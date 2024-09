Được biết, chuyến đi của Park Bo Young tại Việt Nam được cô giữ bí mật với người hâm mộ và hoàn toàn mang mục đích nghỉ dưỡng. Loạt ảnh được ngôi sao Hàn Quốc chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 13/9 và thu hút hàng trăm nghìn lượt thả tim từ người hâm mộ.

Park Bo Young gây chú ý khi đăng loạt ảnh du lịch tại Việt Nam trên trang cá nhân, ngày 13/9 (Ảnh: Instagram).

Đặc biệt, mỹ nhân xứ Hàn còn đăng tải hình ảnh diện áo tắm tại hồ bơi trong khách sạn. Đây là lần hiếm hoi Park Bo Young khoe dáng vóc và làn da trắng sáng của mình với áo tắm. Mỹ nhân xứ Hàn cũng bị chinh phục bởi các món ăn đậm nét Việt như cafe, các món bún phở, hải sản đặc sắc…

Tháng 6 vừa rồi, nữ diễn viên xứ Hàn cũng tới Việt Nam nhưng chuyến đi nhằm mục đích công việc. Cô góp mặt trong sự kiện họp báo lớp học làm phim TOTO 2014 và được người hâm mộ Việt Nam đón chào nồng nhiệt.

Cô có cơ hội làm việc chung với nhiều nghệ sĩ Việt Nam cũng như giao lưu với khán giả, sinh viên trong lĩnh vực điện ảnh. Sau chuyến đi đó, Park Bo Young thêm yêu mến Việt Nam và xem đây là điểm du lịch lý tưởng, bí mật trở lại Việt Nam vào tháng 9.

Trước mỹ nhân họ Park, nhiều ngôi sao Hàn Quốc quyết định lựa chọn Việt Nam là nơi du lịch, nghỉ dưỡng. Năm 2023, nam diễn viên Hàn Quốc Lee Byung Heon từng chi gần 2 tỷ đồng đưa 62 nghệ sĩ và nhân viên tới Đà Nẵng để nghỉ dưỡng, du lịch.

Nữ diễn viên 34 tuổi sở hữu ngoại hình trẻ trung như sinh viên đại học (Ảnh: News).

Park Bo Young từng tới Việt Nam hồi tháng 6 để công tác và lần này cô trở lại Việt Nam để du lịch, nghỉ dưỡng (Ảnh: Instagram).

Park Bo Young tới thăm Tháp Chàm (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên xứ Hàn đã có những ngày nghỉ dưỡng đáng nhớ tại Việt Nam (Ảnh: News).

Park Bo Young đăng ảnh khu khách sạn cô nghỉ dưỡng trong thời gian ở Nha Trang (Ảnh: Instagram).

Park Bo Young (SN 1990) bắt đầu đóng phim từ năm 2016. Cô nổi tiếng với loạt vai diễn trong Ông ngoại tuổi 30, Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, Ngày em đẹp nhất...

Nữ diễn viên được xem là ngôi sao "trẻ mãi không già" của làng giải trí xứ Hàn nhờ ngoại hình trẻ trung như nữ sinh trung học dù đã qua tuổi 30.

Park Bo Young không được đánh giá là ngôi sao có ngoại hình rực rỡ, quyến rũ nhưng cô có một sức hút đặc biệt. Bản thân Park Bo Young cũng thừa nhận rằng, chưa một ai khen ngợi cô xinh đẹp. Cô cũng không xem ngoại hình là lợi thế của mình khi hoạt động nghệ thuật.

Park Bo Young sở hữu ngoại hình trẻ trung và là "bảo bối" của điện ảnh xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Nữ diễn viên từng được so sánh với "đàn chị" Jeon Do Yeon, một nữ diễn viên của xứ kim chi sở hữu hình thức bình thường nhưng có khả năng diễn xuất tuyệt vời. Do Yeon từng giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm 2007 và được xem là "bảo bối" của điện ảnh xứ Hàn.

Cũng như nữ diễn viên Jeon Do Yeon, Park Bo Young bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với những vai phụ trong các bộ phim truyền hình và sau đó được chọn vào vai nữ chính trong bộ phim nhựa Speed Scandal. Trong phim, cô vào vai bà mẹ độc thân 22 tuổi không chồng nhưng có con, phải làm việc vất vả trong một cửa hàng nhỏ.

Một nhà phê bình nhận định về Park Bo Young: "Những diễn viên gây ấn tượng tốt như Park Bo Young hiện nay không nhiều. Cô ấy thực sự là một diễn viên triển vọng và tài năng của điện ảnh xứ Hàn". Những năm qua, truyền thông Hàn Quốc gọi Park Bo Young là "bảo bối" điện ảnh xứ Hàn.