Bóc giá túi xách của Lan Khuê: Toàn đồ hiệu, có chiếc hàng trăm triệu đồng

Lan Khuê được biết đến sau khi giành danh hiệu á quân Asian Supermodel 2012, giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013. Trong lĩnh vực sắc đẹp, cô chiến thắng cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, lọt top 11 Miss World 2014.

Lan Khuê ngồi ghế huấn luyện viên đào tạo người mẫu tại The Face Vietnam (năm 2016, 2017), gần đây nhất là The New Mentor 2023.

Hoạt động lâu năm trong làng mốt Việt, Lan Khuê thể hiện sự nhạy bén với các xu hướng thông qua lối phối đồ hàng ngày. Bên cạnh đó, cô còn khiến khán giả trầm trồ bởi kho túi xách hàng hiệu đắt giá.

Là tín đồ "chính hiệu" của túi xách xa xỉ, Lan Khuê không thể thiếu mẫu túi Hermès Birkin trứ danh trong bộ sưu tập. Theo Bustle, giá của túi Birkin dao động 8.000-30.000 USD (190,6-714,6 triệu đồng), thậm chí hàng trăm nghìn USD tùy vào kích cỡ, kiểu dáng và chất liệu. Trên thị trường đồ cũ, túi Birkin qua sử dụng cũng có giá không rẻ. Đơn cử, chiếc Birkin làm từ chất liệu da Togo, cỡ 30, màu đen với phần cứng (hardware) bằng vàng, được bán trong khoảng 16.000-24.000 USD (381,1-571,7 triệu đồng) ở tình trạng rất tốt, ít hao mòn (Ảnh: @tranngoclankhue).

Nữ người mẫu cầm trên tay món phụ kiện từng "gây sốt" vài năm trước - bình nước kèm túi đựng bằng da của Chanel. Bộ phụ kiện này có giá 4.410 bảng Anh (133,7 triệu đồng) tại thời điểm ra mắt (tháng 11/2019) (Ảnh: @tranngoclankhue).

Lan Khuê nâng tầm những món đồ đơn giản hàng ngày bằng túi xách, phụ kiện hàng hiệu. Cô dùng mẫu túi Chanel 19, có giá 6.400-7.700 USD (152,4-183,4 triệu đồng), tùy kích cỡ. Túi Chanel 19 được giới thiệu vào năm 2019 nhằm tri ân "người tiền nhiệm" là mẫu túi 2.55, do cố nhà thiết kế Coco Chanel tạo ra (Ảnh: @tranngoclankhue).

Huấn luyện viên "The New Mentor 2023" sưu tập nhiều dáng túi Chanel khác nhau như Boy Chanel (6.100-7.000 USD, khoảng 145,3-166,7 triệu đồng, tùy kích cỡ), Chanel 22 cỡ lớn (8.600 USD, khoảng 204,9 triệu đồng) (Ảnh: @tranngoclankhue).

Lan Khuê sưu tập nhiều phiên bản Lady Dior - một trong những chiếc túi mang tính biểu tượng mọi thời đại (Ảnh: @tranngoclankhue).

Giá của túi Lady Dior chất liệu da cừu trong khoảng 5.500-7.000 USD (130,7-166,7 triệu đồng), tùy kích cỡ (Ảnh: @tranngoclankhue).

Nữ người mẫu phối đồ đồng điệu cùng túi xách Dior Lady D-Joy, có giá 3.400-9.900 USD (81-235,8 triệu đồng) tùy kích cỡ, màu sắc và chất liệu (Ảnh: @tranngoclankhue).

Hoa khôi Áo dài 2014 chọn túi xách Dior Lady D-Lite (4.800-5.600 USD, khoảng 114,3-133,4 triệu đồng, tùy kích cỡ và màu sắc) phối họa tiết sặc sỡ làm điểm nhấn cho bộ đồ đen - trắng đơn giản (Ảnh: @tranngoclankhue).

Lan Khuê chụp ảnh cùng mẫu túi gây tiếng vang khi được giới thiệu vài năm trước - Dior Book Tote. Phiên bản túi phối họa tiết Dior Oblique trên có giá 2.550-3.500 USD (60,7-83,4 triệu đồng) (Ảnh: @tranngoclankhue).

Nữ người mẫu diện nguyên cây đồ Gucci theo phong cách thanh lịch. Cô đeo trên vai mẫu túi Gucci Diana Tote (3.300-3.980 USD, khoảng 78,6-94,8 triệu đồng, tùy kích cỡ). Chiếc túi này có tay cầm bằng tre, phần cứng (hardware) hình hai chữ G mang nét đặc trưng từ thương hiệu (Ảnh: @tranngoclankhue).

Sở hữu kho túi hiệu "khủng" với đa dạng màu sắc, Lan Khuê dễ dàng phối cùng bất kỳ trang phục nào. Mẫu túi trong ảnh mang tên Gucci Bamboo 1947 Mini Top Handle (3.800 USD, khoảng 90,5 triệu đồng). Như tên gọi, chiếc túi này ra mắt vào năm 1947. Thời điểm đó, do ảnh hưởng chiến tranh nên các vật liệu truyền thống để làm túi trở nên khan hiếm. Gucci đã sử dụng một loại tre có đặc tính nhẹ, bền làm tay cầm cho sản phẩm mới (Ảnh: @tranngoclankhue).