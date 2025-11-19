Biên kịch Phạm Ngọc Tiến bất ngờ trước vở diễn mới của Nhà hát Tuổi trẻ

Tối 18/11, Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt vở kịch Quân khu Nam Đồng - tác phẩm được chuyển thể từ truyện dài nổi tiếng của nhà văn Bình Ca.

Dàn diễn viên trong vở "Quân khu Nam Đồng" của Nhà hát Tuổi trẻ (Ảnh: Ban tổ chức).

Vở kịch đưa khán giả đến khu tập thể Nam Đồng - một trong những khu gia binh, hậu phương quân đội trong thời chiến, giữa lòng Hà Nội khoảng năm 1974-1975. Những người cha ở đây hầu hết đều đang chiến đấu ở các mặt trận để thống nhất nước nhà.

Nơi hậu phương, những người vợ tảo tần cùng những đứa con tự vật lộn với bao nỗi lo toan thường nhật khi vắng bóng người đàn ông trụ cột gia đình.

Đặc biệt, những đứa trẻ phải lớn lên giữa tiếng còi báo động, giữa những đêm chạy xuống hầm trú ẩn hay những ngày sơ tán xa nhà ở các miền quê, xa trường lớp, xa thầy cô.

Nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến - người chấp bút kịch bản Quân khu Nam Đồng - cho biết, xem tác phẩm trên sân khấu, ông thấy đó là một hành trình đầy bất ngờ.

Ông thú nhận chưa từng nghĩ sẽ chuyển thể truyện dài của Bình Ca thành kịch bản sân khấu, bởi điều ông ấp ủ suốt 10 năm qua là làm phim truyền hình dài tập.

"Khi xem vở diễn, tôi cảm thấy bất ngờ trước tài năng của NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - khi dựng vở. Trong 2 tiếng đồng hồ, tôi thực sự được chìm trong những ký ức, cảm xúc của người từng đi qua một thời như thế.

Tôi rất hài lòng với cách sáng tạo của NSƯT Sĩ Tiến, lối diễn rất trẻ trung nhưng có nghề của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ”, nhà văn Phạm Ngọc Tiến bộc bạch.

Với thiết kế của NSND Đỗ Doãn Bằng, sân khấu đã góp phần tạo nên linh hồn cho tác phẩm. Dãy nhà tập thể với mảng tường cũ, cầu thang sắt, khoảng sân chung xôn xao gió… được dựng lên giản dị. Đó không chỉ là phông nền mà còn như một "nhân vật đặc biệt" mang ký ức, tiếng cười và cả nước mắt của một thời.

Theo dõi vở diễn, khán giả cũng được thưởng thức phần âm nhạc đặc sắc của NSƯT Phùng Tiến Minh. Những giai điệu mộc mạc, sâu lắng như nâng bước nhân vật, dẫn dắt khán giả trở về những ngày Hà Nội còn đầy tiếng máy nổ báo động nhưng cũng tràn ngập tiếng cười hồn hậu của trẻ con dưới sân chung.

Với những ai từng lớn lên trong các khu tập thể cũ, vở diễn giống như tấm gương soi lại cả tuổi thơ. Với người trẻ hôm nay, đây là lời mời gọi để hiểu hơn về thế hệ trước, về Hà Nội, về một giai đoạn lịch sử đẹp đẽ.

Thu Quỳnh vào vai một người mẹ, người vợ ở hậu phương (Ảnh: Ban tổ chức).

Quân khu Nam Đồng quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng như NSƯT Đức Khuê, NSƯT Thanh Bình, NSƯT Quang Ánh, Thanh Sơn, Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Huyền Trang, Chí Huy, Bá Anh, Thanh Dương... với cách diễn hóm hỉnh, gần gũi.

Tác phẩm sẽ trở lại với khán giả vào tối 20,22,23/11 và 29-30/11 tại Nhà hát Tuổi trẻ.