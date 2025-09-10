Bùng nổ tranh cãi quanh phát ngôn của Song Joong Ki về phụ nữ

Song Joong Ki giải thích, 10 giờ tối là giờ để đi ngủ, không dành cho việc ở ngoài đường. Do vậy, anh không ủng hộ bạn gái còn ở ngoài với người khác giới vào khung giờ đó.

Ngay lập tức, phát ngôn của Song Joong Ki trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Hàn Quốc và châu Á.

Quan điểm của Song Joong Ki về việc bạn gái đi uống rượu với nam giới sau 10 giờ đêm khiến nhiều người tranh cãi (Ảnh: TV Daily).

Có ý kiến chia sẻ: “Cảm giác như điều anh ấy cần chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng chuẩn, đảm đang và có thể sinh con. So với Song Hye Kyo - người luôn tập trung cho sự nghiệp, người vợ hiện tại phù hợp với yêu cầu của anh ấy hơn”.

Một người khác bày tỏ: “Diễn viên phải thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, phải thường xuyên giao lưu. Nếu anh ấy có những yêu cầu như vậy thì đừng nên tìm kiếm ai trong ngành”.

Cũng có ý kiến ủng hộ suy nghĩ của Song Joong Ki khi cho rằng, phụ nữ không nên ở ngoài đường sau 10 giờ đêm. Một khán giả bình luận: “Sau 10 giờ tối mà còn ra ngoài uống rượu với người khác phái chắc chắn sẽ gây ra rắc rối. Vẫn phải giữ gìn phẩm hạnh của một người phụ nữ”.

Đây không phải là lần đầu Song Joong Ki gây chú ý bởi những phát ngôn. Năm 2023, anh từng nói trong một bài phỏng vấn với tờ Sina (Trung Quốc) về mối quan hệ giữa công việc và gia đình.

Soong Joong Ki và người bạn đời hiện tại (Ảnh: Sina).

Song Joong Ki chia sẻ: "Đôi khi làm cha, làm chồng đồng nghĩa với việc mất đi công việc trong lĩnh vực này (điện ảnh). Làm bố, sinh con và kết hôn với một người phụ nữ trong ngành khiến tôi ngày càng ít có việc làm hơn.

Tất nhiên, tùy trường hợp nhưng tôi không sợ điều này. Tôi không để tâm đến điều đó. Gia đình luôn quan trọng hơn công việc, nhưng tôi yêu công việc và luôn phấn đấu cho cả bản thân và gia đình. Tôi luôn cố gắng là một diễn viên giỏi, một người chồng, người cha tốt và một đứa con ngoan với bố mẹ".

Phát ngôn của Song Joong Ki khiến nhiều khán giả không hài lòng. Họ chỉ ra rằng, nhiều nam nghệ sĩ vẫn thành công và nhận được sự ủng hộ của khán giả sau khi lập gia đình.

Bản thân Song Joong Ki, anh cũng thành công và tiếp tục được khán giả ủng hộ sau khi kết hôn. Hiện tại, anh nằm trong nhóm những nam diễn viên nhận cát-xê cao nhất nhì làng giải trí xứ Hàn và sở hữu khối tài sản lớn từ việc làm nghệ thuật. Theo Indian Times, tài tử Hàn Quốc sở hữu khối tài sản ước tính 24 triệu USD.

Song Joong Ki hiện có cuộc sống kín tiếng bên vợ và 2 con nhỏ (Ảnh: Sina).

Song Joong Ki (SN 1985) thuộc nhóm nghệ sĩ được săn đón của làng giải trí xứ Hàn và nổi tiếng với các dự án như: Hậu duệ Mặt trời, Vincenzo, Cậu út nhà tài phiệt, Ro Ki Wan.

Tài tử Hàn Quốc đang hạnh phúc bên bà xã Katie Louise Saunders và 2 con. Song Joong Ki công khai tình cảm với Katy Louise Saunders - một cựu diễn viên hơn anh một tuổi - hồi cuối năm 2022.

Đầu năm 2023, anh xác nhận đăng ký kết hôn và đón con trai đầu lòng vào mùa hè năm đó. Năm 2024, vợ chồng anh tiếp tục đón con thứ hai.

Song Joong Ki khẳng định, vợ con là động lực lớn trong cuộc sống của anh lúc này (Ảnh: Osen).

Nam diễn viên tiết lộ bà xã là người khôn ngoan, khéo léo và dịu dàng. Tài tử xứ Hàn khẳng định, Katy giúp anh hoàn thiện bản thân mỗi ngày và trở thành phiên bản tốt hơn của mình.

Cuộc hôn nhân của họ nhận được sự quan tâm của công chúng nhưng Song Joong Ki luôn giữ vợ con tránh xa giới truyền thông.

Trước khi kết hôn với Katy, Song Joong Ki từng có một cuộc hôn nhân ồn ào kéo dài gần 2 năm với nữ diễn viên Song Hye Kyo. Họ bén duyên từ dự án Hậu duệ mặt trời, làm đám cưới vào năm 2017 và ly hôn vào năm 2019.