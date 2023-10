Nhà Beckham đeo cả gia tài trên tay, có đồng hồ trị giá hơn 24,4 tỷ đồng

David Beckham là cầu thủ bóng đá người Anh nổi tiếng nhờ năng lực trên sân và khả năng lãnh đạo đội bóng.

Bên cạnh sự nghiệp nổi bật, đời tư của cựu cầu thủ bóng đá được quan tâm nhiều hơn kể từ ngày anh giải nghệ. Sau khi kết hôn với ca sĩ, nhà thiết kế Victoria Beckham, gu ăn mặc của hai vợ chồng không ít lần tạo ra xu hướng thời trang.

Bộ sưu tập đồng hồ đa thương hiệu của David Beckham và các mẫu đồng hồ cổ điển của Victoria Beckham (Ảnh: GQ, Montredo).

Tương tự những cầu thủ bóng đá khác như Robert Lewandowski, Luka Modric, Zlatan Ibrahimovic, Neymar Jr, bộ sưu tập đồng hồ của David Beckham cũng được các chuyên gia đồng hồ xa xỉ đánh giá cao.

David Beckham không phải là người duy nhất sưu tập đồng hồ. Các thành viên trong gia đình anh cũng nhiều lần được phát hiện đeo đồng hồ xa xỉ.

Nicola Peltz - đồng hồ Cartier Panthère (605 triệu đồng)

Trong kỳ nghỉ năm mới hồi tháng 1, Nicola Peltz - vợ Brooklyn Beckham - đã chia sẻ bức ảnh đi chơi cùng người bạn Selena Gomez.

Trong bộ đồ bơi hai mảnh kết hợp khăn đội đầu cá tính, con dâu nhà Beckham đeo đến hai chiếc đồng hồ Cartier Panthère, với kích cỡ khác nhau.

Theo Who What Wear, hai mẫu đồng hồ này đều bằng vàng lấp lánh, có thiết kế biểu tượng của thương hiệu. Ước tính mẫu đồng hồ mini có giá 19.600 USD (349,4 triệu đồng) và mẫu cỡ trung có giá 24.800 USD (442 triệu đồng).

Nicola Peltz đeo cùng lúc hai chiếc Cartier Panthère trong buổi đi chơi với Selena Gomez (Ảnh: @nicolaannepelzbeckham).

Cruz Beckham - đồng hồ Rolex Submariner Date (713 triệu đồng)

Cruz Beckham khoe chiếc đồng hồ bắt mắt của mình khi cùng đón sinh nhật lần thứ 18 cùng bố và anh trai Romeo.

Theo tờ Evening Standard, những người hâm mộ tinh mắt nhanh chóng nhận ra phụ kiện mới của anh là Rolex Submariner Date, có giá bán lẻ khoảng 40.000 USD (713 triệu đồng).

Cruz Beckham có bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ không kém cạnh các anh em trong nhà (Ảnh: Superwatchmen).

Đồng hồ chống thấm nước có mặt số màu xanh hoàng gia với các vạch chỉ giờ phát quang lớn, được đặt trong vỏ bằng vàng hồng 18k với vành bezel cerachrom bằng gốm xanh.

Ra mắt vào năm 1953, Rolex Submariner Date ban đầu là đồng hồ dành cho thợ lặn. Mẫu mới nhất của dòng Rolex Submariner Date nhằm tôn vinh cội nguồn của nó và có khả năng chống thấm nước ở độ sâu lên đến 300m. Chiếc đồng hồ cổ điển tự hào có khung bezel xoay một chiều và dây đeo Oyster liên kết chắc chắn.

Đây không phải là lần đầu tiên người con trai thứ 3 của Beckham sở hữu đồng hồ xa xỉ. Trước đó, anh từng đeo chiếc Submariner màu bạc nguyên khối của thương hiệu Rolex.

Victoria Beckham - đồng hồ Patek Philippe Nautilus "Jumbo" (2,85 tỷ đồng)

Nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham đã khoe nhiều chiếc đồng hồ đắt đỏ. Tuy nhiên, Patek Philippe Nautilus "Jumbo" dường như là mẫu đồng hồ đắt nhất trong bộ sưu tập của cô.

Được giới thiệu vào năm 1976 từ dòng sản phẩm thể thao Nautilus của thương hiệu Patek Philippe, Reference 3700 được biết đến với cái tên "Jumbo" vì kích thước lớn 40mm. Đây vẫn là mẫu đồng hồ được các nhà sưu tầm "thèm muốn".

Thiết kế được làm bằng vàng hồng 18k với mặt số có gân màu xanh đen và bộ máy chuyển động tự động phẳng. Theo Superwatchman, chỉ có khoảng 1.500 chiếc được sản xuất.

Mẫu đồng hồ này bị ngừng sản xuất vào năm 2006, khiến nó trở thành đồng hồ hiếm và có giá trị. Ước tính giá của nó vào khoảng 160.000 USD (2,85 tỷ đồng).

Victoria Beckham đeo mẫu đồng hồ Patek Philippe Nautilus "Jumbo" giá 2,85 tỷ đồng tại bữa tiệc sinh nhật của bố (Ảnh: @victoriabeckham).

Romeo Beckham - đồng hồ Richard Mille RM010 (3,48 tỷ đồng)

Romeo Beckham đeo đồng hồ xa xỉ từ khi còn là thiếu niên. Đáng chú ý, anh được nhìn thấy với chiếc Richard Mille RM010 khi mới 17 tuổi, theo Celeb Watch Spotter.

Mẫu tự động đầu tiên của thương hiệu - RM010 - được ra mắt vào năm 2006 với thiết kế tương tự RM005. Sự khác biệt của mẫu RM010 so với mẫu RM005 là vỏ bằng vàng trắng 18k, có kích thước 39,3mm so với RM005 37,8mm.

Theo Chrono24, giá của thiết kế này thay đổi trên thị trường và có thể lên tới 195.000 USD (3,48 tỷ đồng).

Romeo Beckham đeo chiếc đồng hồ trị giá 3,48 tỷ đồng khi mới 17 tuổi (Ảnh: @CelebWatchSpotter).

Brooklyn Beckham - đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5711/1R (hơn 3,57 tỷ đồng)

Brooklyn Beckham cũng thể hiện tình yêu của mình với Patek Philippe Nautilus giống mẹ Victoria Beckham.

Mẫu đồng hồ của anh là thế hệ tiếp theo của thương hiệu - 5711/1R. Anh đã đeo chiếc đồng hồ này khi quay chương trình Cookin' With Brooklyn cũng như The Late Late Show with James Corden.

Ra mắt vào năm 2006 để kỷ niệm 30 năm Nautilus, chiếc đồng hồ 40mm còn có vỏ hình bát giác mang tính biểu tượng của Jumbo. Viền hình bát giác có lớp sơn bóng và các cạnh được đánh bóng cao.

Theo Christie's, với khoảng 1.200 chiếc được sản xuất, thiết kế trị giá hơn 200.000 USD (hơn 3,57 tỷ đồng).

Brooklyn Beckham đeo mẫu đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5711/1R khi tham gia chương trình nấu ăn cùng vợ (Ảnh: @brooklynpeltzbeckham).

David Beckham - đồng hồ Patek Philippe Grand Complications Celestial 6102P (9,1 tỷ đồng), Rolex Daytona Rainbow (24,4 tỷ đồng)

Cựu danh thủ Anh dẫn đầu gia đình về bộ sưu tập đồng hồ. Ngoài vai trò là đại sứ cho Tudor và Breitling, David Beckham còn sở hữu đồng hồ Rolex, Patek Philippe và Jacob & Co, theo tờ Wrist Enthusiast.

Chiếc Patek Philippe Grand Complications Celestial 6102P của anh có mức giá cao nhất trong số đó, được niêm yết ở mức 375.000 USD (9,1 tỷ đồng).

David Beckham là đại sứ của Tudor và Breitling. Đồng thời, anh sở hữu các mẫu đồng hồ từ Patek Philippe, Jacob & Co, Rolex (Ảnh: IFL Watches).

Vỏ 44mm được làm bằng bạch kim trong khi "Celestial" ám chỉ mặt số màu xanh đậm mô tả biểu đồ bầu trời đêm với các ngôi sao và dải ngân hà. Đồng hồ theo dõi quỹ đạo của các ngôi sao và mặt trăng, đồng thời có bộ chuyển động cơ học tự lên dây được trang bị rôto mini lệch tâm bằng vàng 22k.

Ngoài ra, David Beckham còn sở hữu chiếc Rolex Rainbow Cosmograph Daytona.

Mẫu của cựu cầu thủ được làm bằng vàng hồng 18k, với 36 viên ngọc bích cắt baguette (chế tác theo hình chữ nhật dạng thon dài, có các cạnh thẳng với góc sắc nét) tạo nên cầu vồng màu sắc xung quanh viền.

David Beckham đeo mẫu đồng hồ Rolex Rainbow Cosmograph Daytona trị giá hơn 24,4 tỷ đồng (Ảnh: @watchadmirer).

Đồng hồ Rolex Rainbow Cosmograph Daytona có 56 viên kim cương cắt sáng chói trên vấu và phần bảo vệ núm vặn.

Theo báo cáo phương tiện truyền thông, giá bán lẻ của thiết kế này là 97.000 USD (1,73 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá bán lại của nó đã tăng vọt, từ 450.000 USD (từ 8,02 tỷ đồng) đến hơn 1 triệu USD (24,4 tỷ đồng) do vẻ đẹp và sự khan hiếm.