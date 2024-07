Celine Dion tái xuất đầy cảm xúc tại Olympic Paris 2024

Lễ khai mạc Olympic Paris kết thúc vào khoảng 4h30 sáng 27/7 (theo giờ Việt Nam), mang về nhiều ý kiến trái chiều. Lễ khai mạc Olympic không được tổ chức trong sân vận động mà làm dọc 6 cây số của dòng sông Seine, đi qua nhiều địa điểm tuyệt đẹp của Paris (Pháp).

Tuy nhiên, cơn mưa to và những màn biểu diễn không được như mong đợi khiến lễ khai mạc đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả nhận xét, Olympic Paris 2024 là lễ khai mạc nhàm chán nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ngôi sao ca nhạc Celine Dion trong chương trình được xem là điểm sáng.

Celine Dion trình diễn ca khúc L'hymne À L'amour tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024 (Ảnh: People).

Celine Dion trình diễn ca khúc tiếng Pháp L'hymne À L'amour tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Giọng ca nổi tiếng xuất hiện lộng lẫy ngay giữa ngọn tháp Eiffel - biểu tượng của Paris. L'hymne À L'amour là bản tình ca kinh điển từng gắn liền với huyền thoại nhạc Pháp - Édith Piaf.

Giọng hát của Celine Dion vẫn cảm xúc, cao vút như ngày nào. Với riêng nữ nghệ sĩ Canada, sự xuất hiện trên sân khấu Olympic Paris 2024 còn ý nghĩa hơn nữa. Đây là lần biểu diễn chính thức đầu tiên của Celine Dion sau nhiều năm nghỉ ca hát vì căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp.

Celine Dion từng tiết lộ trong bộ phim tài liệu gần đây việc cô không thể ca hát, không thể đứng trên sân khấu lớn vì căn bệnh người cứng. Căn bệnh khiến các cơ của cô không thể hoạt động, cổ họng như bị bóp nghẹt. Hơn tất cả, Celine Dion mang một khát khao được trở lại ca hát, biểu diễn trên sân khấu, tri ân những khán giả yêu mến cô.

Tiếng hát của cô như vang vọng khắp Paris, sưởi ấm hàng triệu trái tim và thắp lên bao niềm hy vọng. Màn biểu diễn của Celine Dion bởi vậy càng mang ý nghĩa lớn và cảm xúc cho người hâm mộ.

Cách đây hơn một tuần, nguồn tin độc quyền của The Sun tiết lộ, Celine Dion có thể trở lại biểu diễn tại Las Vegas (Mỹ) vào tháng 11 năm nay. Hiện, Celine Dion tích cực tập luyện và lên kế hoạch cho các buổi diễn.

Celine Dion được chào đón khi trở lại ca hát sau thời gian trị bệnh (Ảnh: News).

Cụ thể, giọng ca nổi tiếng sẽ bắt đầu biểu diễn trở lại tại nhà hát Resorts World trong 70 phút. Các buổi biểu diễn tiếp theo sẽ diễn ra trùng thời điểm giải đua xe công thức 1 Las Vegas Grand Prix, từ 21/11 đến 23/11 tại Mỹ.

Tuy nhiên, nếu sức khỏe của Celine Dion chưa ổn định, ê-kíp sẽ tạm dừng và lùi kế hoạch biểu diễn sang năm 2025. Nhà báo Hoda Kotb tiết lộ với truyền thông, Celine Dion có kế hoạch trở lại ca hát trong tương lai.

Phần biểu diễn thành công của Celine Dion tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024 khiến khán giả yêu mến cô tạm yên lòng. Được biết, để biến giấc mơ trở lại sân khấu của mình thành hiện thực, giọng ca My heart will go on duy trì tập luyện với các nhạc sĩ và chuyên gia trị liệu giọng nói.

Dù căn bệnh của Celine không thể chữa khỏi nhưng giọng ca người Canada chưa bao giờ bỏ cuộc, kiên trì sử dụng thuốc cùng các phương pháp tập luyện có thể giúp kiểm soát, làm chậm quá trình chuyển biến của bệnh.

Lần gần nhất nữ ca sĩ trình diễn trước khán giả là tháng 3/2020 tại New Jersey (Mỹ), nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Courage. Tuy nhiên, Celine Dion buộc phải hủy chuyến lưu diễn do đại dịch Covid-19 và bệnh tật.

Celine Dion nghẹn ngào khi tâm sự về căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp khiến cô không thể ca hát (Ảnh chụp màn hình).

Celine Dion (SN 1968) là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong 3 diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới cùng Whitney Houston và Mariah Carey.

Celine Dion giành được 5 giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Giọng ca thế hệ 6X là một trong những ngôi sao có lượng đĩa hát được tiêu thụ nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc với hơn 200 triệu album được bán ra.

Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại. Cô nổi tiếng với những ca khúc như The power of love, Because you loved me, và ca khúc kinh điển My heart will go on (nhạc phim Titanic).

Tháng 12/2022, Celine Dion lần đầu lên tiếng về tình trạng mắc hội chứng SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương.

Hội chứng người cứng là căn bệnh có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Căn bệnh khiến giọng ca nổi tiếng mất khả năng kiểm soát cơ bắp, không thể điều khiển thanh quản nên không thể hát.