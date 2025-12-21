Bùi Công Nam thăng hoa, Quốc Thiên “đốn tim” khán giả đêm nhạc Giáng sinh

Tối 20/12, đêm nhạc Noel cho tình nhân diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Chương trình có sự góp mặt của Bùi Công Nam, Quốc Thiên và Lâm Bảo Ngọc.

Mỗi nghệ sĩ góp phần tạo nên mạch cảm xúc chung của chương trình bằng những sắc thái âm nhạc khác nhau, giúp không gian đêm diễn được dẫn dắt qua nhiều cung bậc.

Bùi Công Nam (bên phải) có màn song ca ăn ý cùng Lâm Bảo Ngọc và nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự xuất hiện của Bùi Công Nam mang đến màu sắc mộc mạc, gần gũi, góp phần làm không khí khán phòng thêm sôi động và giàu cảm xúc. Các ca khúc Xe đạp, Đâu lại vào đấy được anh thể hiện tinh tế, tự nhiên, gợi lên những khoảnh khắc giản dị, thân thuộc trong lòng người nghe.

Sinh năm 1994, ghi dấu ấn từ chương trình Sing My Song 2016 và được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc Tết”, Bùi Công Nam từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt.

Những năm gần đây, anh hoạt động sôi nổi khi tham gia các chương trình thực tế như Anh trai vượt ngàn chông gai, đồng thời sáng tác nhạc phim và mở rộng hoạt động biểu diễn.

Quốc Thiên ghi dấu ấn với loạt ca khúc quen thuộc, tạo nên nhiều khoảnh khắc lắng đọng cho khán giả Thủ đô (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay sau đó, Quốc Thiên mang đến loạt bản tình ca quen thuộc như Hai mùa Noel, Kẻ say tình, Có khi nào rời xa. Giọng hát nội lực cùng kỹ thuật vững vàng giúp nam ca sĩ dẫn dắt mạch cảm xúc xuyên suốt phần trình diễn, có những khoảnh khắc khiến khán phòng lắng lại trước khi bùng nổ trong những tràng pháo tay kéo dài.

Chia sẻ về chương trình, chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn Vạn Nguyễn cho biết, phần trình diễn của Quốc Thiên là một trong những điểm nhấn, được ông ví như khoảnh khắc “thăng hoa quên thời gian”. Theo đạo diễn, nam ca sĩ không chỉ hát chắc về kỹ thuật mà còn truyền tải được chiều sâu cảm xúc, tạo sự kết nối rõ rệt với khán giả.

Lâm Bảo Ngọc tiếp nối chương trình với giọng hát nội lực trong Trái tim em cũng biết đau, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo cho bữa tiệc âm nhạc. Sự đối lập nhẹ nhàng nhưng hài hòa của cô với các bản tình ca trước đó cùng những màn song ca và các ca khúc Giáng sinh kinh điển như Oh Holy Night, Feliz Navidad khiến không khí vừa ấm áp, vừa rộn ràng, đưa khán giả hòa nhịp theo từng giai điệu.

Lâm Bảo Ngọc chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực và thần thái tự tin trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Không chỉ là những màn trình diễn cá nhân, các tiết mục hòa giọng giữa 3 nghệ sĩ còn tạo nên những khoảnh khắc đồng điệu, kết nối khán giả với âm nhạc. Không khí vừa ấm áp, vừa rộn ràng khiến mọi người cùng ngân nga các ca khúc Giáng sinh kinh điển, hòa nhịp với từng giai điệu.