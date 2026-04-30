"Biển người" đổ về Rạp Xiếc Phú Thọ xem nghệ thuật dịp 30/4

Sáng 30/4, TPHCM đã long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, nhằm kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). Chương trình do Trung tâm Nghệ thuật TPHCM thực hiện, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM và Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, chương trình không chỉ tôn vinh các giá trị văn hóa, nghệ thuật mà còn mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật chất lượng cao cho người dân, đồng thời giới thiệu thiết chế văn hóa mới của thành phố.

Diễn ra trong hai ngày 30/4 và 1/5/2026, từ 9h đến 11h30, sự kiện đã thu hút hàng nghìn lượt khách, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ, đến thưởng thức và vui chơi trong dịp lễ.

Trước giờ biểu diễn, khuôn viên Rạp Xiếc Phú Thọ đã trở nên nhộn nhịp với hàng nghìn người dân đến vui chơi và giao lưu cùng các nghệ sĩ xiếc.

Chị Nguyễn Thanh Phương (phường Bảy Hiền) chia sẻ: "Tôi đưa con nhỏ đến thưởng thức nghệ thuật và thực sự choáng ngợp trước sự hoành tráng, đầu tư của rạp xiếc. Đây là hoạt động giải trí rất ý nghĩa, nhất là trong dịp đại lễ".

Chương trình nghệ thuật mở màn với tiết mục xiếc quay thảm "Sắc Sen", lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen thanh khiết, từng đạt giải Nhất tại Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc 2021.

Tiếp nối là tiết mục múa rối "Ngày mùa", tái hiện sinh động đời sống lao động của người nông dân Việt Nam, tôn vinh sự cần cù và tình yêu quê hương.

Tiết mục xiếc "Tạo hình trên thang" thể hiện sức mạnh thể chất, kỹ thuật và tinh thần đồng đội, từng đạt Giải Nhì tại Cuộc thi Tài Năng Xiếc Toàn Quốc 2021.

Tiết mục xiếc "Uốn dẻo Phượng Hoàng" gây ấn tượng mạnh với khoảnh khắc nghệ sĩ uốn người, dùng chân kéo cung đầy ngoạn mục, từng giành giải Nhất tại Liên hoan Tài năng Xiếc toàn quốc 2024.

Tiết mục xiếc trượt patin "Tình yêu trên đôi giày trượt" do cặp đôi nghệ sĩ trẻ Lê Hưng - Nhã Hiếu thể hiện, kể câu chuyện tình yêu qua kỹ thuật điêu luyện, từng giành giải Nhất Liên hoan Tài năng Xiếc toàn quốc 2018 và giải Vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế 2019.

Khán giả gần như nín lặng dõi theo từng chuyển động của nghệ sĩ trong các tiết mục xiếc mạo hiểm, vỡ òa sau mỗi khoảnh khắc thăng bằng ngoạn mục.

Cao trào của chương trình là trích đoạn xiếc "Ký ức Hỏa Thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện" do đạo diễn Công Nguyễn dàn dựng, với những màn đu dây da đôi mạo hiểm và tiết mục xe đạp điêu luyện, kết hợp giữa nước và múa lửa tạo nên không gian kỳ ảo, mãnh liệt.

Buổi diễn đánh dấu cột mốc quan trọng khi Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ chính thức ra mắt, trở thành điểm hẹn mới của nghệ thuật, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc đến với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ là công trình hiện đại với 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng diện tích hơn 31.600m². Sân khấu chính có sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, cao 24m, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng tiên tiến, đáp ứng đa dạng loại hình biểu diễn như xiếc, ca múa nhạc và các chương trình nghệ thuật quy mô lớn.