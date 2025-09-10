"Bé" Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, cuộc sống mẹ 3 con gây chú ý

Gần đây, ca sĩ Xuân Mai bất ngờ cập nhật trang Facebook cá nhân sau thời gian dài vắng bóng. Cô chia sẻ hình ảnh, video về chuyến dã ngoại, câu cá của gia đình, những khoảnh khắc các con học tập, vui chơi tại Mỹ.

Ca sĩ Xuân Mai gây chú ý khi cập nhật trang cá nhân, chia sẻ hình ảnh về các con sau thời gian "ở ẩn" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khán giả để lại nhiều bình luận tích cực về cuộc sống bình yên của Xuân Mai, khen 3 con của nữ ca sĩ ngày càng lớn và đáng yêu. Khi người hâm mộ nhắn nhủ Xuân Mai về Việt Nam, cô cho biết sẽ về dẫn con về thăm quê khi các con cứng cáp hơn.

Xuân Mai cũng gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của khán giả và hứa thời gian tới sẽ cập nhật thêm nhiều video, hình ảnh đời thường. "Tôi sẽ thu xếp để đăng clip lên kênh YouTube", ca sĩ nói.

Một số nguồn tin tiết lộ Xuân Mai hiện không làm việc trong ngành ngân hàng mà chuyển hẳn sang nghề nối mi, làm nail (làm móng).

"Thần đồng âm nhạc" một thời hiện sống bình yên bên chồng và 3 con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, lần cuối cùng Xuân Mai cập nhật mạng xã hội là tháng 5/2022. Suốt 3 năm qua, cô "biến mất", khiến nhiều khán giả tò mò về cuộc sống tại Mỹ của "thần đồng âm nhạc" một thời.

Trong chương trình Nhà có khách cùng Thúy Nga hồi tháng 11/2023, nhạc sĩ Tuấn Cảnh - cha của Xuân Mai - hiếm hoi tiết lộ về tình hình con gái.

Theo ông Tuấn Cảnh, Xuân Mai những năm qua sống bình yên bên chồng và 3 con tại Mỹ. Cô ở cùng mẹ ruột ở bang Ohio, vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với cha. Vào kỳ nghỉ hè, em trai của Xuân Mai thường đến Ohio gặp gỡ mẹ và chị gái, sau đó đón các cháu qua California thăm ông ngoại, họ hàng.

Hình ảnh "bé Xuân Mai" từng gắn với ký ức nhiều thế hệ khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Xuân Mai sinh năm 1995, là ca sĩ nhí đình đám thập niên 90, được khán giả biết đến qua bản hit Con cò bé bé. Năm 2002, cô sang Mỹ du học. Sau khi cha mẹ ly hôn, Xuân Mai định cư tại Mỹ.

Khi trưởng thành, Xuân Mai không theo nghề ca hát. Cô kết hôn năm 2015, sống bình lặng bên chồng và 3 con. Các con của ca sĩ là Bean (10 tuổi), Bo (8 tuổi) và Nu (7 tuổi).

Nói về lý do sinh con liên tiếp, Xuân Mai từng cho biết, vợ chồng cô đều thích gia đình đông em bé. Các bé có độ tuổi gần nhau tạo nên nhiều kỷ niệm gần gũi, đáng yêu.

Có giai đoạn Xuân Mai áp lực, tự ti khi nhận những bình luận tranh cãi về ngoại hình tăng cân, khác lạ so với thời còn là "sao nhí". Sau này, cô cởi mở hơn, bỏ ngoài tai những điều tiêu cực.

Xuân Mai chia sẻ, chồng là nguồn động viên tinh thần lớn đối với cô. Nhìn lại những thăng trầm, ca sĩ 9X không tiếc nuối thời đỉnh cao. Cô cảm thấy biết ơn vì có được nhiều trải nghiệm. "Có thể đó cũng chính là sự sắp đặt của cuộc đời để tôi gặp được chồng mình, có gia đình hạnh phúc", nữ ca sĩ chia sẻ.