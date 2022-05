Brooklyn Beckham luôn nỗ lực làm vợ vui lòng, làm tất cả chiều theo ý vợ

Brooklyn Beckham (23 tuổi) thừa nhận rằng anh cảm thấy có phần do dự trước bộ phục trang mà vợ đã đặt hàng thực hiện với nhà mốt (Ảnh: Daily Mail).

Sau khi xuất hiện tại sự kiện thời trang đình đám Met Gala vừa diễn ra vào đầu tháng 5 này, cặp vợ chồng mới cưới Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đã thực hiện một cuộc phỏng vấn để nói về lần xuất hiện chính thức đầu tiên của cặp đôi tại một sự kiện quan trọng.

Brooklyn Beckham (23 tuổi) thừa nhận rằng anh cảm thấy có phần do dự trước bộ phục trang mà vợ đã đặt hàng thực hiện với nhà mốt Valentino - nhà mốt đã từng may váy cưới cho Nicola Peltz (27 tuổi).

Brooklyn cho rằng bộ suit trắng mà họ chuẩn bị cho anh có phần không phù hợp với phong cách thường thấy của cá nhân anh: "Khi tôi nhìn thấy bộ phục trang đã được chuẩn bị sẵn cho tôi, tôi cảm thấy có chút ngần ngại, nhất là về chiếc áo sơ mi xuyên thấu, nhưng khi tôi mặc vào thì thấy khá thoải mái và đây hóa ra lại là một trong những bộ suit tuyệt vời nhất mà tôi từng mặc".

Brooklyn chia sẻ thêm rằng thực tế sẽ không có chuyện anh từ chối mặc bộ đồ mà vợ anh - nữ diễn viên Nicola Peltz - đã kỳ công lên ý tưởng chuẩn bị với mong muốn cặp đôi có thể phối đồ ăn ý tại sự kiện. Brooklyn tâm sự rằng anh luôn muốn làm những điều khiến Nicola cảm thấy vui lòng: "Tôi luôn làm sao để phù hợp nhất với cô ấy, đó là điều quan trọng đối với tôi".

Sau sự kiện thảm đỏ, Brooklyn và Nicola dự tiệc sang đến sáng ngày hôm sau. Nicola thay đồ và mặc một bộ đầm xanh, Brooklyn vẫn mặc bộ suit nhưng cởi bỏ áo khoác, để lộ chiếc áo sơ mi may bằng vải trong suốt, xuyên thấu, người ta có thể nhìn thấy những hình xăm của chàng thanh niên 23 tuổi hiện ra bên dưới lớp vải.

Met Gala là sự kiện quan trọng đầu tiên mà Brooklyn và Nicola tham gia, kể từ sau khi trải qua hôn lễ hồi tháng 4 năm nay. Cặp đôi đã dự sự kiện thảm đỏ của Met Gala rồi tiệc tùng tới 6 giờ sáng mới chuẩn bị về nhà. Bình thường họ thường đi ngủ từ... 8 giờ tối, hai người thường cùng nhau xem tivi vào buổi tối, đó là hoạt động giải trí quen thuộc hàng ngày của cặp đôi trẻ tuổi.

Khi tham dự sự kiện, Brooklyn và Nicola đã bật khóc khi nghe nữ ca sĩ Kacey Musgraves trình diễn ca khúc "Can't Help Falling in Love", đây cũng chính là ca khúc mà cặp đôi đã lựa chọn cho điệu nhảy đầu tiên của họ tại hôn lễ, điệu nhảy chung đầu tiên trong tư cách vợ chồng

Nicola chia sẻ trong cuộc phỏng vấn chung với Brooklyn rằng: "Brooklyn và tôi cùng rơi nước mắt, ca khúc gợi nhắc tới một kỷ niệm đẹp vừa mới diễn ra trong cuộc sống của chúng tôi".

Brooklyn và Nicola lần đầu cùng nhau dự Met Gala hồi năm ngoái (Ảnh: Daily Mail).

Sự kiện thời trang Met Gala được tổ chức thường niên để gây quỹ cho Viện Thời trang nằm ở thành phố New York, Mỹ. Các ngôi sao sẽ nhận được vé mời dự sự kiện, đối với những người muốn tham dự "đêm hội thời trang lớn nhất thế giới", họ hoàn toàn có thể mua vé tới dự, với mức giá có thể lên tới 35.000 USD/vé.

Chi phí để có một bàn riêng ngồi dự tiệc tùng tại sự kiện có thể dao động trong khoảng từ 200.000 - 300.000 USD. Sự kiện Met Gala năm ngoái đã gây quỹ được tới 16,4 triệu USD cho Viện Thời trang, một đơn vị trực thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.