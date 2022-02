Brooklyn Beckham cần ê kíp 62 người, tiêu tốn 100.000 USD cho show nấu ăn

Cậu cả của David và Victoria Beckham - Brooklyn Beckham đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả khi ra mắt chương trình nấu ăn mang tên Cookin' With Brooklyn. Mới đây một nguồn tin tiết lộ, chỉ là một chương trình nấu ăn khi lên hình dài tầm 8 phút nhưng Brooklyn Beckham đã chi số tiền lên tới 100.000 USD cho mỗi buổi ghi hình và cần một ê kíp làm việc gồm 62 người.

Brooklyn Beckham từng theo học về nhiếp ảnh và mong muốn trở thành một nhiếp ảnh gia nhưng không được đánh giá cao trong vai trò này dù được bố mẹ hỗ trợ nhiều trong công việc. Gần đây, Brooklyn thay đổi đam mê và nói rằng anh ước mơ trở thành một đầu bếp tài năng.

Brooklyn Beckham và bạn gái dự tuần lễ thời trang Paris (Video: Access).

Theo những người thân thiết với Brooklyn Beckham tiết lộ, để ghi hình một buổi làm bánh sandwich, Brooklyn cần một đội gồm 62 chuyên gia bao gồm một nhà sản xuất chuyên về chương trình ẩm thực, người phê duyệt công thức nấu ăn, 5 người điều khiển máy quay và 9 nhà sản xuất.

"Điều đó là chưa từng có. Ê kíp "khủng" như vậy thường sẽ dùng cho một chương trình truyền hình lớn", một giám đốc điều hành cấp cao của một kênh truyền hình nói với phóng viên.

Brooklyn hiện khá nổi tiếng và có gần 14 triệu lượt theo dõi trang Instagram cá nhân. Cậu con trai 22 tuổi của David và Victoria Beckham chia sẻ, anh trở nên đam mê vào bếp sau khi dịch Covid-19 bùng phát và anh thường xuyên ở nhà.

Trong các chương trình nấu ăn, Brooklyn chia sẻ với người hâm mộ của mình cách làm một số món ăn đơn giản như bánh mì ăn kèm cá và khoai tây chiên - một món thức ăn nhanh truyền thống của nước Anh gồm có phi lê cá đã được tẩm bột rồi sau đó đem chiên ngập dầu và ăn kèm với khoai tây chiên.

Brooklyn Beckham đang thu hút sự quan tâm khi thực hiện chương trình nấu ăn (Ảnh: Facebook).

Nguồn tin tiết lộ: "Với món sandwich này, Brooklyn không hề làm hoặc nấu gì. Anh chàng chỉ phết mayonnaise lên bánh mì tròn và đặt các nguyên liệu do người khác đã làm lên trên. Brooklyn không biết cách rán một miếng cá. Anh ấy không biết mất bao lâu để chiên một miếng bánh khoai tây".

"Mọi thứ Brooklyn làm đều do cha mẹ chỉ đạo. Ban đầu, Victoria đã hướng dẫn con trai vào lĩnh vực chụp ảnh thời trang. Giờ đây, khi chuyển sang nấu nướng, Brooklyn có siêu đầu bếp Gordon Ramsay - một người bạn của gia đình hỗ trợ. Gordon khuyên họ nên bỏ càng nhiều tiền vào đó càng tốt".

Hồi đầu tháng 2, Brooklyn đã xuất hiện trong chương trình ăn khách The Late Late Show with James Corden và trổ tài nấu nướng. Sau màn "trình diễn" của Brooklyn, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nước Anh Ulrika Jonsson đã viết trên tờ Sun rằng: "Tôi dành sự suy nghĩ và quan tâm cho bạn bè và đồng nghiệp của tôi trong ngành kinh doanh khách sạn, những người được đào tạo trở thành đầu bếp chuyên nghiệp và xứng đáng có một vị trí trong show của Corden chứ không phải là tân binh Brooklyn. Tôi chắc chắn rằng mình không phải là người duy nhất có cùng suy nghĩ về sự không công bằng này. Tôi có chút ngạc nhiên vì điều này sẽ gây ra sự ghen tị và thất vọng".

Tháng 10 năm ngoái, Brooklyn cũng gây tranh cãi lớn khi được mời xuất hiện trong chương trình hàng đầu của Mỹ - Today và trình diễn màn chế biến một món vô cùng đơn giản là bánh mì kẹp thịt xông khói, trứng và xúc xích. Mọi thứ - ngoài quả trứng - đã được chuẩn bị trước.

Người dẫn chương trình truyền hình của Anh Lorraine Kelly sau khi xem chương trình này đã lên tiếng nhận xét rằng: "Lúc đầu, tôi cứ nghĩ đây là một trò đùa nhưng không phải vậy. Brooklyn trông rất ngượng nghịu, vụng về. Thật kinh khủng".

Brooklyn Beckham và gia đình của mình (Ảnh: Facebook).

Đây là nỗ lực thử nghiệm thứ ba của Brooklyn trong sự nghiệp của mình. Khi còn là một thiếu niên, Brooklyn đã hy vọng trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tài năng giống như cha của mình nhưng anh chàng đã bị câu lạc bộ bóng đá Arsenal ở London, Anh đánh rớt năm 15 tuổi.

Sau khi không thể theo đuổi sự nghiệp bóng đá, Brooklyn theo học ngành nhiếp ảnh và truyền thông tại trường cao đẳng tư thục ở London, Anh và được nhận vào học nhiếp ảnh tại trường Parsons ở New York, Mỹ nhưng anh chàng tuyên bố do nhớ nhà nên đã thôi học sau chưa đầy một năm.

Nicola Peltz đẹp đôi bên Brooklyn Beckham (Video: Vogue).

Vào năm 2017, Brooklyn Beckham phát hành cuốn sách mang tên What I See - một cuốn sách gồm 300 bức ảnh do anh chụp. Cuốn sách cũng không nhận được nhiều lời khen ngợi từ độc giả.

Brooklyn Beckham gần đây chia sẻ về đam mê nấu ăn rằng: "Tôi thấy việc nấu ăn thực sự có tác dụng trị liệu và cho tôi cảm giác thư thái. Khi tôi bận rộn, cảm thấy căng thẳng về điều gì đó thì nấu ăn - đặc biệt là làm những món như mì ống lại giúp tôi quên đi tất cả. Khi vào bếp, tôi chỉ còn tập trung vào đồ ăn và bạn bè, gia đình của tôi. Tôi luôn muốn làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc bên cạnh việc dành thời gian cho bạn gái của mình".

Không chỉ nấu ăn, Brooklyn Beckham còn mong muốn trong tương lai có thể tung ra dòng sản phẩm dành cho nhà bếp hoặc mở một quán rượu kiểu Anh truyền thống tại Los Angeles, Mỹ. Chàng trai trẻ và bạn gái Nicola Peltz, con của một tỷ phú đang sống trong biệt thự sang trọng trị giá gần 11 triệu USD ở Mỹ.