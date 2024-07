Lady Gaga nói gì khi bị nhận xét biểu diễn khó hiểu tại Olympic Paris 2024?

Lễ khai mạc Olympic Paris kết thúc vào khoảng 4h30 sáng 27/7 (theo giờ Việt Nam), nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Lễ khai mạc năm nay không được tổ chức trong sân vận động mà được thực hiện dọc 6 cây số của dòng sông Seine, đi qua nhiều địa điểm đẹp của Paris (Pháp).

Lady Gaga được chọn là nghệ sĩ biểu diễn mở màn. Phần biểu diễn của giọng ca người Mỹ từng được nhiều khán giả kỳ vọng. Cô chọn trình diễn Mon truc en plumes - một ca khúc nổi tiếng của nước Pháp gắn liền với nữ nghệ sĩ được xem là "tượng đài" âm nhạc Pháp Zizi Jeanmaire.

Lady Gaga trình diễn ca khúc "Mon truc en plumes" tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024, ngày 27/7 (Ảnh: Getty Images).

Ca khúc của Lady Gaga mang hơi hướng nhạc kịch. Sân khấu mang 2 tông màu chủ đạo hồng và đen, với các vũ công nam phe phẩy những chiếc quạt lông màu hồng khổng lồ. Phần dàn dựng được nhận xét khá giống phần biểu diễn của ngôi sao kỳ cựu Zizi Jeanmaire trong thời hoàng kim của bà.

Zizi Jeanmaire là nghệ sĩ nổi tiếng và những phần biểu diễn nhạc kịch của bà không xa lạ với khán giả Pháp. Song, với nhiều khán giả quốc tế, sự dàn dựng này được cho là xa lạ. Vì vậy, phần biểu diễn của Lady Gaga trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng.

Một số khán giả thừa nhận, họ không hiểu màn trình diễn của Lady Gaga, đặc biệt khi đây là tiết mục được chọn để mở màn cho sự kiện lớn như lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Một số ý kiến nhận xét, thể loại nhạc kịch khá mới mẻ với chính Lady Gaga nên giọng ca người Mỹ chưa diễn hết mình.

Ngoài màn biểu diễn riêng, Lady Gaga còn có phần trình diễn chung với giọng ca nổi tiếng Celine Dion trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Màn biểu diễn của Lady Gaga nhận được lời khen của công chúng Pháp nhưng bị một số khán giả quốc tế nhận xét "khó hiểu" (Ảnh: Getty Images).

Ngay sau lễ khai mạc Olympic Paris 2024, Lady Gaga đã đăng một bức tâm thư trên trang cá nhân. Giọng ca nổi tiếng thừa nhận, cô rất hạnh phúc và vinh dự khi được diễn mở màn tại Olympic Paris 2024.

Cô viết: "Thế vận hội yêu cầu hát một bài hát tiếng Pháp đặc biệt - một bài hát tôn vinh người dân Pháp và lịch sử nghệ thuật, âm nhạc và sân khấu vĩ đại của họ. Bài hát này do Zizi Jeanmaire - một diễn viên ba lê người Pháp sinh ra tại Paris - thể hiện.

Bà đã hát bài Mon Truc en Plumes nổi tiếng vào năm 1961. Tựa đề bài hát có nghĩa là My Thing with Feathers. Và đây không phải là lần đầu tiên tôi và Zizi "gặp nhau". Zizi đóng vai chính trong vở nhạc kịch Anything Goes của Cole Porter và đây là tác phẩm nhạc jazz đầu tiên tôi phát hành.

Dù tôi không phải là nghệ sĩ người Pháp nhưng tôi luôn cảm thấy có mối liên hệ rất đặc biệt với người Pháp và việc hát nhạc Pháp. Tôi không muốn gì hơn là tạo ra một phần biểu diễn có thể sưởi ấm trái tim người Pháp, tôn vinh nghệ thuật và âm nhạc Pháp".

Giọng ca nổi tiếng tiết lộ, Ban Tổ chức của lễ khai mạc đã thuê những quả cầu bằng lông từ kho lưu trữ Le Lido (một nhà hát nổi tiếng của Pháp) và thiết kế những bộ trang phục dành riêng cho sự kiện. Cô cũng kể rằng, bản thân đã chăm chỉ học vũ đạo Pháp để có thể mang tới một màn biểu diễn đậm chất Pháp.

Lady Gaga thú nhận, cô thấy vinh dự và hạnh phúc khi được trình diễn tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024 (Ảnh: People).

"Tôi hy vọng các bạn thích màn trình diễn này nhiều như tôi. Và đối với tất cả mọi người ở Pháp, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chào đón tôi đến đất nước của các bạn để hát, để vinh danh các bạn - đó là một món quà mà tôi sẽ không bao giờ quên", Lady Gaga viết.

Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 gồm phần diễu hành của các đội tuyển quốc gia và phần biểu diễn của các nghệ sĩ Pháp, quốc tế được xen kẽ các phần diễu hành.

Lady Gaga (SN 1986) là một giọng ca nổi tiếng người Mỹ. Với năng khiếu và niềm đam mê ca hát từ nhỏ, ngay từ năm 14 tuổi, cô đã tham gia biểu diễn tại các chương trình nghệ thuật.

Năm 19 tuổi, Lady từ bỏ việc học đại học để theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Cô gửi các bản thu của mình tới các nhà sản xuất để tìm kiếm cơ hội. Song, âm nhạc của Lady Gaga bị từ chối vì chất nhạc nổi loạn, được cho là không phù hợp với số đông khán giả.

Cuối cùng nhà sản xuất âm nhạc Rob Fusari lại nhìn ra nét riêng của Lady Gaga và ký hợp đồng với cô. Ca khúc nhạc dance đầu tay Just Dance nằm trong album The Fame ra mắt năm 2008 đã đưa Lady Gaga trở thành ngôi sao mới của làng nhạc thế giới.

Lady Gaga là giọng ca nổi tiếng và cá tính của làng nhạc thế giới (Ảnh: News).

Thành công của The Fame đã tạo tiền đề cho Lady Gaga trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất những năm sau đó. Hơn chục năm qua, cô phát hành tổng cộng 6 album, hàng chục đĩa đơn và các sản phẩm âm nhạc của cô đều được giới phê bình cùng công chúng nhiệt tình đón nhận.

Lady Gaga giành 6 giải Grammy danh giá cùng hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ. Năm 2015, tạp chí Billboard trao tặng Lady Gaga danh hiệu Người phụ nữ của năm trong cuộc bầu chọn Những phụ nữ trong âm nhạc.

Ngoài sự độc đáo trong âm nhạc, Lady Gaga còn nổi tiếng với phong cách thời trang khác thường. Tuy nhiên, những năm gần đây, Lady Gaga có sự thay đổi lớn trong phong cách trình diễn và ăn mặc. Cô hướng tới dòng nhạc jazz và cũng trở nên quyến rũ, nữ tính hơn.

Dù hiện tại, Lady Gaga không còn nổi loạn như xưa nhưng sự xuất hiện của cô trong mỗi sự kiện đều mang đến nhiều bất ngờ. Trong đó, việc cô thử sức trong lĩnh vực điện ảnh cũng khiến khán giả tò mò.

Năm 2018, cô có sự thể hiện thành công trong bộ phim ca nhạc A Star Is Born bên cạnh tài tử Bradley Cooper. Tờ The Guardian chấm phim điểm tuyệt đối 5/5 và gọi đây là tác phẩm "cực kỳ dễ xem và dễ chịu" với "một Lady Gaga xuất thần trong diễn xuất".