tình trẻ" là một nửa định mệnh

Megan Fox và Machine Gun Kelly bắt đầu hẹn hò hồi năm 2020 (Ảnh: New York Post).

Megan Fox và Machine Gun Kelly bắt đầu hẹn hò khi cùng nhau tham gia diễn xuất trong phim "Midnight in the Switchgrass" hồi năm 2020. Khi Megan Fox vừa chia tay chồng cũ - nam diễn viên Brian Austin Green, lúc này, truyền thông - công chúng thậm chí còn chưa được cập nhật tin tức mới, Fox đã xuất hiện nồng thắm bên Kelly.

Nói về lần đầu tiên nhìn thấy Kelly, Megan Fox từng thốt lên: "Khoảnh khắc tôi bước vào căn phòng và nhìn thấy anh ấy, nói lời chào với anh ấy và nhìn vào mắt anh ấy, tôi biết ngay rằng anh ấy là người mà tôi muốn gọi là ngọn lửa song sinh của mình.

Thay vì là người bạn tâm giao, ngọn lửa song sinh là một tâm hồn đồng điệu ở mức độ bùng cháy, ngọn lửa ấy tồn tại trong hai cá thể khiến hai người thực sự là hai nửa của một tâm hồn đồng điệu. Tôi đã sớm nói điều đó cho anh ấy biết.

Vào ngày thứ hai cùng hợp tác trên phim trường, tôi đã mời anh ấy dùng bữa trưa với mình và đặt ra rất nhiều câu hỏi về công việc và cuộc sống của anh ấy. Tôi đã tìm hiểu sâu kỹ về anh ấy ngay lập tức. Đây chính là những gì trái tim tôi đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay".

Về phía Machine Gun Kelly, anh cũng rất choáng ngợp trước Megan Fox: "Tôi luôn tìm cách để được nhìn thấy cô ấy trên phim trường ở khoảng cách thật gần, để hai người có thể nhìn vào mắt nhau. Cô ấy có đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy".

Fox cũng từng tâm sự: "Tôi là một con người khác thường, tôi đã che giấu rất nhiều điều khác biệt ở mình. Nhưng khi gặp Kelly, tôi nhận ra có rất nhiều điểm tương đồng giữa chúng tôi, như thể tôi nhìn thấy chính mình trong anh ấy, những gì tôi vẫn giấu kín liền được dịp bộc lộ thoải mái.

Tôi đã luôn cảm thấy con người mình bị thiếu đi điều gì đó, dần dần tôi không nghĩ về điều ấy nữa, không tìm kiếm điều mình thấy thiếu nữa. Nhưng khi gặp được đúng người khiến mình cảm thấy trở nên đủ đầy, tôi nhận ra ngay, rằng đây chính là điều mình đã tìm kiếm bấy lâu".

Nam ca sĩ Machine Gun Kelly cũng từng chia sẻ rằng anh không biết tình yêu thực sự là gì cho tới khi gặp Megan Fox: "Tôi đã trải qua nhiều chuyện, nên tôi nghĩ mình đã hiểu về cuộc đời. Nhưng rồi khi ở trong vòng tay sắp đặt của số phận, tôi mới hiểu rằng, hóa ra mình vẫn chưa hiểu nhiều về cuộc đời".

Kể từ khi gắn bó với nhau tính từ tháng 7/2020, Megan Fox và Machine Gun Kelly đã là cặp đôi thu hút rất nhiều sự chú ý ở Hollywood (Ảnh: New York Post).

Kể từ khi gắn bó với nhau tính từ tháng 7/2020, Megan Fox và Machine Gun Kelly đã là cặp đôi thu hút rất nhiều sự chú ý ở Hollywood. Hai người luôn có cách ăn vận rất táo bạo mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện.

Bản thân Megan Fox cũng thừa nhận rằng dù cô sẵn sàng chào đón chuyện tình cảm mới sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu, nhưng chính cô cũng không thể hình dung được mình lại tìm thấy tình yêu mới một cách nhanh chóng như vậy: "Tôi không thể ngờ rằng mình lại có thể gặp ngay tâm hồn đồng điệu với mình nhanh như thế".

Từ khi gắn bó với tình mới, Megan Fox càng lúc càng trở nên táo bạo trong cách tạo dựng hình ảnh: "Tôi không hề ngại ngần khi bản thân mình được đánh giá là đẹp sexy quyến rũ. Một người phụ nữ vừa thông minh vừa biết cách biến vẻ đẹp của mình trở thành một thứ vũ khí sắc bén thì không gì nguy hiểm hơn, không gì quyền lực hơn. Thay vì từ chối khoe ra vẻ đẹp của mình, tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể trân trọng vẻ đẹp ấy và trở thành một người phụ nữ sexy".

Trong sự nghiệp diễn xuất, Megan Fox gây chú ý nhiều nhất khi xuất hiện trong loạt phim "Transformers". Ngoài ra, với sắc vóc ấn tượng, cô cũng luôn thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trong các bộ ảnh chụp cho tạp chí.