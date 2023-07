Đây là lần đầu tiên giọng ca người Mỹ đặt chân tới Việt Nam. Anh sẽ trình diễn trong một chương trình đại nhạc hội tại Nha Trang.

Ngoài các ca khúc cá nhân, giọng ca người Mỹ có sự kết hợp với nghệ sĩ Việt. Được biết, buổi biểu diễn nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới The Charlie Live Experience của Charlie Puth.

Nam ca sĩ nổi tiếng Charlie Puth đang có mặt tại Việt Nam để tham dự một đại nhạc hội (Ảnh: Instagram nhân vật).

Chuyến lưu diễn chính thức bắt đầu tại Virginia (Mỹ) vào tháng 5/2023. Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chuyến lưu diễn của Charlie Puth tại khu vực châu Á. Anh sẽ tới Thái Lan, Jakarta (Indonesia), Singapore, Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc).

Charlie Puth sẽ trình diễn các ca khúc trong album mới và những bản hit làm nên tên tuổi của Charlie Puth như Attention, How Long, We Don't Talk Anymore... tại Việt Nam.

Trong buổi trò chuyện tại một chương trình truyền hình trước đây, nam ca sĩ đã từng bày tỏ: "Tôi rất muốn đến Việt Nam để biểu diễn. Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon và bạn biết đấy, tôi thường có cảm hứng sáng tác rất nhiều khi đi du dịch. Biết đâu, tôi sẽ có cảm hứng để viết 9 album về Việt Nam".

Charlie Puth đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới - "The Charlie Live Experience" (Ảnh: News).

Charlie Puth là nam ca sĩ có nhiều duyên nợ với khán giả Việt Nam. Năm 2020, Charlie Puth từng khiến khán giả đứng ngồi không yên khi nhận lời phỏng vấn của tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam.

Năm 2022, anh bất ngờ xuất hiện trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia khi là người đặt câu hỏi: "In this part of song, I have used a synonym for the word "friendship". Can you tell me which word it is?" (Trong đoạn trích của bài hát, tôi đã sử dụng một từ đồng nghĩa với từ "friendship" (tình bạn). Bạn có thể cho tôi biết đó là từ nào không?).

Nam ca sĩ của loạt ca khúc tỷ view, được gọi là "hoàng tử hát tình ca"

Charlie Puth sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Cha anh là một nhà môi giới bất động sản còn mẹ là giáo viên âm nhạc gốc Do Thái. Nam ca sĩ sinh năm 1991 tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn nhỏ và được truyền thông quốc tế gọi là "thiên tài âm nhạc".

Mẹ dạy anh chơi piano từ năm 4 tuổi và năm 10 tuổi, Charlie Puth đã học hát jazz. Ngay từ năm lớp 6, Charlie Puth đã tự thu âm một album nhạc Giáng sinh, đem bán cho mọi người và mang về doanh thu 600 USD.

Sau đó, Charlie Puth được đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp ở các môi trường chính quy và tốt nghiệp Trường Âm nhạc Berklee nổi tiếng tại Mỹ với tấm bằng Sản xuất âm nhạc và Kĩ sư âm thanh.

Charlie Puth tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật (Ảnh: News).

Nhờ am hiểu về công nghệ thông tin, Charlie Puth chủ động đăng tải các video nhạc của mình lên YouTube từ cuối năm 2009. Đây là một cách anh tiếp cận những khán giả và nhà sản xuất âm nhạc.

Sau một thời gian kiên trì theo đuổi đam mê, nam ca sĩ may mắn lọt vào mắt xanh của MC danh tiếng nước Mỹ - Ellen DeGeneres - nhờ bản cover Someone Like You. Ellen mời anh lên sóng truyền hình và còn tặng cho anh bản hợp đồng với công ty Eleven của cô.

Với bước đệm quan trọng, Charlie Puth sau đó về đầu quân cho hãng thu âm lớn hơn là Atlantic và ngày càng nổi tiếng. Anh chính thức đặt chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp từ năm 2011.

Cái tên Charlie Puth chỉ thật sự bùng nổ khi See You Again - ca khúc nhạc phim Furious 7 - được ra đời để tưởng nhớ cố tài tử Paul Walker. See You Again thống lĩnh vị trí Quán quân Billboard Hot 100 trong 12 tuần lễ.

Charlie Puth sở hữu 25 triệu USD và gia tài âm nhạc đáng nể (Ảnh: Instagram cá nhân).

Ca khúc mang về cho anh giải Quả cầu vàng danh giá cho hạng mục nhạc phim, 3 đề cử Grammy trong đó có đề cử Ca khúc của năm. MV See You Again mang về gần 6 tỷ lượt xem, góp mặt trong danh sách những MV được xem nhiều nhất mọi thời đại trên nền tảng YouTube.

Đến nay, gia tài âm nhạc của nam ca sĩ sinh năm 1991 khá đáng nể với 8 đĩa đơn được chứng nhận bạch kim, 4 đề cử Grammy, 3 giải thưởng âm nhạc Billboard, một giải Lựa chọn của Nhà phê bình và một Quả cầu vàng.

Charlie Puth tự sáng tác và thể hiện các tác phẩm của mình. Anh từng có một câu nói nổi tiếng: "Bất cứ điều gì trên thế giới này đều có thể tạo được nên âm nhạc". Đây chính là một biệt tài của nam ca sĩ điển trai.

Charlie từng tạo ra một phiên bản mới của ca khúc All I Want For Christmas Is You từ tiếng rơi của quả táo và chỉnh sửa qua phần mềm sản xuất âm nhạc. Video này của Charlie Puth tạo cơn sốt trên nền tảng TikTok.

Charlie Puth có khả năng sáng tác và thể hiện ca khúc (Ảnh: News).

Trên kênh cá nhân Instagram có hơn 17,5 triệu người theo dõi của mình, Charlie Puth đăng nhiều clip anh làm nhạc từ tiếng đập cửa, từ tiếng còi tàu... và thu về hàng triệu, chục triệu lượt xem.

Tờ The Miami Hurricane nhận xét: "Charlie Puth là một nghệ sĩ truyền cảm hứng với tài năng không thể phủ nhận, Puth đã khiến khán giả phát cuồng về màn trình diễn dù anh đã rời sân khấu từ rất lâu".

Từ một anh chàng vô danh chuyên cover trên YouTube, Charlie giờ trở thành triệu phú USD. Theo trang Celebrity Net Worth, nam ca sĩ 32 tuổi hiện sở hữu khối tài sản khoảng 25 triệu USD. Năm ngoái, nam ca sĩ tậu biệt thự sang chảnh ở khu Beverly Hills (Mỹ) với giá 9 triệu USD.

Từng dính tin đồn tình cảm với Selena Gomez

Sở hữu ngoại hình đẹp, tài năng, giàu có nhưng Charlie Puth không may mắn trong chuyện tình cảm. Anh từng dính tin đồn tình cảm với Selena Gomez khi họ cùng tạo nên bản hit We Don't Talk Anymore.

Charlie Puth thú nhận từng phải lòng và hẹn hò ngắn hạn với Selena Gomez (Ảnh: News).

Sau này, trong một bài phỏng vấn với tờ Billboard, nam ca sĩ sinh năm 1991 thừa nhận, họ từng có một cuộc tình ngắn ngủi vào năm 2016. Mọi chuyện kết thúc vì trái tim Selena vẫn hướng về "một người khác" khi ở bên Charlie.

Kết thúc mối quan hệ với Selena Gomez, Charlie Puth bắt đầu cuộc tình khác với nữ diễn viên gợi cảm Bella Thorne. Tuy nhiên, sau khi công khai tình cảm được vài ngày, Charlie thông báo, anh và Bella không còn là người yêu vì nữ diễn viên vẫn giữ quan hệ với bạn trai cũ - Tyler Posey.

Trong thời gian hợp tác với Meghan Trainor tạo ra bản hit Marvin Gaye, Charlie Puth cũng khiến khán giả nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người với loạt hành động tình tứ. Nhưng sau đó, Megan lại khẳng định, cô chỉ xem Charlie như một người anh trai.

Charlie Puth chính thức ra mắt bạn gái, Brooke Sansone (Ảnh: People).

Sau nhiều đồn đoán tình cảm, nam ca sĩ điển trai đã tìm được cô gái thuộc về mình và giới thiệu với khán giả trong show diễn mới đây tại Mỹ. Tờ People cho biết, người yêu của nam ca sĩ hiện là chuyên viên PR cho công ty tư vấn thiết kế.

Brooke Sansone là bạn thuở nhỏ của Charlie Puth, cả hai cùng lớn lên tại New Jersey, Mỹ. Từ tháng 10/2022, nam ca sĩ đã úp mở về nửa kia trong một cuộc phỏng vấn: "Cô ấy là người đã cùng tôi lớn lên, luôn đối xử rất tốt với tôi".