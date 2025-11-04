BLV Quang Việt rời VTV sau 14 năm gắn bó

Thông tin BLV Quang Việt rời VTV đã được chính anh xác nhận ngày 3/11, khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.

BLV Quang Việt cho biết, hành trình nghề nghiệp của anh tại Đài truyền hình Việt Nam (VTV) bắt đầu từ những ngày đầu tháng 11/2011 và giờ khép lại cũng vào những ngày của tháng 11 - một cột mốc tròn 14 năm đầy ắp kỷ niệm. VTV là nơi anh đã có cả "thanh xuân rực rỡ”.

Trong lời chia sẻ xúc động trên trang cá nhân, Quang Việt dành những lời trân trọng nhất cho VTV: "VTV không chỉ là nơi làm việc, mà còn là ngôi nhà thứ 2 đúng nghĩa. Ở đây, tôi đã được sống trọn với đam mê thể thao, được làm việc cùng những người anh, người thầy, những đồng nghiệp, bạn bè tuyệt vời và có cả một gia đình nhỏ.

Đó là quãng thanh xuân chỉ có đam mê, không hối tiếc, dẫu đôi lúc phải vượt qua nhiều thử thách”.

BLV Quang Việt (ngoài cùng bên trái) trong buổi bình luận trực tiếp Euro 2024 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh cũng gửi lời tri ân đến các lãnh đạo, đồng nghiệp đã đồng hành suốt thời gian qua: “Sẽ mãi trân trọng, biết ơn những người đã luôn ở bên, không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người anh em đúng nghĩa”.

Quang Việt khẳng định rằng, dù bước sang hành trình mới, anh sẽ không nói lời chia tay VTV, bởi nơi này “khi đã ở trong tim, thì mãi vẫn ở đó”.

Dưới bài đăng của Quang Việt, nhiều đồng nghiệp và khán giả để lại bình luận: “Thành công trong hành trình mới nhé idol (thần tượng - PV)”; “Chân cứng đá mềm, ở đâu cũng sẽ thành công nhé em”; “Tôi rất thích bạn này, dẫn chương trình nào cũng rất hay và duyên nữa”; “Lúc nào cũng thấy trên gương mặt em “niềm đam mê bất tận” thế mà lại rời đi à? Chúc em luôn thành công nhé!”; “Anh Quang Việt rời đi rồi tiếc quá. Thích nhất anh ấy bình luận thể thao bóng đá”; “Chúc Quang Việt thành công trên cương vị mới, mặc dù rất tiếc. Từ nay sẽ không gặp trên VTV một gương mặt sáng giá”...

BLV Quang Việt chưa tiết lộ thông tin về nơi làm việc mới. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, anh tiếp tục làm việc trong lĩnh vực thể thao.

Quang Việt (tên đầy đủ Phạm Quang Việt, SN 1990) vốn không theo học báo chí mà tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Mật mã, chuyên ngành An toàn - Bảo mật thông tin.

Tuy nhiên, niềm đam mê thể thao đã sớm dẫn anh đến một ngã rẽ bất ngờ. Khi đang là sinh viên năm 2, anh tình cờ đọc được thông báo tuyển cộng tác viên của VTV và mạnh dạn nộp hồ sơ dự tuyển. Kể từ đó, Quang Việt gắn bó với mảng thể thao.

Gia nhập VTV, Quang Việt bắt đầu với vai trò BTV quốc tế, chuyên dịch và viết tin về thể thao nước ngoài.

Nhờ sự nỗ lực, anh dần chuyển sang làm phóng viên, rồi lên hình dẫn các bản tin thể thao. Từ một “tay ngang” không qua đào tạo truyền hình, Quang Việt đã tự học mọi kỹ năng nghiệp vụ qua đồng nghiệp, các chương trình quốc tế và thực tiễn công việc.

Quang Việt chính thức rời VTV sau 14 năm gắn bó (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh từng chia sẻ: “Thuận lợi lớn nhất của tôi là được làm công việc mình yêu thích. Nhưng khó khăn cũng không ít, vì tôi không học báo chí nên mọi kỹ năng đều phải học từ đầu từ các chú, các anh đi trước, học hỏi qua những chương trình của nước ngoài.

Tôi luôn nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn để mỗi sản phẩm truyền hình gửi đến khán giả đều có cảm xúc và giá trị”.

Trong suốt 14 năm làm việc tại VTV, BLV Quang Việt đã đảm nhiệm nhiều vai trò: Biên tập viên, phóng viên hiện trường, tổ chức sản xuất và dẫn chương trình.

Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả trong các bản tin Thể thao 24/7, Nhịp đập Thể thao, 360 độ Thể thao hay những buổi bình luận trực tiếp trước và sau các trận đấu lớn.

Với phong thái điềm đạm, dẫn dắt tự nhiên, cùng kiến thức sâu rộng về thể thao, anh được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ BLV trẻ VTV.

Nhiều khán giả nhận xét rằng, Quang Việt luôn mang đến cho chương trình sự chỉn chu, gần gũi và cảm xúc - điều không phải ai cũng làm được.