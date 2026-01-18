Bí mật phía sau vụ kiện cáo buộc Michael Jackson xâm hại trẻ em

Theo đơn kiện, các nguyên đơn cho biết họ từng sống và có thời gian thân cận với Michael Jackson trong những năm thơ ấu. Trước đây, nhóm này từng công khai bảo vệ cố ca sĩ trước các cáo buộc xâm hại trẻ em.

Tuy nhiên, sau khi loạt phim tài liệu Leaving Neverland phát hành vào năm 2019, họ thay đổi lập trường, cho rằng bản thân từng bị thao túng, dụ dỗ và xâm hại.

Michael Jackson vẫn bị kiện dù đã qua đời cách đây 17 năm (Ảnh: Getty).

Gia đình Cascio được cho là từng đạt một thỏa thuận dàn xếp bí mật với phía Michael Jackson. Theo đó, họ nhận một khoản tiền để đổi lấy việc không khởi kiện công khai, đồng thời mọi tranh chấp phát sinh phải được giải quyết thông qua hình thức trọng tài kín.

Phía di sản của Michael Jackson phản bác việc các anh chị em Cascio tái khởi kiện, cho rằng hành động này vi phạm thỏa thuận đã ký. Đại diện pháp lý của cố nghệ sĩ khẳng định các cáo buộc lạm dụng là không có cơ sở và cho rằng gia đình Cascio đang cố tình tống tiền.

Luật sư của phía Michael Jackson tuyên bố: “Đây là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi thực tế rằng phía nguyên đơn đã đưa ra yêu cầu mang tính tống tiền lên tới 213 triệu USD - con số hiện nằm trong đơn kiện tống tiền của thân chủ chúng tôi”.

Phía luật sư của Michael Jackson cho rằng, bên khởi kiện chỉ mong muốn khoản đền bù 213 triệu USD (Ảnh: Getty).

Ở chiều ngược lại, đại diện gia đình Cascio cho rằng các thân chủ của họ bị ép buộc ký vào thỏa thuận năm 2020. Luật sư lập luận rằng không thể dùng một thỏa thuận dân sự để che giấu các hành vi xâm hại trẻ em, đồng thời đề nghị tòa án tuyên bố thỏa thuận vô hiệu để vụ việc được đưa ra xét xử công khai. Phía nguyên đơn khẳng định đang nắm giữ các bằng chứng có thể chứng minh cáo buộc.

Thẩm phán hiện chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ phiên điều trần, tòa án đang khuyến khích các bên tuân thủ thỏa thuận đã ký và tiếp tục giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 5/3.

Michael Jackson - người được mệnh danh là “vua nhạc pop” - được xem là một trong những biểu tượng văn hóa có ảnh hưởng sâu rộng nhất thế kỷ 20. Ông sở hữu 13 đĩa đơn quán quân Billboard Hot 100, nhiều nhất trong số các nam nghệ sĩ, và là nghệ sĩ đầu tiên có ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng này trong 5 thập kỷ khác nhau.

Michael Jackson được mệnh danh là "vua nhạc pop" và vẫn kiếm được rất nhiều tiền sau khi qua đời (Ảnh: News).

Sự nghiệp của ông gắn liền với 15 giải Grammy, một giải Quả cầu vàng và 39 kỷ lục Guinness, trong đó có danh hiệu “Nghệ sĩ giải trí thành công nhất mọi thời đại”. Michael Jackson cũng góp phần phổ biến hàng loạt điệu nhảy mang tính biểu tượng như moonwalk hay robot.

Năm 2009, ông qua đời do sử dụng thuốc quá liều khi đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn toàn cầu. Thời điểm đó, Michael Jackson được cho là đang gánh khoản nợ hơn 500 triệu USD. Sau khi ông mất, toàn bộ tài sản được đặt dưới sự quản lý của di sản Michael Jackson - một thực thể pháp lý hoạt động độc lập theo di chúc.

Theo hồ sơ tòa án, đội ngũ quản lý di sản đã tái cơ cấu và phục hồi khối tài sản này, đưa nó trở thành một thế lực lớn trong ngành giải trí. Tạp chí Parade cho biết, tính đến năm 2025, giá trị tài sản của Michael Jackson ước đạt khoảng 2 tỷ USD.

Sức hút của Michael Jackson vẫn chưa hề suy giảm. Tháng 11/2025, video giới thiệu bộ phim tiểu sử Michael đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, thiết lập hàng loạt kỷ lục mới. Theo Công ty phân tích dữ liệu WaveMetrix, đoạn video ghi nhận 116,2 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ, trở thành video giới thiệu được xem nhiều nhất lịch sử hãng Lionsgate.

Hình ảnh trong bộ phim tài liệu "Michael" dự kiến ra mắt vào tháng 4 tới (Ảnh: Lionsgate).

Thành tích này giúp bộ phim vượt qua các tác phẩm âm nhạc - tiểu sử đình đám như: Taylor Swift: The Eras Tour, Bob Marley: One Love hay Bohemian Rhapsody. Cụm từ “Michael Jackson” nhanh chóng leo lên top xu hướng tại hơn 40 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Nhật Bản và Việt Nam.

Bộ phim do Antoine Fuqua - đạo diễn từng đoạt giải Oscar với Training Day - đảm nhận, kịch bản do John Logan chấp bút. Phim được hai người quản lý hợp pháp di sản Michael Jackson - John Branca và John McClain - phối hợp sản xuất.

Tác phẩm theo chân Michael Jackson từ những ngày đầu trong nhóm Jackson Five đến khi trở thành biểu tượng âm nhạc toàn cầu, hứa hẹn khắc họa chân dung một nghệ sĩ thiên tài, đồng thời phơi bày những áp lực, tổn thương phía sau ánh hào quang. Vai Michael Jackson do Jaafar Jackson - cháu trai cố nghệ sĩ - đảm nhận.

Đạo diễn Antoine Fuqua chia sẻ: “Đây không chỉ là câu chuyện về ngôi sao vĩ đại nhất thế giới, mà còn là câu chuyện về một con người cô đơn, luôn giằng xé giữa thiên tài và nỗi đau của chính mình”.

Bộ phim Michael dự kiến ra mắt vào tháng 4 tới và được kỳ vọng sẽ trở thành hiện tượng điện ảnh âm nhạc lớn nhất năm nay, nối tiếp thành công của Bohemian Rhapsody và Rocketman.