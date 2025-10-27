Ngày 26/10, Justin có mặt tại buổi trình diễn của nghệ sĩ Dijon ở San Diego cùng Hailey và Kendall Jenner. Nam ca sĩ diện trang phục giản dị với áo phông đen, kiểu tóc húi cua giúp anh trông trẻ trung và năng động.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn tán chính là khoảnh khắc Justin quàng tay ôm cả hai người đẹp, đung đưa theo nhạc. Đoạn video được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, trở thành tâm điểm bình luận.

Justin Bieber gây tranh cãi khi được cho là vừa ôm vợ, vừa ôm bạn thân của vợ trong sự kiện âm nhạc, ngày 26/10 (Ảnh: TMZ).

Nhiều ý kiến đánh giá hành động của Justin Bieber thiếu phù hợp, nhất là khi Kendall Jenner là bạn thân của Hailey. Một số bình luận nổi bật: “Thật khó hiểu, anh ấy vừa ôm vợ, vừa ôm bạn thân của vợ. Đây là hành động bình thường sao?”, “Không biết Hailey nghĩ gì khi chứng kiến cảnh đó?”, “Có lẽ mọi người đang làm quá, họ chỉ đang tận hưởng âm nhạc mà thôi”.

Trong khi đó, một bộ phận khán giả bênh vực 3 người, cho rằng đoạn clip có thể gây hiểu lầm do góc quay và không thể hiện rõ hoàn cảnh thực tế.

Từ cuối năm ngoái, Justin Bieber nhiều lần gây lo ngại về tình trạng sức khỏe tinh thần và khủng hoảng hôn nhân với Hailey. Anh bị đồn sử dụng chất kích thích, có hành vi thất thường, tranh cãi với giới săn tin và ăn mặc luộm thuộm khi ra phố.

Theo TMZ, Justin từng gặp rắc rối tài chính nghiêm trọng, đặc biệt sau khi hủy chuyến lưu diễn toàn cầu, khiến anh mất gần 90 triệu USD và nợ công ty tổ chức sự kiện 20 triệu USD.

Sau thời gian điều trị và nghỉ ngơi, giọng ca Baby dần lấy lại phong độ. Album Swag cũng đánh dấu sự trở lại tích cực của anh. Nam ca sĩ được nhận xét sống lành mạnh, tập trung làm nhạc và thường xuyên xuất hiện bên vợ, Hailey Bieber.

Justin Bieber đang dần lấy lại cuộc sống ổn định, tập trung làm việc nhờ sự đồng hành của Hailey Bieber (Ảnh: News).

Mới đây, Justin Bieber được công bố là nghệ sĩ chính của lễ hội âm nhạc Coachella 2026, với thù lao hơn 10 triệu USD. Đây là mức cát-xê cao nhất trong lịch sử sự kiện, vượt qua các tên tuổi như Beyoncé, Lady Gaga hay The Weeknd.

Trong sự nghiệp, Justin Bieber từng giành 2 giải Grammy, 8 giải Juno, 26 giải Billboard Music Awards và 33 kỷ lục Guinness thế giới. Anh từng được Time vinh danh là một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới, và nằm trong danh sách 10 người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất của Forbes trong giai đoạn năm 2011-2013.

Theo Forbes, nam ca sĩ hiện sở hữu tài sản trị giá khoảng 300 triệu USD. Năm 2022, anh từng phải hủy toàn bộ chuyến lưu diễn do bị liệt nửa mặt, nhưng hiện tại, Justin đã dần hồi phục và trở lại sân khấu.