Ban nhạc Bức Tường vừa công bố kế hoạch thực hiện TIX3 Tour 2026 với 2 đêm diễn tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) ngày 12/12 và Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM) ngày 26/12.

Theo thông tin từ ban tổ chức, 2 concert (buổi hòa nhạc) dự kiến đón lần lượt 3.000 và 2.000 khán giả. Chương trình sẽ kết hợp các ca khúc quen thuộc từng làm nên tên tuổi Bức Tường với những sáng tác mới trong album phòng thu thứ 8 của nhóm.

Album mang tên TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi, đặt ra những suy ngẫm về thời gian, sự biến chuyển của cuộc sống và hành trình con người tìm kiếm những giá trị thực sự có ý nghĩa với bản thân.

Ban nhạc Bức Tường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tên gọi TIX3 được lấy cảm hứng từ chữ "Exit" (lối ra) khi viết ngược. Theo cách lý giải của ban nhạc, thay vì chỉ tìm kiếm lối thoát khỏi những bế tắc bên ngoài, con người đôi khi cần nhìn vào bên trong, đối diện với những câu hỏi của chính mình để tìm hướng đi.

Chia sẻ về tour diễn, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng - Trưởng ban nhạc Bức Tường - cho biết thời gian luôn là một phần quan trọng trong hành trình sáng tạo. Thời gian giúp các thành viên tích lũy trải nghiệm, trưởng thành và có những góc nhìn đa chiều hơn, từ đó có thêm nhiều câu chuyện muốn kể bằng âm nhạc.

“Bức Tường không muốn chỉ dựa vào những thành công trong quá khứ. Những ca khúc đã được khán giả yêu mến là động lực rất lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra mục tiêu để ban nhạc phải tiếp tục làm việc, tiếp tục sáng tạo và mang đến những điều mới mẻ. Với TIX3 Tour, khán giả sẽ vừa tìm thấy những cảm xúc thân thuộc, vừa có thể khám phá một Bức Tường đang tiếp tục chuyển động, với những câu chuyện và âm nhạc của ngày hôm nay”, anh bày tỏ.

Trong 2 năm qua, Bức Tường đã thực hiện các chương trình riêng tại Pháp, Cộng hòa Czech, Đức và Nhật Bản. Hai đêm diễn trong nước vào tháng 12 tới nối tiếp những hoạt động biểu diễn này.

Bức Tường thành lập năm 1995, là một trong những ban nhạc rock có ảnh hưởng tại Việt Nam. Trong thập niên 1990-2000, nhóm ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Đường đến ngày vinh quang, Bông hồng thủy tinh, Mắt đen...

Ban nhạc từng phát hành các album Tâm hồn của đá (2001), Vô hình (2003), Nam châm (2004), Ngày khác (2010), Đất Việt (2014) và Cân bằng (2023).

Năm 2016, ban nhạc trải qua biến cố lớn khi ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập qua đời. Sau sự mất mát này, các thành viên quyết định tiếp tục duy trì hoạt động, guitarist Trần Tuấn Hùng đảm nhận vai trò thủ lĩnh.

Năm 2021, Bức Tường được tạp chí âm nhạc Billboard của Mỹ giới thiệu là một trong những nghệ sĩ rock đầu tiên thành công tại Việt Nam.