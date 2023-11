The Beatles tung ra ca khúc cuối cùng khiến người yêu nhạc thổn thức

Ca khúc mới có tên Now and Then vừa được cho ra mắt hôm thứ 5 tuần này khiến các fan của nhóm The Beatles thuộc nhiều thế hệ dâng trào cảm xúc hoài niệm.

Trong MV của ca khúc, công chúng được thấy hình ảnh hiện tại của hai thành viên Paul McCartney và Ringo Starr xuất hiện bên cạnh hình ảnh thời trẻ của các thành viên trong nhóm The Beatles.

Hình ảnh xuất hiện trong MV "Now and Then" (Ảnh: New York Post).

Ca khúc Now and Then đã được sáng tác và thể hiện bởi John Lennon từ thập niên 1970. Giờ đây, ca khúc được đem ra phối lại và ra mắt công chúng ở thời điểm 43 năm sau khi Lennon bị sát hại hồi năm 1980.

Những hình ảnh xuất hiện trong MV ghi lại hành trình của các thành viên trong nhóm The Beatles từ khi còn nhỏ cho tới khi vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp ca hát, bên cạnh đó là hình ảnh trong hiện tại của hai thành viên Paul McCartney và Ringo Starr, khi cả hai đều đã ở tuổi ngoài 80.

Niềm vui phấn khích song hành cùng với hoài niệm man mác là cảm nhận của nhiều người khi xem MV Now and Then. Trong MV, công chúng thấy lại sự gắn bó thân thiết, sự hợp tác vui vẻ giữa các thành viên trong The Beatles, họ lại là những người anh em gắn bó bên nhau trên con đường âm nhạc.

Những hình ảnh ấy khiến các fan của The Beatles quên đi những câu chuyện vốn đã được khai thác qua nhiều năm tháng về mâu thuẫn giữa các thành viên, dẫn tới sự tan rã của nhóm nhạc nam đình đám hàng đầu trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Nhóm nhạc The Beatles thời trẻ (Ảnh: New York Post).

Now and Then được xem là ca khúc cuối cùng của nhóm The Beatles và giúp chính thức khép lại chặng hành trình âm nhạc của nhóm như một lời chào. Now and Then là một ca khúc rock ballad từng được John Lennon viết lời và thu âm lần đầu hồi năm 1977. Trong bản thu âm thử nghiệm được tiến hành tại nhà riêng, Lennon từng đàn hát solo bên đàn piano.

Dù vậy, bản thu âm này chưa hoàn chỉnh. Sau khi Lennon qua đời hồi năm 1980, đến năm 1995, các thành viên còn lại của The Beatles từng muốn thực hiện một dự án âm nhạc chung và sẽ hoàn tất một số sản phẩm âm nhạc còn dang dở của nhóm cũng như của thành viên quá cố John Lennon, trong đó có ca khúc Now and Then.

Dù vậy, kế hoạch này cũng bị bỏ dở. Bản thu âm Now and Then của John Lennon phải chờ đợi gần 3 thập kỷ nữa mới được thực hiện hoàn tất.

Hai thành viên còn lại của The Beatles là Paul McCartney và Ringo Starr đã cùng nhau thực hiện sản phẩm âm nhạc vừa cho ra mắt. Họ đã chèn thêm tiếng đàn guitar của thành viên George Harrison từ một bản thu từng thực hiện dang dở hồi năm 1995 trên cái nền là bản thu âm thử nghiệm của John Lennon hồi năm 1977.

Trong MV "Now and Then", cả 4 thành viên của The Beatles đều xuất hiện, các hình ảnh được lồng ghép rất ăn khớp và chân thực (Ảnh: New York Post).

Trong sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh vừa được tung ra, phần ca từ của ca khúc được Paul McCartney viết thêm và được thể hiện bằng giọng hát của John Lennon. Ê-kíp thực hiện sản phẩm âm nhạc này đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để thể hiện những ca từ được viết thêm bằng chất giọng của nam ca sĩ quá cố.

Trong MV Now and Then, cả 4 thành viên của The Beatles đều xuất hiện, các hình ảnh được lồng ghép rất ăn khớp và chân thực. Cả 4 thành viên đều có sự đóng góp cho MV thông qua sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, họ cùng góp giọng, góp tiếng đàn của mình vào trong sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, dù "người còn, người mất".

Ca khúc Now and Then đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình âm nhạc và được đánh giá là đã chạm tới cảm xúc của nhiều thế hệ người yêu nhạc, cũng như người hâm mộ nhóm The Beatles.

Nhìn chung, các nhà phê bình âm nhạc cũng như công chúng yêu nhạc đều nhìn nhận rằng Now and Then quả thực xứng đáng là ca khúc cuối cùng dành để khép lại chặng hành trình âm nhạc của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles.