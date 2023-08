Bạn gái Đoàn Văn Hậu thích đeo túi hiệu, có chiếc Chanel hơn 100 triệu đồng

Bộ sưu tập túi hàng hiệu của Doãn Hải My không thể thiếu Chanel Classic Flap - một trong các mẫu túi không bao giờ lỗi mốt. Chanel Classic Flap nằm trong nhóm "It bag" (những chiếc túi cao cấp, đặc trưng của thương hiệu, có thể nhận ra ngay lập tức). Khóa gài hình hai chữ C lồng vào nhau, kết hợp bề mặt chần bông cùng dây đeo kim loại đan da tạo nên vẻ ngoài không thể nhầm lẫn (Ảnh: @_doanhaimy).