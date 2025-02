Bộ Văn hóa yêu cầu Bắc Giang báo cáo vụ cháy chùa Làng Vẽ

Liên quan đến vụ cháy tại di tích quốc gia chùa Làng Vẽ (phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Cục Di sản Văn hóa vừa gửi công văn tới Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Giang, yêu cầu đề xuất phương án xử lý.

Hiện trường vụ cháy chùa Làng Vẽ (Ảnh: B.G)

Cục Di sản Văn hóa đề nghị Sở VH-TT&DL Bắc Giang chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra thực tế tại di tích, có ngay biện pháp bảo vệ di tích.

Đồng thời, đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang và Bộ VH-TT&DL trước 10h ngày 11/2.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Bắc Giang Nguyễn Sĩ Cầm cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại chùa Làng Vẽ, lãnh đạo Sở và các đơn vị chuyên môn đã có mặt tại hiện trường di tích, đánh giá sơ bộ thực trạng, nguyên nhân và bước đầu chỉ đạo biện pháp xử lý.

Đồng thời, khắc phục hậu quả cũng như sớm đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo chùa Làng Vẽ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhân dân.

Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Sở VH-TT&DL Bắc Giang đã ban hành công văn để đề nghị báo cáo về vụ cháy và về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho di tích chùa Làng Vẽ.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 10/2, một số người dân trên địa bàn phát hiện ngọn lửa bốc lên từ nhà Tam bảo của chùa nên thông báo đến lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhận được tin báo, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh, công an TP Bắc Giang và công an phường Thọ Xương đã có mặt triển khai phương án dập lửa, chữa cháy, bảo vệ hiện trường.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các nhà dân quanh khu vực. Nhà Tam bảo có diện tích khoảng 50m2, không lưu giữ các tượng phật cổ hay đồ thờ quý giá khác.

Theo thông tin từ hiện trường, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ mái nhà, nhiều tượng phật bằng gỗ, khung nhà hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại.