Bốn "chị đại" hừng hực sức sống và quyền lực của làng giải trí xứ Hàn

Dân trí Các "chị đại" của làng giải trí xứ kim chi không chỉ sở hữu khối tài sản khủng, nhan sắc ấn tượng mà còn có vị thế không đổi trong giới giải trí bất chấp sự xuất hiện của những cái tên trẻ hơn.

Kim Hye Soo

Kim Hye Soo là gương mặt khá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những bộ phim như Yêu bằng cả trái tim, Thành thật với tình yêu. Kim Hye Soo cũng là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á.

Kim Hye Soo là một trong những nữ diễn viên gợi cảm nhất Hàn Quốc.

Kim Hye Soo được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất chân thật, tự nhiên và rất cuốn hút. Không chỉ có vậy, cô còn được khán giả xứ kim chi bầu chọn là một trong những nghệ sĩ có lối sống đẹp của làng giải trí Hàn Quốc vì luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Kim Hye Soo còn là một trong những nữ diễn viên có học vị cao nhất tại Hàn Quốc. Cô cũng thường xuyên tham gia đảm nhiệm những vai diễn mạnh mẽ và là một nữ nghệ sĩ có sức ảnh hưởng, luôn đấu tranh vì nữ quyền trong ngành công nghiệp giải trí.

Ở tuổi 51, Kim Hye Soo vẫn chưa lập gia đình và tập trung cho sự nghiệp.

Kim Hye Soo "đọ sắc" với hoa hậu Lee Honey

Hiện tại, ở tuổi 51, Kim Hye Soo vẫn duy trì được dáng vóc nóng bỏng với vòng một căng tràn, không ngại khoe hình thể trên màn ảnh, các tạp chí thời trang hay sự kiện đình đám. Mỹ nhân xứ kim chi cũng duy trì cuộc sống độc thân sau một vài mối tình với các đồng nghiệp trong làng giải trí.

Kim Hee Ae

Ngôi sao của Thế giới hôn nhân được xem là mỹ nhân "không tuổi" tài sắc vẹn toàn của làng giải trí xứ Hàn. Kim Hee Ae đã có hơn 35 năm kinh nghiệm diễn xuất.

Kim Hee Ae gia nhập showbiz khi 17 tuổi, từng gặt hái vô số giải thưởng và được giới chuyên môn cũng như đồng nghiệp ghi nhận tài năng. Nữ diễn viên ưu ái phát triển sự nghiệp trong dòng phim truyền hình hơn là điện ảnh.

Kim Hee Ae là một ngôi sao tài sắc vẹn toàn của điện ảnh xứ Hàn.

Cô góp mặt trong hơn 50 bộ phim của Hàn Quốc, thể hiện nhiều vai diễn khác nhau, chính diện có, phản diện cũng không ít nhưng ở dạng vai nào, cô cũng có một sự chuyên tâm và cống hiến thực sự với nghề. Điều đáng nói, các vai diễn của Kim Hee Ae đều rất táo bạo, có diễn biến tâm lý thú vị.

Ở tuổi 54, cô vẫn giữ được dáng vóc cân đối, mảnh mai dù đã kết hôn và làm mẹ. Trên màn ảnh hay các tạp chí, Kim Hee Ae vẫn luôn "cháy" hết mình cho các vai diễn.

Đã kết hôn nhưng Kim Hee Ae vẫn không ngại thể hiện những cảnh quay bạo liệt trên màn ảnh.

Kim Hee Ae giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất châu Á 2020

Uhm Jung Hwa

Sinh năm 1969, Uhm Jung Hwa là một trong những ngôi sao Hàn hàng đầu làng giải trí từ giữa những năm 1990 với hàng loạt bản hit được khán giả yêu thích như: "Betrayal of the Rose", "Tell Me", "Poison", "Invatation"…

Cô được mệnh danh là "Madonna của làng giải trí xứ Hàn" bởi phong cách gợi cảm, tự tin và sự đa tài của cô. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát vào những năm 90 và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ có ảnh hưởng nhất làng giải trí xứ kim chi.

Uhm Jung Hwa là biểu tượng gợi cảm làng nhạc xứ Hàn hơn 30 năm nay.

Không chỉ thành công trong ca hát, Uhm Jung Hwa còn là một diễn viên nóng bỏng. Qua tuổi 50, cô vẫn theo đuổi phong cách gợi cảm, bốc lửa. Trên sân khấu, cô không ngại khoác lên mình những bộ ảnh khiêu khích, thể hiện những bước nhảy đầy ma lực, phát huy tối đa lợi thế hình thể.

Uhm Jung Hwa từng chia sẻ: "Diễn xuất luôn nằm trong ưu tiên hàng đầu, nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ con đường ca hát bởi nhờ có sân khấu ca nhạc mà khán giả biết tới tôi".

Ngôi sao 54 tuổi chăm chỉ làm việc, lấy công việc là niềm vui và chưa lập gia đình.

Nữ diễn viên 54 tuổi vẫn làm việc chăm chỉ, lan tỏa năng lượng sống tích cực tới những người xung quanh. Mỹ nhân gợi cảm của làng nhạc xứ Hàn hiện vẫn độc thân và không nghĩ kết hôn là điều quá quan trọng.

Đặc biệt, Uhm Jung Hwa vẫn luôn là cái tên gây chú ý, là thần tượng được nhiều sao trẻ học hỏi bởi vẻ ngoài tươi trẻ và gu thời trang thời thượng.

Kim Sung Ryung

Kim Sung Ryung năm nay đã bước sang tuổi 54 và là nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Người đẹp từng đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1988 rồi đại diện cho Hàn Quốc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1989.

Kim Sung Ryung từng đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc.

Cô từng tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục tại trường Đại học nữ Ewha và tốt nghiệp ngành kịch - điện ảnh của trường Đại học Kyung Hee. Với danh hiệu Hoa hậu, Kim Sung Ryung dễ dàng phát triển sự nghiệp trong làng giải trí.

Vai diễn ấn tượng nhất của Kim Sung Ryung chính là vai mẹ Kim Tan trong bộ phim nổi tiếng The Heirs (Người thừa kế). Sau bộ phim, Kim Sung Ryung nổi tiếng không kém dàn diễn viên chính như Lee Min Ho, Park Shin Hye, Kim Woo Bin, Kim Ji Won... Ngoài ra, cô còn đảm nhận vai nữ chính trong một số tác phẩm nổi tiếng như Mrs. Cop 2, Flower of Queen.

Kim Sung Ryung hiện có cuộc sống đáng mơ ước khi sự nghiệp rực rỡ, nhan sắc trẻ trung và là vợ của một doanh nhân giàu có.

Vẻ đẹp vượt thời gian của Kim Sung Ryung

Bên cạnh những vai diễn để đời hay thành tích học tập đáng nể, Kim Sung Ryung còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi nhan sắc và vẻ ngoài rực rỡ nổi bật dù đã bước qua tuổi 50.

Nhan sắc và thân hình của Kim Sung Ryung được đánh giá là đạt đến đẳng cấp hiếm có trong làng giải trí. Cô là vợ của một doanh nhân giàu có tên là Lee Ki Soo và cặp đôi hiện đã có hai cậu con trai.

