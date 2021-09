Megan Fox: "Phụ nữ vừa thông minh vừa sexy rất nguy hiểm"

Dân trí Nữ diễn viên Hollywood - Megan Fox thời gian gần đây liên tục gây sốt, gây sốc với những lựa chọn thời trang của mình. Cô vừa chia sẻ rằng: "Tôi không bao giờ lo sợ bản thân mình quá sexy".

Megan tại sự kiện thời trang Met Gala vừa diễn ra.

Trong một cuộc phỏng vấn nhanh tiến hành trên thảm đỏ của sự kiện thời trang Met Gala diễn ra mới đây, Megan Fox đã chia sẻ quan điểm của cô khi được xem như một "bom sex" ở Hollywood: "Tôi không hề ngại ngần khi bản thân mình được đánh giá là đẹp sexy quyến rũ.

Một người phụ nữ vừa thông minh vừa biết cách biến vẻ đẹp của mình trở thành một thứ vũ khí sắc bén, tôi nghĩ không gì nguy hiểm hơn một người phụ nữ như vậy, không gì quyền lực hơn một người phụ nữ như vậy. Thay vì từ chối khoe ra vẻ đẹp của mình, tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể trân trọng vẻ đẹp ấy và trở thành một người phụ nữ sexy".

Thời gian gần đây, Megan Fox liên tục gây chú ý với những lựa chọn thời trang táo bạo của mình, mỗi lần cô xuất hiện bên bạn trai - nam ca sĩ Machine Gun Kelly, cặp đôi rất thu hút sự quan tâm. Cặp đôi có sự đầu tư cho phong cách thời trang cá nhân với những sự lựa chọn hoặc ăn nhập, hoặc đối chọi giúp họ trở nên nổi bật tại các sự kiện.

Ngay cả những khi họ xuống phố đơn thuần, sự xuất hiện của hai người cũng thu hút rất đông thợ săn ảnh đeo bám thời gian gần đây. Ở Hollywood hiện tại, nữ diễn viên Megan Fox và nam ca sĩ Machine Gun Kelly đang được xem là một cặp đôi gây sốt.

Tại lễ trao giải âm nhạc MTV VMA mới đây, Megan Fox cũng có một lựa chọn thời trang vô cùng táo bạo.

cô mặc một chiếc váy xuyên thấu gây xôn xao bình luận. Dù Megan Fox vốn hay có những lựa chọn thời trang táo bạo, nhưng sự xuất hiện của cô tại lễ trao giải MTV VMA vẫn gây sửng sốt, bởi đó là lựa chọn táo bạo nhất trong phong cách thời trang thảm đỏ của Megan Fox tính đến nay.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn trang phục của mình, Megan Fox cho hay đó chính là do mong muốn của bạn trai cô - nam ca sĩ Machine Gun Kelly: "Chính anh ấy đã muốn tôi mặc đồ theo phong cách nude khi đi dự sự kiện đó, và tôi đã hứa rằng anh ấy muốn sao, tôi sẽ mặc vậy".

Megan Fox đã từng xuất hiện trong MV ca nhạc "Bloody Valentine" của Machine Gun Kelly hồi tháng 5/2020, sau đó, cặp đôi chính thức tuyên bố đang hẹn hò với nhau.

Megan Fox chia sẻ "nửa đùa nửa thật rằng" bạn trai cô sẽ không được phép mời bất cứ người phụ nữ nào khác xuất hiện trong những MV sau này: "Anh ấy không được phép mời những người phụ nữ khác xuất hiện trong MV của anh ấy. Bởi nữ hoàng số một đã ở đây rồi".

Trong đời tư, Megan Fox đã đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam diễn viên Brian Austin Green. Cặp đôi gắn bó từ năm 2010 đến 2020 và có 3 người con chung. Megan Fox công khai gắn bó với nam ca sĩ Machine Gun Kelly từ tháng 6/2020, sau khi cô xuất hiện trong MV ca nhạc "Bloody Valentine" của Kelly ra mắt hồi tháng 5/2020.

MV từng được ra mắt chỉ vài ngày sau khi chồng cũ của Megan Fox - nam diễn viên Brian Austin Green chính thức khẳng định rằng anh và Megan Fox đã chia tay sau gần 10 năm gắn bó trong hôn nhân. Trước đó, cặp đôi đã có 3 người con trai gồm Journey River (5 tuổi), Bodhi Ransom (7 tuổi), và Noah Shannon (8 tuổi).

Về Kelly, nam ca sĩ cũng đã có một cô con gái 12 tuổi từ mối quan hệ tình cảm trước đây. Megan Fox từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The Washington Post rằng ngay từ lần đầu gặp mặt trên phim trường "Midnight in the Switchgrass" hồi tháng 3/2020, cô đã biết ngay Kelly chính là người dành cho cô chỉ bằng cách nhìn vào mắt của nam ca sĩ.

"Lần đầu tôi nhìn vào mắt anh ấy, tôi đã hiểu rằng chúng tôi đồng điệu, tôi có thể hiểu được anh ấy như thể tôi đã hiểu anh ấy từ rất lâu, ở rất nhiều khía cạnh, trong rất nhiều kiếp sống", Megan Fox cho biết chính cô cũng không thể ngờ mình lại có được sự kết nối mạnh mẽ và nhanh chóng như vậy với Kelly.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Megan Fox gây chú ý nhiều nhất khi xuất hiện trong loạt phim "Transformers". Ngoài ra, với sắc vóc ấn tượng, cô cũng luôn thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trong các bộ ảnh chụp cho tạp chí.

Ở Hollywood, Megan Fox được xem như một trong những biểu tượng gợi cảm ấn tượng nhất hiện nay, cô có vẻ đẹp nóng bỏng, quyến rũ. Phong cách thời trang của Megan Fox trong đời thường cũng khá sexy và táo bạo.

Megan Fox xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala

Megan Fox và bạn trai rời khỏi tiệc hậu sự kiện Met Gala

Megan Fox và bạn trai dự lễ trao giải âm nhạc MTV VMA

Bích Ngọc

Theo Daily Mail