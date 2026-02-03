Bức ảnh mẹ con MC Thảo Vân chụp cùng NSND Tự Long gây chú ý

Mới đây, MC Thảo Vân chia sẻ bức ảnh chị và con trai chụp cùng NSND Tự Long trong ngày hội làng của trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội - nơi con chị đang theo học.

NSND Tự Long (trái) và mẹ con MC Thảo Vân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ MC viết: "Hội làng của trường Tít (con trai Thảo Vân) vui quá. Nay bạn Tít tham gia văn nghệ, múa mới ghê chứ! Gặp chú Long là phải chạy đến chào ngay!".

Bức ảnh nhận được sự chú ý của khán giả. Trong một số diễn đàn về phim ảnh, bức ảnh được đăng lại, gây sốt và nhận nhiều bình luận.

"Nhìn nghệ sĩ Tự Long và Thảo Vân lại nhớ đến Táo quân", "Con trai của Thảo Vân nhìn đẹp trai và hiền thật", "Nhìn các nghệ sĩ lại nghĩ đến Tết không có Táo quân, buồn quá"... là những nhận xét của khán giả về bức ảnh.

MC Thảo Vân cho biết, chị và NSND Tự Long có mối quan hệ thân thiết khi hơn 20 năm tham gia chương trình Táo quân. Trước đó, họ cũng tham gia Gặp nhau cuối tuần một thời gian dài.

"Tôi và Tự Long đồng hành với nhau từ năm 2000 và suốt hơn 20 năm qua, chị em vẫn có nhau trên từng hành trình. Chúng tôi hiểu nhau đến mức khi nào Tự Long giận, khi nào buồn tôi đều biết”, Thảo Vân nói.

Chị cũng cho biết, một thời gian dài, khán giả hay nhầm chị là vợ của NSND Tự Long. Ra đường, có người hỏi: "Chị là vợ của NSND Tự Long à?", nhưng sau đó khán giả biết nhầm, đã xin lỗi chị. Đó là những kỷ niệm khá vui của các nghệ sĩ.

Theo nữ nghệ sĩ, hơn 20 năm tham gia Táo quân, chị có nhiều kỷ niệm. Các nghệ sĩ đều có tình cảm sâu nặng với chương trình, bởi để Táo quân thành công, các nghệ sĩ đã bỏ rất nhiều công sức luyện tập, sáng tạo.

"Táo quân là thanh xuân của chúng tôi. Có lẽ sẽ khó có một dàn nghệ sĩ kế cận chương trình đồng đều như vậy. Khi được mời làm MC của Táo quân cũng như dẫn Gặp nhau cuối tuần hay Gala cười, tôi không áp lực, mà rất hạnh phúc.

Và lần nào xuất hiện trên sân khấu Táo quân để nói câu chào kết tôi cũng xúc động và vẫn vẹn nguyên cảm xúc như ngày đầu nên khi biết chương trình dừng lại tôi thấy buồn và tiếc nuối", Thảo Vân tâm sự với phóng viên Dân trí.

Thảo Vân cho biết, hiện chị có cuộc sống bình yên, giản dị bên con trai. Hằng ngày, chị làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chị thấy may mắn vì được lãnh đạo và đồng nghiệp luôn tạo điều kiện để hoàn thành tốt công việc tại trường và thi thoảng đi sự kiện bên ngoài.

"Bản thân tôi cũng xác định, mình phải hoàn thành tốt công việc được giao. Hơn nữa, có thể tôi nổi tiếng ở bên ngoài, nhưng với đồng nghiệp, tôi cũng là một viên chức như họ. Để được tạo điều kiện, tôi phải làm tốt việc của mình, không có việc "chân ngoài dài hơn chân trong".

Các chương trình cũng lựa lịch của tôi để quay, nếu tôi nói không thể quay được ngày bình thường, mọi người có thể dịch sang cuối tuần. Ê-kíp các chương trình rất thông cảm và ưu tiên lịch quay cho tôi", nữ nghệ sĩ nói.

Thảo Vân và con trai Gia Bảo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Con trai của Thảo Vân đã ngoài 20 tuổi, chị hạnh phúc khi có một người con thấu hiểu và tâm lý với mẹ.

"Con luôn động viên tôi đi lấy chồng. Tôi thấy hạnh phúc khi có một cậu con trai yêu thương mình. Đó là sự ban tặng của ông trời cho tôi. Có lẽ đó cũng là thành quả của quá trình nuôi dạy con theo tinh thần thấu hiểu, chia sẻ và chân thành.

Tôi cho rằng, mình phải gieo sự nhân hậu, vị tha cho con trẻ từ khi còn bé để chúng lớn lên biết quan tâm đến mọi người", Thảo Vân bộc bạch.