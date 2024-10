"Bản sao The Beatles" đến TPHCM, bất ngờ trước giao thông hỗn loạn

Chiều 29/10, ban nhạc The Bootleg Beatles tổ chức buổi giao lưu với truyền thông tại TPHCM nhân dịp chọn Việt Nam là điểm dừng chân trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 44 năm hoạt động.

Ban nhạc The Bootleg Beatles (Ảnh: Ban tổ chức).

The Bootleg Beatles thành lập năm 1980, là ban nhạc tribute (ban nhạc tôn vinh thần tượng) được đánh giá hoạt động thành công, có sự mô phỏng chuẩn xác với The Beatles. Nhóm từng được Paul McCartney - giọng ca chính của The Beatles - khen ngợi và xem như là ban nhạc tribute uy tín nhất, đại diện cho huyền thoại nước Anh.

Nhóm gây ấn tượng khi sở hữu giọng hát, phong cách chơi nhạc cụ cho đến trang phục, kiểu tóc, ngoại hình có nhiều nét tương đồng với từng thành viên trong nhóm gốc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, The Bootleg Beatles cho biết nhóm rất vui khi đến TPHCM. Hai ngày qua, ban nhạc ghé thăm những địa điểm nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực, khám phá cuộc sống con người địa phương, uống cocktail ngắm TPHCM về đêm.

Ban nhạc cũng bày tỏ ngạc nhiên trước tình hình giao thông Việt Nam khi dạo chơi TPHCM: "Giao thông tại đây có một chút hỗn loạn. Khi người đi bộ sang đường, vẫn có nhiều phương tiện giao thông di chuyển. Chúng tôi chỉ có thể nhắm mắt bước qua vạch kẻ đường và hy vọng những chiếc xe sẽ dừng lại. Đó là sự khác biệt lớn với giao thông ở nước Anh. Tuy nhiên, trải nghiệm tại Việt Nam vẫn rất tuyệt vời".

Nhóm nhạc giao lưu với phóng viên Dân trí (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước câu hỏi cho rằng The Bootleg Beatles "lợi dụng hình ảnh" The Beatles để kiếm tiền, ban nhạc cho biết lợi nhuận không phải mục tiêu hoạt động của nhóm. Nhóm được thành lập và duy trì đến hôm nay với mong muốn tái hiện âm nhạc The Beatles, giúp cho âm nhạc của The Beatles sống mãi trong lòng người yêu nhạc.

"Chúng tôi kiên trì theo đuổi The Bootleg Beatles bởi khát vọng duy trì di sản âm nhạc vĩ đại của The Beatles. Điều cả ban nhạc mong muốn là mang lại trải nghiệm âm nhạc thật nhất với The Beatles cho những khán giả Việt Nam", đại diện ban nhạc cho biết.

Trong hành trình 44 năm hoạt động, thách thức, khó khăn lớn nhất với The Bootleg Beatles là làm sao để duy trì tiêu chuẩn âm nhạc và trình diễn đẳng cấp mà The Beatles từng đặt ra trong thập niên 60.

"Nhờ tình yêu dành cho The Beatles, chúng tôi tìm thấy cảm hứng để tiếp tục hành trình mang âm nhạc của The Beatles tới khắp thế giới", nhóm cho biết.

The Bootleg Beatles tái hiện hình ảnh The Beatles trên đường phố TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Bà Thu Giang - đại diện ban tổ chức - cho biết The Beatles đã lưu diễn ở nhiều quốc gia song khán giả Việt Nam chưa có cơ hội được thưởng thức trực tiếp âm nhạc của nhóm. Do đó, ban tổ chức muốn cùng The Bootleg Beatles hiện thực hóa ấp ủ này của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, tái hiện âm nhạc The Beatles qua 2 đêm diễn ở TPHCM và Hà Nội.

"Khi vé mở bán, chúng tôi bất ngờ khi nhiều bạn khán giả thế hệ 9X mua vé tặng cho bố mẹ. Đây là số lượng vé bán ra nhiều nhất", bà Thu Giang cho hay.

Phía ban tổ chức cũng cho biết thách thức với ê-kíp sản xuất là người hâm mộ Việt Nam không biết nhiều về ban nhạc The Bootleg Beatles. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tạo cơ hội cho những khán giả yêu nhạc The Beatles có cơ hội nghe trực tiếp những ca khúc của ban nhạc huyền thoại.

Đêm nhạc The Bootleg Beatles sẽ diễn ra tại Lalaland Hồ Con Rùa (TPHCM) ngày 31/10 và tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) ngày 2/11.