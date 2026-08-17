Bức Tường khoác áo công nhân, đội mũ bảo hộ hát trước 5.000 khán giả

Đêm diễn CKX 2026 | Re:TURN thu hút hàng nghìn sinh viên, cựu sinh viên và khán giả yêu rock. Chương trình kéo dài hơn 4 giờ, là dịp để nhiều thế hệ khán giả gặp gỡ và cùng nhìn lại hành trình của rock tại ngôi trường gắn với lịch sử của Bức Tường.

Mở đầu chương trình là hai ban nhạc trẻ Nanowave và XcoreX mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, sôi động và đầy cá tính. Sau đó, Truant Fu và Mủn Gỗ tiếp tục với những màu sắc âm nhạc riêng.

Ở phần cuối chương trình, các thành viên Bức Tường xuất hiện trong áo xanh công nhân và mũ bảo hộ trắng. Hình ảnh này thu hút sự chú ý của hơn 5.000 khán giả và trở thành điểm nhấn trong màn trở về đặc biệt của ban nhạc.

Bức Tường khoác áo công nhân, đội mũ bảo hộ biểu diễn tại chính nơi ban nhạc hình thành (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, Trưởng ban nhạc Bức Tường, lựa chọn trang phục này gắn với nguồn cội của nhóm.

“31 năm trước, Bức Tường được sinh ra từ chính mái trường này. Trong dịp Trường Đại học Xây dựng kỷ niệm 60 năm thành lập, chúng tôi muốn trở về cùng hình ảnh gần gũi nhất với nơi mình đã bắt đầu - những người xây dựng, những người làm nên những công trình, những con người đã tạo nên chất rock rất riêng của Bức Tường”, Trưởng ban nhạc chia sẻ.

Anh cho rằng, sau hơn 3 thập kỷ, việc trở lại sân trường cũ mang đến cho các thành viên Bức Tường một cảm xúc rất đặc biệt. Nếu trước đây họ từng đứng trên sân khấu với tư cách những sinh viên trẻ đam mê âm nhạc, thì hôm nay, họ trở về với tư cách một ban nhạc đã có hơn 30 năm hoạt động.

Nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng - Trưởng ban nhạc Bức Tường (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong chương trình, Bức Tường lần lượt trình diễn các ca khúc ở nhiều giai đoạn trong hành trình âm nhạc của mình. Những sáng tác mới như Tháng 3, Đi về phía mùa hè cho thấy ban nhạc không ngừng làm mới mình và tiếp tục nhận được sự hưởng ứng từ khán giả trẻ. Trong khi đó, Cơn mưa tháng 5, Bông hồng thủy tinh đưa người hâm mộ trở lại với ký ức của tuổi trẻ.

Trên cùng một khoảng sân, những cựu sinh viên Đại học Xây dựng từng biết đến Bức Tường từ những ngày đầu, đứng cạnh thế hệ sinh viên hôm nay. Họ hòa giọng, đưa tay theo nhịp khi những ca khúc quen thuộc vang lên.

Những ca khúc như Rock xuyên màn đêm, Tâm hồn của đá, Những chuyến đi dài đưa không khí sân trường lên cao. Hàng nghìn khán giả cùng hát theo các thành viên ban nhạc.

Với nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, điều đáng quý không chỉ là việc Bức Tường được trở lại sân khấu nơi họ từng bắt đầu, mà còn là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Âm nhạc trở thành sợi dây kết nối những con người thuộc nhiều thời điểm khác nhau. Ngôi trường này vì thế vẫn giữ vị trí đặc biệt, quan trọng trong lịch sử của Bức Tường.

Đêm nhạc khép lại với Đường đến ngày vinh quang - ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Đây cũng là lời nhắn gửi tới những sinh viên đang bắt đầu hành trình phía trước: Hãy vững tin, kiên định và tiếp tục theo đuổi con đường đã lựa chọn.

31 năm kể từ khi đứng trên sân khấu sinh viên của Đại học Xây dựng, Bức Tường đã trải qua một hành trình dài, với những thay đổi, mất mát và những chương mới. Tuy nhiên, mối liên hệ với nơi khởi nguồn vẫn được các thành viên gìn giữ.