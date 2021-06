Bộ phim của "ngọc nữ" Song Hye Kyo "nóng" đến mức bị cấm chiếu

Dân trí Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Song Hye Kyo vốn trung thành với hình ảnh trong sáng và thánh thiện. Song, có một bộ phim của Song Hye Kyo "nóng" tới mức bị cấm chiếu tại Hàn Quốc.

Người đẹp xứ Hàn - Song Hye Kyo được khán giả thế giới biết đến với hình tượng ngoan hiền cùng vẻ đẹp trong sáng vượt thời gian qua nhiều tác phẩm truyền hình như Trái Tim Mùa Thu, Một Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc hay Hậu Duệ Mặt Trời. Số đầu phim điện ảnh mà Song Hye Kyo tham gia cũng không nhiều.

Fetish (Cuồng tín) được xem là bộ phim "nóng" nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Song Hye Kyo.

Ngọc nữ xứ Hàn từng tâm sự, cả sự nghiệp điện ảnh gần 20 năm, cô luôn tìm kiếm một vai diễn đột phá, thay đổi cái nhìn của người hâm mộ dành cho chính mình. Năm 2008, Song Hye Kyo từng kỳ vọng, vai diễn của cô trong Fetish (Cuồng tín) - một tác phẩm điện ảnh của Hollywood sẽ phá bỏ cái nhìn quen thuộc của khán giả dành cho mình và giúp cô tiếp cận thị trường Mỹ.

Trong phim, Song Hye Kyo có khá nhiều cảnh quay nhạy cảm với đồng nghiệp khác giới và phân cảnh bán "nude", khác biệt hoàn toàn với những vai diễn mà cô từng thể hiện. Fetish được chuyển thể từ Make Yourself at Home và ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008.

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của Sook Hee (Song Hye Kyo đóng), một phù thủy Shaman người Hàn Quốc sở hữu khả năng đặc biệt. Xinh đẹp và thông minh, Sook Hee luôn biết cách tận dụng lợi thế của mình. Vì muốn sang Mỹ sinh sống, cô quyết định kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc tên là Peter qua dịch vụ mai mối.

Tạo hình gợi cảm của Song Hye Kyo trong Fetish.

Trong Fetish, Song Hye Kyo vào vai một cô gái người Hàn tên là Sook Hee rơi vào mối tình tay ba đầy toan tính với hai vợ chồng ngoại quốc.

Tại Mỹ, Sook Hee gặp và làm quen với cặp vợ chồng người hàng xóm John Waits (Arno Frisch đóng) và Julie Waits (Athena Currey đóng). Sook Hee vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng Julie và không ngừng bắt chước tất cả mọi thứ mà Julie làm. Không những thế, cô còn sử dụng năng lực đặc biệt của mình để điều khiển linh hồn người chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình họ.

Bộ phim khắc họa những diễn biến tâm lý phức tạp trong mối quan hệ giữa ba nhân vật gồm Sook Hee, Jolie và chồng của Jolie - John Waits.

Phim không được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao và tại Hàn Quốc, bộ phim không thể ra rạp vì bị xếp lại là phim người lớn do nhiều cảnh nhạy cảm cùng những lời thoại táo bạo.

Ngoài những cảnh nóng với nam diễn viên chính của phim Arno Frisch, Song Hye Kyo còn có những cảnh nóng đồng tính trong phim.

Fetish - Bộ phim khác biệt trong sự nghiệp của Song Hye Kyo

Trong Fetish, Song Hye Kyo trang điểm đậm, dùng ánh mắt lạnh lùng để che giấu nội tâm đầy hỗn loạn. Bộ phim là ví dụ điển hình về sự xung đột văn hóa và cuồng tín tôn giáo trong cộng đồng người Hàn sống tại Mỹ.

Vai diễn Sook Hee được xem là vai diễn đột phá trong sự nghiệp của ngọc nữ xứ Hàn khi cô dám bước qua giới hạn an toàn của bản thân, thay đổi tạo hình ngọc nữ quen thuộc để thể hiện một vai diễn gợi cảm và tàn ác. Fetish cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà Song Hye Kyo dũng cảm diễn những cảnh "nóng" đồng tính.

Fetish ra mắt lần đầu tiên tại LHP quốc tế Busan (Hàn Quốc) và sau đó tham dự LHP quốc tế Edinburgh ở Đức, LHP quốc tế Á Mỹ ở San Francisco (Mỹ). Dù được kỳ vọng là vai diễn đột phá trong sự nghiệp của Song Hye Kyo và giúp cô tiếp cận thị trường Mỹ, nhưng Fetish lại thất bại thảm hại.

Nữ diễn viên Athena Currey (đảm nhiệm vai Jolie) và Song Hye Kyo có nhiều cảnh quay nhạy cảm trong phim.

Với bản thân Song Hye Kyo, Fetish cũng không khiến cái nhìn của người hâm mộ dành cho "ngọc nữ" xứ Hàn thay đổi. Nhiều khán giả cho rằng Song Hye Kyo vẫn chỉ phù hợp với những dạng vai hiền lành, trong sáng.

Nữ diễn viên xinh đẹp từng chia sẻ với phóng viên hồi đầu năm 2021 rằng, cô vẫn luôn khát khao có một vai diễn đặc biệt và đa diện trong sự nghiệp. Mỹ nhân sở hữu gương mặt "mộc" đẹp nhất xứ Hàn sẵn sàng đóng cảnh gợi cảm nếu đó là một kịch bản hay và xứng đáng.

Nói về vai diễn mình mong đợi, trong cuộc trò chuyện với tờ Vogue (Hồng Kông) vào tháng 2/2021, nữ diễn viên xinh đẹp thổ lộ: "Tôi luôn khát khao được thử sức với những dạng vai kinh dị hoặc hành động trong tương lai. Tôi từng tham gia một dự án phim ngắn thể loại kinh dị và rất thích. Tôi nghĩ đó là một kỷ niệm tuyệt vời".

Năm 2021, Song Hye Kyo trở lại với màn ảnh nhỏ xứ Hàn trong hai dự án truyền hình là Now, We Are Breaking Up của đài SBS và The Glory. Now, We Are Breaking Up đã khởi quay và dự kiến ra mắt trong vòng 6 tháng cuối năm 2021 trong khi The Glory vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Hai bộ phim này đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo với phim trường sau gần 3 năm nghỉ ngơi.

Song Hye Kyo tâm sự, trong cả sự nghiệp diễn xuất, cô vẫn đang tìm kiếm một vai diễn khác biệt nhưng chưa thành công.

Nhan sắc quyến rũ của Song Hye Kyo ở tuổi 39

