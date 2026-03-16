NSND Xuân Bắc: "Đã qua thời nghệ thuật chỉ ngồi chờ gọi đi biểu diễn"

Ngày 16/3, Liên đoàn Xiếc Việt Nam 2026 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2025, đồng thời công bố định hướng, kế hoạch hoạt động biểu diễn và hợp tác phát triển năm 2026.

Chia sẻ tại sự kiện, NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam - cho biết, trong năm 2025 liên đoàn đã tổ chức 267 buổi biểu diễn, phục vụ hơn 113.000 lượt khán giả, với tổng doanh thu tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Cũng trong năm qua, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã gặt hái nhiều thành công trong các liên hoan xiếc quốc tế tại Nga, Kazakhstan, Trung Quốc, đạt nhiều giải thưởng và huy chương.

Liên đoàn xác định việc tham gia các liên hoan quốc tế là một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm. Việc đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, đầu tư xây dựng các tiết mục xiếc chất lượng cao, quảng bá nghệ thuật xiếc Việt Nam, tăng cường giao lưu văn hóa và mở rộng hợp tác quốc tế góp phần nâng cao vị thế nghệ thuật xiếc Việt Nam trên trường quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, đầu năm 2026, anh đã đưa 7 nghệ sĩ lên đường tham dự Festival Internacional del Circ Elefant d’Or 2026 - Liên hoan Xiếc quốc tế Con voi Vàng 2026 tại Tây Ban Nha.

Tại Liên hoan, Việt Nam mang đến 3 tiết mục gồm: Duo Love, Đu nón và Đế kiếm trên đu. Cả 3 tiết mục đều xuất sắc giành giải thưởng, gồm: 1 giải Voi bạc, 1 giải Voi đồng và 1 giải đặc biệt.

Ngay sau khi liên hoan khép lại, liên đoàn vừa nhận thêm tin vui khi tiết mục Đu nón được mời tham dự Liên hoan Xiếc Monte Carlo vào tháng 1/2027 - một trong những cuộc thi xiếc danh giá nhất thế giới.

Cũng trong ngày 16/3, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đồng loạt công bố nhiều chương trình sẽ được biểu diễn trong năm 2026.

Theo đó, Liên đoàn dự kiến tổ chức khoảng 280-300 buổi biểu diễn tại Rạp Xiếc Trung ương. Nổi bật là chương trình xiếc nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập liên đoàn là Gala Tỏa sáng những ngôi sao xiếc Việt Nam.

Hay các chương trình biểu diễn như: Mừng Đảng - Mừng Xuân, Người là niềm tin, Vó ngựa biên cương, Hào khí Việt, Tia nắng bình yên, Hà Nội - nơi trở về...

Tại sự kiện, NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - khẳng định, trong bối cảnh đất nước ngày càng quan tâm, đầu tư cho văn hóa thì sự đoàn kết, cố gắng của tập thể nghệ sĩ, cán bộ và người lao động Liên đoàn Xiếc Việt Nam là điểm sáng, góp phần vào sự phát triển chung của văn hóa Việt Nam.

"Văn hóa là sức mạnh nội sinh, văn hóa là nền tảng cốt lõi, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Vai trò của văn hóa, trong đó có nghệ thuật biểu diễn là vô cùng quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

Đã qua rồi thời các đơn vị nghệ thuật của Nhà nước chỉ ngồi chờ để được gọi đi biểu diễn. Cũng qua rồi thời nghĩ rằng là nghệ thuật biểu diễn là đơn vị tiêu tiền và chỉ có tiêu tiền để phục vụ chính trị, để phục vụ truyền thông", NSND Xuân Bắc nhận định.

Cũng theo Cục trưởng Cục nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hoá Việt Nam. Để triển khai Nghị quyết này, sự đồng hành, chung tay bảo trợ cho phát triển nghệ thuật vô cùng quan trọng.

NSND Nguyễn Xuân Bắc (thứ 5, từ phải sang) và NSND Tống Toàn Thắng (thứ 6, từ phải sang) trao thưởng cho 7 nghệ sĩ đạt giải tại Liên hoan Xiếc quốc tế Con voi Vàng 2026 tại Tây Ban Nha (Ảnh: Ban tổ chức).

Kêu gọi sự đồng hành của các doanh nghiệp với các đơn vị nghệ thuật, NSND Xuân Bắc cho rằng, sự đồng hành này không chỉ cần thiết với riêng nghệ thuật xiếc mà còn cần thiết với kịch nói, múa rối, tuồng, chèo, cải lương, giao hưởng và nhiều loại hình nghệ thuật khác.

Nhân dịp này, Cục nghệ thuật Biểu diễn đã trao thưởng cho 7 nghệ sĩ đạt giải tại Liên hoan Xiếc quốc tế Con voi Vàng 2026 (Tây Ban Nha).