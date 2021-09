Megan Fox liên tục gây sốc với những lựa chọn thời trang

Dân trí Chỉ trong vòng vài ngày, Megan Fox đã liên tục có những lựa chọn thời trang táo bạo, khiến cô trở thành nhân vật được quan tâm trên khắp các trang tin giải trí.

Megan Fox mặc váy xuyên thấu xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc MTV VMA cùng với bạn trai - nam ca sĩ Machine Gun Kelly.

Mới đây nhất, nữ diễn viên Hollywood - Megan Fox mặc váy xuyên thấu xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc MTV VMA cùng với bạn trai - nam ca sĩ Machine Gun Kelly. Tại sự kiện, nam ca sĩ Machine Gun Kelly (31 tuổi) có tiết mục biểu diễn, Megan Fox (35 tuổi) có mặt để cổ vũ cho bạn trai.

Dù vậy, Megan Fox không bỏ lỡ cơ hội khiến mọi ống kính và ánh nhìn hướng vào mình, sau sự xuất hiện của cô tại sự kiện, Megan Fox được nhắc tới trên khắp các trang tin giải trí vì sự lựa chọn thời trang quá táo bạo. Thực tế, phong cách gợi cảm này vốn cũng không xa lạ gì với Megan Fox.

Chia sẻ về phong cách thời trang của cặp đôi mỗi khi cùng xuất hiện tại các sự kiện, Machine Gun Kelly cho hay: "Chúng tôi nắm quyền quyết định theo tỷ lệ 50/50, ở sự kiện lần này, cô ấy là người có quyền đưa ra quyết định về thời trang, còn tôi chỉ cần thoải mái tận hưởng sự sắp xếp của cô ấy và có cô ấy sánh đôi trong suốt sự kiện. Megan Fox thực sự là một người phụ nữ xinh đẹp".

Thực tế, kể từ khi gắn bó với nhau, nữ diễn viên Megan Fox và nam ca sĩ Machine Gun Kelly đã luôn gây ấn tượng với những lựa chọn thời trang của họ mỗi khi cùng xuất hiện tại các sự kiện. Tại lễ trao giải âm nhạc Billboard Music Awards tổ chức hồi tháng 5 năm nay, Megan Fox cũng đã mặc một bộ đầm đen rất táo bạo gây xôn xao bình luận.

Tại lễ trao giải âm nhạc Billboard Music Awards tổ chức hồi tháng 5 năm nay, Megan Fox cũng đã mặc một bộ đầm đen rất táo bạo gây xôn xao bình luận.

Chỉ vài ngày sau đó, cặp đôi lại xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc iHeartRadio Music Awards với trang phục bắt mắt.

Megan Fox mặc jumpsuit màu hồng.

Chỉ vài ngày sau đó, cặp đôi lại xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc iHeartRadio Music Awards với trang phục bắt mắt, Megan Fox mặc jumpsuit màu hồng, trong khi Kelly mặc suit trắng có điểm những chi tiết hồng, nam ca sĩ còn dán một bộ móng tay giả rất dài.

Trong đời tư, Megan Fox đã đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam diễn viên Brian Austin Green. Cặp đôi gắn bó từ năm 2010 đến 2020 và có 3 người con chung. Megan Fox công khai gắn bó với nam ca sĩ Machine Gun Kelly từ tháng 6/2020, sau khi cô tham gia ghi hình trong MV ca nhạc "Bloody Valentine" của Kelly hồi tháng 5/2020.

MV từng được ra mắt chỉ vài ngày sau khi chồng cũ của Megan Fox - nam diễn viên Brian Austin Green chính thức khẳng định rằng anh và Megan Fox đã chia tay sau gần 10 năm gắn bó trong hôn nhân. Cặp đôi có 3 người con trai gồm Journey River (5 tuổi), Bodhi Ransom (7 tuổi), và Noah Shannon (8 tuổi).

Về Kelly, nam ca sĩ cũng đã có một cô con gái 12 tuổi từ mối quan hệ tình cảm trước đây. Megan Fox từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The Washington Post rằng ngay từ lần đầu gặp mặt trên phim trường "Midnight in the Switchgrass" hồi tháng 3/2020, cô đã biết ngay Kelly chính là người dành cho cô chỉ bằng cách nhìn vào mắt của nam ca sĩ.

"Lần đầu tôi nhìn vào mắt anh ấy, tôi đã hiểu rằng chúng tôi đồng điệu, tôi có thể hiểu được anh ấy như thể tôi đã hiểu anh ấy từ rất lâu, ở rất nhiều khía cạnh, trong rất nhiều kiếp sống", Megan Fox cho biết chính cô cũng không thể ngờ mình lại có được sự kết nối mạnh mẽ và nhanh chóng như vậy với Kelly.

Cuối tuần qua, Megan Fox xuất hiện trên đường phố New York (Mỹ) với cây đồ đen gợi cảm, huyền bí.

Cuối tuần qua, Megan Fox xuất hiện trên đường phố New York (Mỹ) với cây đồ đen gợi cảm, huyền bí. Nhiều khi, chỉ riêng sự xuất hiện của Megan Fox trên đường phố cũng đã đủ "kịch tính" và thu hút ống kính thợ săn ảnh, không thua kém gì những khi cô "lên đồ" đi dự sự kiện.

Megan Fox (35 tuổi) chia sẻ hình ảnh trên tài khoản mạng xã hội và tiết lộ thêm rằng: "Hôm nay tôi có một cuộc gặp công việc. Tôi đảm bảo rằng mình mặc những món đồ vừa gợi cảm vừa chuyên nghiệp". Bức ảnh được đăng tải chưa đầy 24 giờ đã nhận về gần 2 triệu lượt "thả tim".

Trong sự nghiệp diễn xuất, Megan Fox gây chú ý nhiều nhất khi xuất hiện trong loạt phim "Transformers". Ngoài ra, với sắc vóc ấn tượng, cô cũng luôn thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trong các bộ ảnh chụp cho tạp chí.

Ở Hollywood, Megan Fox được xem như một trong những biểu tượng gợi cảm ấn tượng nhất hiện nay, cô có vẻ đẹp nóng bỏng, gợi cảm. Phong cách thời trang của Megan Fox trong đời thường cũng khá sexy và táo bạo.

Megan Fox và Machine Gun Kelly xuất hiện tại lễ trao giải MTV VMA

Megan Fox và những khoảnh khắc xuất hiện trên thảm đỏ ấn tượng nhất

