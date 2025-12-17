Bùi Lan Hương làm mới bản hit 20 năm trước của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Ca sĩ Bùi Lan Hương công khai hẹn hò đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hồi giữa năm 2023, sau 3 năm yêu đương kín tiếng. Thời gian qua, cả hai đã dọn về sống chung và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật của bạn trai, ca sĩ Bùi Lan Hương bất ngờ giới thiệu bản remake (làm mới) ca khúc Nhan sắc. Cô cho biết đây là món quà lớn nhất dành tặng "cụ Rùa" (biệt danh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) - người đồng hành cùng cô trong công việc lẫn cuộc sống.

Ca sĩ Bùi Lan Hương trong MV "Nhan sax" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhan sắc là nhạc phim Những cô gái chân dài, do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sáng tác cách đây hơn 20 năm. Ở phiên bản mới, ca khúc mang tên Nhan sax, được Bùi Lan Hương thể hiện cùng rapper Rhymastic.

Trong MV, nữ ca sĩ khoe nhan sắc mặn mà, hình tượng quyến rũ cùng giọng hát ma mị. Nhiều phân cảnh trong video được nhận xét đẹp như một thước phim điện ảnh.

Đáng chú ý, hình ảnh chiếc xe từng được Madame Bình (nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình) sử dụng nhiều năm trước cũng được đưa vào MV như một biểu tượng của vẻ đẹp vượt thời gian, tạo lớp ý nghĩa sâu sắc hơn cho câu chuyện mà Bùi Lan Hương kể.

Theo Bùi Lan Hương, ca khúc Nhan sax không đơn thuần là một bản remake, mà là cuộc đối thoại giữa ký ức và hiện tại. Phần lời do nữ ca sĩ viết thể hiện nhiều cảm xúc chân thật, phản ánh góc nhìn của người phụ nữ hiện đại. Ở đó, cô đối diện với những nỗi tổn thương bằng sự bình thản, nhẹ nhàng, đúng tinh thần "nữ hoàng nội tâm" mà cô theo đuổi.

Sự kết hợp của Bùi Lan Hương và Rhymastic khiến khán giả thích thú (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự xuất hiện của Rhymastic trong X-part (phần biến tấu, điểm nhấn) của bài Nhan sax cũng khiến khán giả ấn tượng. Người hâm mộ nhận xét, những câu rap của Rhymastic tạo nên năng lượng mới mẻ, hòa quyện tự nhiên vào tổng thể bài hát.

Khán giả cho rằng, hai cá tính âm nhạc khác biệt của "anh trai - chị đẹp" tưởng như sẽ khó hòa hợp, nhưng khi hát chung lại tạo nên bức tranh âm nhạc vừa sang trọng vừa gần gũi.

Phiên bản Nhan sax cũng được xem là dấu mốc cho thấy Bùi Lan Hương chuyển mình, đến gần hơn với khán giả đại chúng sau nhiều năm giữ phong cách "kén người nghe".

Bùi Lan Hương làm mới ca khúc của Nguyễn Quang Dũng nhân dịp sinh nhật bạn trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, tác giả bản gốc Nhan sắc, cũng bày tỏ sự xúc động khi nhìn lại hành trình của ca khúc sau hơn 20 năm.

Đạo diễn nhận xét, bài hát đã được “giải phẫu thẩm mỹ” để trở nên trẻ trung, sắc sảo và phù hợp với xu hướng hiện đại hơn. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới Bùi Lan Hương, Rhymastic và ê-kíp vì đã mang đến một phiên bản “hay, đẹp và giàu cá tính”.