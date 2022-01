Brooklyn Beckham kể chuyện cầu hôn con gái tỷ phú

Brooklyn Beckham - Con trai cả của cặp đôi David - Victoria Beckham đã trải qua gần chục mối tình với nhiều người mẫu, diễn viên trẻ. Tới tháng 10/2019, chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi công khai hẹn hò với bạn gái mới, nữ diễn viên hơn anh 4 tuổi Nicola Peltz.

Nicola Peltz sinh ra trong gia đình giàu có. Nữ diễn viên xinh đẹp sinh năm 1995 có bố là doanh nhân Nelson Peltz năm nay 79 tuổi và sở hữu khối tài sản ước chừng gần 2 tỷ USD. Chuyện tình giữa Brooklyn Beckham và Nicola Peltz được cả gia đình hai bên đều ủng hộ.

Brooklyn Beckham đưa bạn gái đi xem show thời trang tại Paris (Video: Access Video TV).

Được biết, Brooklyn Beckham đã chi ra gần 500 nghìn USD để mua nhẫn đính hôn gắn kim cương và ngọc lục bảo cho bạn gái. Sau khi đính hôn, chàng trai sinh năm 1999 hạnh phúc viết trên trang cá nhân Instagram rằng: "Anh rất vui mừng và cảm thấy may mắn khi được dành phần đời còn lại của mình để ở bên em. Em khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh hứa một ngày nào đó sẽ trở thành người chồng tốt nhất và người cha tuyệt vời nhất. Anh yêu em".

Brooklyn Beckham hạnh phúc bên bạn gái hơn 4 tuổi (Ảnh: Instagram).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đây ít ngày, Brooklyn Beckham đã tiết lộ về việc cầu hôn Nicola Peltz. Cậu cả nhà Beckham cho biết, bạn gái xinh đẹp đã khiến anh "toát mồ hôi hột" trong 5 phút khi anh cầu hôn cô vào năm 2020.

Brooklyn cho biết: "Hơn một năm trước. Tôi đã chuẩn bị một bó hoa và nến. Tôi đã rất lo lắng về việc hỏi cưới cô ấy, đến nỗi tôi không thể mở được nắp chai rượu. Tôi quỳ một gối xuống, lấy chiếc nhẫn ra trong khi bạn gái không hề biết về những gì tôi đang làm. Cô ấy bắt đầu khóc nhưng cô ấy không nói "em đồng ý" trong khoảng 5 phút. Tôi đổ mồ hôi trong 5 phút dài vô tận đó".

"Hiển nhiên tôi chưa từng đính hôn trước đó. Khi tôi trao cho cô ấy một chiếc nhẫn, tôi đã nghĩ rằng tôi cũng muốn có một chiếc nhẫn. Vì vậy cô ấy cũng đã tặng tôi một chiếc. Vợ sắp cưới của tôi là tuyệt nhất".

Nicola Peltz đẹp đôi bên Brooklyn Beckham (Video: Vogue).

Brooklyn chia sẻ thêm rằng: "Chúng tôi đã đính hôn được hơn một năm và nếu Covid không xảy ra thì chúng tôi đã kết hôn rồi. Dịch bệnh làm mọi thứ trở nên khó khăn, bạn biết đấy. Tôi chỉ mới bắt đầu đi lại nhiều hơn một chút".

Con trai của David Beckham hiện đang sống ở Beverly Hills, Mỹ với vợ sắp cưới và Brooklyn nói rằng họ rất hạnh phúc bên nhau. Vì thế anh chàng không cảm thấy khó khăn khi sống xa bố mẹ và các em. "Tôi sẽ kết hôn với người bạn thân nhất của mình và bây giờ chúng tôi đã có một tổ ấm của riêng mình. Mọi thứ thực sự rất tuyệt".

Brooklyn Beckham muốn kết hôn với bạn gái trong năm 2022 (Ảnh: Getty Images).

Brooklyn Beckham sinh ra trong gia đình giàu có, nổi tiếng và ngay từ khi còn bé xíu, Brooklyn Beckham đã được báo giới quan tâm đặc biệt. Bất chấp sự chú ý của mọi người, cha mẹ Brooklyn từng chia sẻ, họ muốn con cái của mình phải chăm chỉ và khiêm tốn.

Brooklyn cũng từng đi làm thêm khi còn đi học và anh cho biết, anh được bố mẹ dạy kỹ càng về cách cư xử tốt và không được phép sử dụng điện thoại trong bàn ăn tối. Brooklyn cũng luôn hiểu về vai trò của một người anh cả và đó là một trong những vai trò mà anh ấy rất coi trọng: "Tôi luôn nói với những đứa em của mình rằng đừng phạm phải những sai lầm mà tôi đã làm, tôi luôn trông chừng chúng".

Chàng thanh niên 22 tuổi từng tham gia một khóa học nhiếp ảnh tại trường thiết kế Parsons ở New York, Mỹ và xuất bản cuốn sách ảnh có tên What I See vào năm 2017. Brooklyn nói: "Tôi từng chơi bóng đá và tôi yêu thích điều đó. Sau đó tôi chuyển sang nhiếp ảnh và tôi cũng yêu thích nó còn bây giờ tôi đang thực hiện chương trình nấu ăn. Tôi luôn thích thử những món ăn mới, ngay cả khi món đó không quá ngon".

Brooklyn Beckham đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi thực hiện các chương trình nấu ăn với sự tham gia của các đầu bếp nổi tiếng. Chàng trai trẻ cho biết, anh bắt đầu nấu ăn ở nhà nhiều hơn khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Sau đó, bạn gái của Brooklyn thường xuyên chia sẻ lên mạng những hình ảnh anh đang nấu nướng. Dần dần Brooklyn trở nên thực sự yêu thích việc "vào bếp".

Brooklyn tâm sự, anh luôn thích chuẩn bị những món ăn ngon để chiêu đãi bạn bè và những người thân yêu nhất. "Tôi thấy việc nấu ăn thực sự có tác dụng trị liệu và cho tôi cảm giác thư thái. Khi tôi bận rộn, cảm thấy căng thẳng thì nấu ăn - đặc biệt là làm những món như mì ống lại giúp tôi quên đi tất cả. Khi vào bếp, tôi chỉ còn tập trung vào đồ ăn và bạn bè, gia đình của tôi. Tôi luôn muốn làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc bên cạnh việc dành thời gian cho bạn gái của mình".

Không chỉ thực hiện chương trình nấu ăn, Brooklyn Beckham còn mong muốn trong tương lai có thể tung ra dòng sản phẩm dành cho nhà bếp hoặc mở một quán rượu kiểu Anh truyền thống tại Los Angeles, Mỹ.